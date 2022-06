Ruud til semifinale etter amper kamp: Motstanderen sendte moren vekk

PARIS (VG) (Ruud–Rune 6–1, 4–6, 7–6, 6–3) Casper Ruud (23) er på vei til å gjøre det helt store på grusen i Paris, etter å ha slått en hissig danske som freste mot nordmannen og sin egen mor underveis i kampen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I sitt livs første Grand Slam-kvartfinale tok Holger Rune det første poenget, men Ruud tok det første gamet, før nordmannen også tok det første settet veldig enkelt.

Ruud avgjorde i det fjerde settet, og da kunne familien klemme på tribunen mens Ruud knyttet armen og jublet på banen, etter et meget dramatisk tredjesett hvor det så ampert ut mellom spillerne på banen.

Ruud ristet litt på hodet etter et kjapt håndtrykk etter at kampen var over.

– Jeg startet glimrende, men så kom Holger fint tilbake og det ble en veldig tøff kamp til slutt, sier Ruud i et intervju vist på TV-sendingen etter kampen.

– Man møter på frustrerende situasjoner i hver kamp man spiller og positive. Jeg var litt frustrert i perioder når Holger hamret inn forehandvinnere og traff litt linjer her og der. Han spilte veldig bra og jeg fikk ikke gang det spillet jeg ønsket på grus. Det var frustrerende. Det var litt ekstra press i dag, men jeg er veldig fornøyd med å komme meg videre, sier Ruud.

Det var ingen tvil om at Rune irriterte Ruud veldig med sin voldsomme oppførsel. Dansken ville også ha sjekket baller som åpenbart var ut. Ved sideskiftet etter 4–5 i tredje sett snakket Ruud litt til Rune. TV-bildene viser at dansken svarte: «Don’t talk to me».

DANSK SENSASJON: Holger Rune under kvartfinalen mot Ruud.

French Open sendes på Discovery+, samt Eurosport Norge og MAX.

Den danske tenåringen snakket stadig til moren på tribunen. Det toppet seg med at 19-åringen fra Danmark ropte: «Forlat hvis du ikke vil hjelpe» i retning moren, som forlot arenaen.

I pressesonen etter kampen sa Rune at det ikke var moren han snakket til, men at det var «noen» på tribunen, men han var veldig utydelig og lite konkret på hvem det var.

– Det var ikke til min mor, det var til en helt annen, hevder Rune til dansk presse, men vil ikke si hvem det var til.

Den danske sensasjonen slo kraftig fra seg og serverte også noen saftige returer. Men Ruud holdt stort sett hodet kaldt og forehanden varm.

– Det var mye nerver hele dagen. Når du venter hele dagen på å komme i gang, så er det vanskelig å finne roen, sier Ruud.

– Det er en stor dag for norsk tennis. Vi fikk også Ulrikke Eikeri i finalen i mixed doubles i dag, så hun er enda et steg foran meg.

I semifinalen møter Ruud kroaten Marin Cilic, ranket som nummer 23 i verden (Ruud er på åttendeplass). Han vet hvordan det er å spille seg til en finale, 33–åringen vant US Open i 2014.

– Jeg vil bruke dagen i morgen til å forberede meg til semifinalen. Dette er den type kamper du drømmer om å spille, og forhåpentligvis selvsagt også finalen, hvis det er mulig. Jeg må levere på mitt beste, for Marin har vært strålende hele uken. Det blir en tøff kamp, sier Ruud.

Ruud har slått Cilic de to gangene de har spilt mot hverandre tidligere.

I PARIS: Casper Ruud slo danske Holger Rune i en vill kvartfinale.

Den danske 19-åringen lot seg ikke vippe av pinnen av Ruuds enorme førstesett, selv om han ble spilt fullstendig av banen av Ruud og hans enorme forehand. Da Rune utlignet til 3–3 i andre sett, knyttet han neven og skrek fornøyd før han dro med seg publikum i en solid runde applaus. Litt ut i andre sett hadde han åpenbart spilt av seg nervene og på seg selvtillit.

De fikk oppleve å spille for en nesten fullsatt hovedbane, Court Philippe-Chatrier var nesten halvfull da de startet, men i løpet av første sett ble den fylt opp for å se «kampen om Skandinavia» som startet så sent som 2130.

Ruud hadde på forhånd sagt flere ganger at rutine og erfaring ville være en åpenbar fordel i kampen mot Rune. Han har også slått dansken tre ganger tidligere i karrieren.

Men i andre sett var Rune tilbake, og han klinket til med et blankt sistegame og tok settet 6–4. Og da var danske medier på jobb.

«Kjempeglede og jubel i Holger Runes spillerboks, agent, mor, storesøster, trener og resten av temaet knytter neven, dansken er fullstendig tilbake i kampen, og stadion elsker det og reiser seg opp i glede. Vi har en kamp, mine damer og herrer, meldte danske Ekstra Bladet i sin tekst-live.

Rune stormet videre i tredje sett. Men Ruud er veldig bevegelig på banen og han vet hvor linjene står. Da Rune ledet 3–2 i tredje sett, spilte Ruud dansken helt ut da han utlignet til 3–3. Så brøt Ruud serven til dansken, nok en gang som resultat av en fabelaktig forehand. Og da var det Ruud sin tur til å skjære en «den-satt-grimase» og knytte neven.

Men Rune slo tilbake med en «drop shot» som Ruud returnerte, men da satte dansken ballen forbi nordmannen som var utspilt.

Dansken økte til 5–4 i tredje sett, og fortsatte sitt offensive spill i neste game, men Ruud svarte med en perfekt iskald retur langs linjen. Deretter tvang han Rune til å sette ballen i nettet med godt spill. Deretter smashet Ruud inn en ball. Før han satte en ny retur helt langs linjen. Det så tydelig ut som om Ruud hadde bestemt seg for at nå var det nok, og han utlignet, 5–5.

Dansken hadde tidvis litt rebelsk oppførsel. Med ekstra høye jubelrop, ønske om å sjekke om baller var inn eller ut. Og han ropte til moren på tribunen og ba henne forlate arenaen:

Det ble et dramatisk sett. Etter at dansken hadde sendt moren vekk, så servet Ruud gamet hjem og det ble tiebreak. Ruud presset Rune til å gjøre feil, og limte flere slag inntil linjen. Og da Ruud tok poeng og tiebreaket jublet han ekstra høyt og holdt armen knyttet litt ekstra lenge, det var som om han ville fortelle Rune noe.

I det fjerde settet var mamma Aneke Rune tilbake på tribunen. Hennes sønn holdt unna frem til 3–3, men da sa Ruud takk og farvel og tok tre strake game.