Kveldens travtips: Tynt innledningsvis i V75

VGs travekspert, Anders Olsbu, prøver med få hester innledningsvis og fyller opp i de tre siste løpene i denne V75-omgangen på Bjerke Travbane.



Han klemmer til med bankeren direkte.

– Crackajack, som vant en Derby-kvalifisering i høst, har en veldig fin oppgave på papiret og skal ha en god sjanse til å lede hele veien, mener Olsbu.

Osen Expressa kan også være et bankeralternativ.

– Hun har vært veldig god og jakter sin fjerde strake seirer, men står noe sjanseartet til i innerspor. Hoppa blir normalt overflydd, men kan runde alle uansett, vel og merke feilfritt, sier Olsbu.

Dagens banker:

Crackajack (V75-1) møter overkommelig lag og har en fin sjanse til å dirigere helt inn.

Dagens luring:

Lex Lodney (V75-6) støter på helt riktig lag. Med rett ryggløp kan han muligens ta en svært etterlengtet seier.

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke Travbane:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 336 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 1760 kroner

V75-1 (2100ma)

4 CRACKAJACK

—————————–

2 Massive Speed

7 Fernando

8 Nogara

5 Lighthouse West

3 Spicy Challenger

9 S.M.K. Spirit

1 Synjo Diva

6 Beak's Mr. Toby

Løpet:

Jeg klemmer til med bankeren direkte i form av Crackajack.

Favoritten:

Crackajack ble for hissig i tet på Bergsåker sist, men holdt til fjerde på en lav 1.14-tid over full distanse. Gangen før vant han enkelt foran Fernando. Tredje sist kunne han overraskende ikke stå i mot Bestbyarsenal til slutt, men sistnevnte er god. Foss-traveren vant en Derby-kvalifisering, men kunne ikke hevde seg i finalen. 5-åringen er kjapp fra start og skal ha en god sjanse til å få teten. Skal normalt ha en god sjanse til å lede hele veien, om formen er intakt.

Outsiderne:

Fernando har funnet formen i regi av Vegard Lundstrøm Wolden. Vant lett fra tet sist. Tapte kun for Bestbyarsenal nest sist og Crackajack fjerde sist. Står langt ute på vingen, men feltet er lite. Klaffer det bare litt med posisjonene, ender han fort på trippelen. 8-åringen kan avslutte fort med rett ryggløp.

Luringen:

Massive Speed var tilbake i seierssirkelen sist. Vant enkelt da, dog i billig lag. Klarer normalt ikke å holde Crackajack ute på startsiden, men kan få et fint utvendig par. Skulle det bli kjøring i front stiger sjansene. Han skal uansett regnes blant de tre.

Startsiden:

Crackajack stikker til tet om kusken vil. Lighthouse West kan utfordre litt, men tar normalt ikke en lengde på favoritten.



V75-2 (2100ma)

4 ECU DE MIELOUI

2 TROCADERO

—————————–

7 Orlando Fortis

5 Frozen Sun

1 Nashville Yankee

8 Bless You

3 By Far Thetoughest

6 Opera Scot

Løpet:

Jeg synes to hester peker seg litt ut.

Favoritten:

Ecu de Mieloui har imponert med fire strake seirer og er ubeseiret. 5-åringen til Bengt Solberg er flegmatisk og har mer å gå på. Franskmannen har vunnet lett hver gang. Møter skjerpet selskap, men ikke verre enn at han skal regnes med en god sjanse igjen.

Outsiderne:

Orlando Fortis kommer ut etter to måneders pause, men rapporteres fin i trening. I sin siste start var han tapper toer bak Evita Jaam fra dødens. Gikk bra etter galopp i angrep i nest siste sving gangen før. Fjerde sist var han også tapper toer fra dødens, slått av Cabelino. Femte sist vant han enkelt fra tet foran Positano. 6-åringen står langt ute på vingen, men feltet er litt. Er aktuell blant de tre på direkten.

