STØRRE ENN HOLLYWOOD: Videospill var i 2018 langt større enn filmindustrien. Foto: JOEL SAGET / AFP

Videospill danket ut Hollywood i 2018

Videospill tjente i 2018 langt mer enn Hollywood, til tross for at filmindustrien hadde rekordhøye inntekter det året.

Ifølge Deadline Hollywood, hadde filmindustrien et rekordår i 2018, med 41.7 milliarder i box office-inntekter. Dette er kun andre gangen i filmindustriens historie at de har krysset 40 milliarder dollar-grensen. Av disse inntektene sto «Avengers: Infinity War» for hele 1.7 milliarder, med «Black Panther» like bak med 1.1 milliarder.

Inntektene til videospill har siden 2017 gått opp med hele 18 %, til en forbløffende totalsum på rundt 43.8 milliarder amerikanske dollar. Dette er ifølge Entertainment Software Association, nok til å passere alle de dokumenterte inntektene til filmindustrien i 2018. Med utgivelsen av spill som Red Dead Redemption 2 og God of War, samt den økende suksessen til onlinespillet Fortnite, er det kanskje ikke overraskende at stadig flere hiver seg på gaming-bølgen.

Dette betyr at tross et rekordår, kunne ikke Hollywood holde følge med spillindustrien. Salg av datautstyr som PC-mus og tastatur har også gått opp med hele 15 % siden 2017, fra 6.5 milliarder dollar til 7.5 milliarder.

AVENGERS PÅ TOPP: Avengers: Infinity War håvet inn mest for Hollywood i 2018. Foto: Charley Gallay / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Reell konkurranse

Daglig leder i Netflix, Reed Hastings, sa i januar at han frykter Fortnite og YouTube mer enn han frykter Amazon, Disney og HBO. Ifølge en undersøkelse gjort at det amerikanske arbeidsdepartementet, bruker mennesker mer tid på å spille videospill enn å se på TV.

– Vi konkurrerer med, og taper mer til, Fortnite enn HBO, sa Hastings.

Med utgivelsen av spill slik som Apex Legends, Shenmue III, Mortal Kombat 11 og Resident Evil 2, kan film- og TV-industrien få tøff konkurranse også i 2019.