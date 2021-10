Kåre Vedvik ble natt til søndag den første nordmannen som har spilt i den kanadiske ligaen CFL.

Åpenhjertig Vedvik CFL-debuterte etter to år som «kasteball»: − Selvsagt ikke vært lett

(Montréal Alouettes - Saskatchewan Roughriders 14-19) 783 dager etter han sist sparket en ball i en kamp var den norske amerikansk fotball-spilleren Kåre Vedvik (27) tilbake i aksjon i natt – i Canada. Han innrømmer at veien dit har vært tøff.

Av Mattis Holt

Etter åtte forskjellige NFL-klubber på fire år og kun én offisiell kamp tok Kåre Vedvik fra Stavanger for to uker siden valget om å flytte nordover over grensen til Saskatchewan i Canada.

– Det er et land jeg alltid har hatt lyst til å besøke. Jeg har fått et godt inntrykk så langt, og det var kjempetøft å endelig få spille igjen. Tiden siden Jets (NFL-debuten i 2019) til nå har selvsagt ikke bare vært lett, men nå fikk jeg endelig sjansen igjen. Det var veldig kjekt, sier Vedvik til VG.

– Surrealistisk

En skade på superveteranen Jon Ryan (39) gjorde nemlig at nordmannen fikk vist seg frem allerede natt til søndag, etter kun halvannen uke med laget Saskatchewan Roughriders.

– Det er surrealistisk, egentlig. Jeg forventet virkelig ikke å spille i år. Jon Ryan er en fenomenal punter, fenomenal fyr og fenomenal lagkamerat. Dessverre ble han skadet sist kamp, og nå er jeg i en posisjon der jeg må steppe opp. Jeg kommer til å gi alt for å bli klar og hjelpe laget, sa Vedvik på pressekonferansen onsdag.

I kampen mot Montreal Alouettes imponerte Vedvik allerde i kampens første spilleminutt med et 54 yard langt punt (NFL-snittet er rundt 46 yards). Målet med et "punt" er å gi motstanderens dårligst mulig startposisjon.

En punter er også enda vikigere i CFL enn i NFL. Kort forklart er det fordi lagene har ett mindre forsøk på å avansere ballen ti yards, og det dermed puntes oftere. Man scorer også ett poeng om man punter ballen inn i motstanderens endesone. Samtidig er det en lengre bane, så det er viktigere med distanse på sparkene enn i NFL.

Vedvik er kjent i miljøet for å ha «et av de sterkeste beina i verden».

– Jeg setter pris på det, men jeg har sett et par sterke bein i karrieren min... svarte 27-åringen solidarisk da han fikk høre sitatet på pressekonferansen før kampen.

Solid debut

CFL-sesongen er allerde godt i gang, og med seier mot Montreal ville Saskatchewan sikre seg en sluttspillplass i slutten av november.

Og med hjelp av Vedviks sterke høyrebein gjorde Roughriders jobben.

De vant 19-14, og den norske debutanten snittet 43,9 yards på åtte spark. Vedvik ble for øvrig samtidig også tidenes første nordmann i CFL.

Det var en herlig revansj to år etter han mistet jobben etter en svak NFL-debut for New York Jets. Siden har han vært innom treningstroppen til Cincinnati Bengals (kontrakten utløp 6. januar 2020), Buffalo Bills (frigitt 19. august 2020), Carolina Panthers (frigitt 15. september 2020), Washington Football Team (frigitt 28. januar 2021) og senest Jacksonville Jaguars i september i år – men etter å ha blitt kastet ut igjen etter kun seks dager i Florida hadde 27-åringen fått nok.

– Jeg ville bare spille, sa han på pressekonferansen om hvorfor valget falt på CFL.

Han fikk også spørsmål om hvordan livet som "kasteball" i NFL hadde vært de siste to årene.

– Det har vært en reise. Jeg velger å se positivt på å ha vært på åtte lag. Den erfaringen jeg tok med meg fra de forskjellige stedene gjorde meg til en bedre spiller.

CFL regnes som det nest høyeste nivået innen amerikansk fotball, men nivåforskjellen opp til NFL er uansett stor.

Nå er spørsmålet om noen NFL-lag vil legge merke til Vedviks prestasjoner nord for grensen.

Men først skal han prøve å hjelpe Roughriders å vinne Grey Cup (Canadas Super Bowl) for femte gang i klubbens historie. Finalen spilles 13. desember.