Luringen:

Trocadero fortjener snart en seier etter å ha blitt annen i tre av sine fire siste starter, bak hester som Viking Ivi, Dreamliner og Unblemished Record. Tredje sist feilet han bort en topplassering ut på oppløpet. Kan muligens utfordre favoritten med et optimalt løp.

Startsiden:

Ecu de Mieloui er bra ut og kan sitte tidlig i tet, selv om han har et par raske på innsiden. Frozen Sun og Orlando Fortis kan også løse bra, om det klemmes til fra start.



V75-3 (1609ma)

1 OSEN EXPRESSA

4 Brenne Major

—————————–

9 Valle Tina

8 Kagge Luna

2 Mollyn

7 Adelinn

5 Solhøy Gunn

3 Nattens Fyrste

6 Wik Faksen

10 Nito Faxa

Løpet:

Osen Expressa kan være et bankeralternativ, men hun står litt sjanseartet til.

Favoritten:

Osen Expressa har vært meget bra til tre strake seirer og har imponert. Hun kan løse bra fra start, men det er også en viss fare for galopp da. Kusk og trener Jan Roar Mjølnerød tar det nok pent ut direkte og kan havne blant de siste. Men med flere raske i første rekke kan det bli litt kjøring innledningsvis. Da skal hun uansett ha en god sjanse til å rekke frem, vel og merke feilfritt. Mjølnerød har for øvrig hatt en pangstart på året og har vunnet hele seks ganger på 17 forsøk. Han har dessuten tatt tre annenplasser. Her kan han absolutt vinne igjen.

Outsiderne:

Valle Tina har vært flink toer i fire av sine fem siste starter. Steinseth-traveren fortjener virkelig en seier, men hun er kanskje ikke så lett å lure først. Men det er normalt ikke snakk om noen en antivinner. Hun har blant annet tapt for gode hester som Gomnes Hans T., Faks Blæsen og Lego U.N.

Luringen:

Brenne Major er hurtig og har vunnet ti av 36 løp. Han gikk imidlertid seiersløs i fjor på syv forsøk, men var nede på 1.26-tallet over dagens distanse ved flere anledninger, en tid som normalt rekker langt her. 7-åringen kommer nå ut etter pause. Helgestad-stallen har vist flott form i det siste. I tillegg er Brenne Major behandlet for halsproblemer og astma. Så det kan være en klart forbedret utgave vi får være vitne til. Man ønsker seg i utgangspunktet et ryggløp. Viser han seg fra sin beste side, samtidig som det blir litt feil for favoritten, er det ikke mulig, om det løser seg.

Startsiden:

Mollyn, Nattens Fyrste og Brenne Major kjører nok i første omgang om teten. De to sistnevnte skal i utgangspunktet ha rygg. De fire andre utvendige er heller ingen sinker, men står noe langt ute. Osen Expressa kan også løse bra, men blir nok safet ut.



V75-4 (2100ma)

6 THE DARK KNIGHT

9 OBRIGADO BRAZZ

—————————–

4 Next Game

2 Dahir Tariel

10 Exit River

1 Precious To Me

8 Symphonic Lennox

3 Kramer Ås

7 Amibuckaroonews O.S.

Løpet:

To hester peker seg ut i dette travrittet, men jeg tør ikke helt å avskrive montédebutantene Next Game og Dahir Tariel.

Favoritten:

The Dark Knight innledet montékarrieren med seks strake seirer, før han måtte nøye seg med annen bak Ubuntu i sitt siste travritt. Har fått et løp i kroppen nå og kan ventes ytterligere forbedret. Er bra fra start og skal regnes med en bra sjanse.

Outsiderne:

Next Game har gått fint under sal i trening, men det er alltid usikkert med montédebut uten å ha gjennomført montéprøveløp. Han satt imidlertid fast i V75 sist og er i fremgang etter en liten downperiode. En typisk outsider.

Luringen:

Obrigado Brazz har vært bra til to strake montéseirer og holdt unna for gode Tuileries sist. 7-åringen står langt ute, men har fjorårets landschampion, Helene Kolle på rygg. Klaffer det bare litt med posisjonene, kan han muligens utfordre favoritten.

