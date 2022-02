BIG AIR: Ståle Sandbech i svevet under Big Air-trening sist fredag.

Snowboard-Sandbechs «Last dance»: Satser på sjarmen

BEIJING (VG) Ståle Sandbech (28) skjeler til basketballegenden Michael Jordan og tar etter alt å dømme farvel med konkurranser i sitt fjerde OL – 12 år etter debuten i Vancouver.

– Jeg vil satse mer på filming og frikjøring, og andre sider av snowboarding, fra nå av. Ja, kanskje er det «Last Dance». Vi får se, sier han under den internasjonale delen av snowboardlandslagets pressekonferanse i deltagerlandsbyen lørdag.

«The Last Dance» er tittelen på Netflix-serien om Michael Jordan (58), en av idrettshistoriens største ikoner.

Mandag 06.30 til 08.45 skal Ståle Sandbech forsøke å kvalifisere seg til Big Air-finalen tirsdag, der det første av tre run (omganger) starter klokken 07.00 norsk tid. 12 av 30 opprinnelig startende vil gjøre opp om OL-medaljene i samme bakke – kalt «Holmenkollen» av de involverte – som Birk Ruud (21) vant sin gullmedalje i friski for en uke siden.

Ståle Sandbech vedgår at Big Air i lengre tid ikke har stått øverst på prioriteringslisten. Han har deltatt i verdenscupens Big Air-konkurranser for å samle kvalifiseringspoeng til OL – for først og fremst å kjøre slopestyle.

Det gjorde han i begynnelsen av Beijing-OL. Han endte på 11. plass. I Pyeongchang-OL 2018 4. plass, fire år etter OL-sølvmedaljen i Sotsji – der mange mente han var best og burde blitt tildelt gullmedaljen.

I Vancouver-OL deltok han i halfpipe, fordi slopestyle og Big Air ennå ikke var kommet på OL-programmet. Da var han bare 16 år gammel, og yngste norske OL-deltager siden Sonja Henie – som var 11 år da hun deltok i sitt første av fire OL i 1924 i franske Chamonix.

– Jeg gleder meg egentlig litt til Big Air. Jeg skal kjøre mer for egen del, enn å tenke på 1800 (fem ganger rundt egen akse) og de største triksene. Jeg skal prøve å få frem min sjarm i triksene, og heller kose meg og nyte den siste stunden sammen med gutta her i OL, sier Ståle Sandbech.

Han sikter til Marcus Kleveland (22) og Mons Røisland (25). Førstnevnte er blant gullkandidatene, Røisland er god nok til å ta medalje. Alle tre klarer seg godt økonomisk fordi de har personlige sponsoravtaler. Ifølge ligningstallene hadde Sandbech er skattbar inntekt på 1,8 millioner kroner i 2020, og en formue på 17 millioner. Kleveland, som har over 600.000 følgere på Instagram, kunne vise til 2,3 millioner i netto inntekt og rundt 10 millioner i formue, ifølge Dagens Næringsliv.

Det står i sterk kontrast til Brettforbundets bunnskrapte sponsorkasse. Forbundet som organiserer skateboard, surf og snowboard mistet sin siste sponsoravtale (Norsk Tipping) ved inngangen til OL-året 2022. For seks-syv år siden var sponsorbudsjettet til daværende Snowboardforbundet 13 millioner årlig.

– For å være ærlig, det vet jeg ikke, svarer Ståle Sandbech på VGs spørsmål om hva forbundet og utøverne har gjort feil ettersom de ikke lenger er attraktive som sponsorobjekter – vel å merke som representanter for Brettforbundet.

– I mine øyne er det helt sprøtt at det ikke er mer støtte og oppmerksomhet rundt de gutta der, sier han – igjen med et nikk mot lagkameratene, inkludert OL-debutant Hanne Eilertsen (22).

Han innrømmer at han er spent på hvordan væromslaget her i Beijing vil virke på hopp og landing i den spektakulære Big Air-bakken. Det har vært mykt, han håper det ikke blir blank is med strengere kulde og nedbør.

Det var knallhardt da Mons Røisland konkurrerte her for drøyt to år siden, i 2019.

– Det ikke så fett. Da hadde jeg det ikke gøy. Hoppet var dårlig og de hadde problemer med vanningssystemet. De vannet hele bakken med bøttevis av vann. Det ble klink is. Det var ikke trygt i det hele tatt. Nå er det kjempebra, med et egentlig lite og trygt hopp, sier Mons Røisland – som ble nummer syv i slopestylefinalen.