Startsiden:

The Dark Knight og Obrigado Brazz har begge vist starthurtighet i monté. Precious To Me, Dahir Tariel og Next Game kan nok også løse bra, om det satses fra start.



V75-5 (2100ma)

9 M.H. HERKULES

7 HARALD

10 ODIN FAKS

4 HADLAND URI

6 LYKKJE KJETIL

3 JERKELD FRØYA

8 KAPTEIN

12 Bleke Gnisten

—————————–

1 Øygard Pål

11 Valborg

5 Magnums Mocca

2 Perfekt

Løpet:

Flere med vinnersjanse i dette kaldblodsløpet. Jeg garderer.

Favoritten:

M.H. Herkules var positiv etter halsoperasjon og pause sist og tapte kun for gode Osen Expressa. Satt i tet etter 400 meter da og ledet i det lengste. Med det løpet i kroppen kan han ventes ytterligere forbedret. Har vunnet syv av 17 løp og skal regnes igjen.

Outsiderne:

Harald har vært klart forbedret i Thygesen-regi og har imponert med to strake seirer på overlegent vis. Nå er distanse lengre, men han skal uansett regnes med en fin sjanse.

Luringen:

Odin Faks ble tatt forsiktig fra start og havnet bakerst i V75 sist. Avslutningen til tredje var imidlertid god. Faks Blæsen vant. Tredje sist feilet han bort en seier på oppløpet i V75 på Forus. Feilfritt og med klaff kan han runde alle.

Startsiden:

Harald stikker normalt til tet, selv om Jerkeld Frøya kan løse bra.



V75-6 (2100ma)

2 VALLE MATTIS

9 TROLL SOLEN

5 LEX LODNEY

4 ALSAKER PIRIL

1 Stumne Scott

—————————–

3 Arvesølv

8 Ask Eld

7 Tante Ragnhild

6 Kolnes Kjell

10 Tojo Prinsen

Løpet:

Jeg streker for halve feltet i denne poengspesialen for kaldblodshester, som har tjent under to millioner.

Favoritten:

Valle Mattis var uheldig sist og feilet bort en topplassering i Thor Østbys minneløp. Har vært strøket en gang etterpå, men rapporteres veldig fin i trening nå. På sitt beste er han god nok til å vinne dette.

Outsiderne:

Troll Solen har vært litt variabel i det siste. Burde vært litt hvassere sist, selv om han ble tredje bak G. Jerken og Nordby Frøy. Satt fast med alt igjen som toer bak Valle Ask nest sist. Skuffet tredje sist, men var bra i startene før. Kan utfordre om han er tilbake i toppslag.

Luringen:

Lex Lodney er ikke lett å få inn på bestilling. Han har kun vunnet 14 ganger på 147 forsøk. Har ikke vunnet på de siste 39 startene, selv om han har vært nære på ved flere anledninger. Slipper å møte elitehester nå. Skulle han få et riktig ryggløp, kan han avslutte bra, om formen er tilbake på plass.

Startsiden:

Stumne Scott, Valle Mattis og Alsaker Piril kjører om føringen. Muligens sitter Valle Mattis tidlig i tet.



V75-7 (1609ma)

10 EDDIE ARCTOUS

1 LAKESIDE CASSIE

9 ENCORE UN SISU

2 FRUSKA AM

12 GOT YOU B.R.

4 EXCITING CHIP

3 Beenthere Donethat

6 Zandra Invalley

5 Imperium Bo

7 That's Good Chip

8 Bongo

—————————–

11 Veggie Hanover

Løpet:

Et vidåpent løp avslutter V75-rebusen. Jeg nærmest helgarderer.

Favoritten:

Eddie Arctous får et knepent vinnertips. Han tapte knepent for Pyrechept i et stallansattløp sist. Gangen før avsluttet han fort etter sen åpning fra lederrygg til annen bak gode Whisky Voice. Står i bakspor, men blir det litt kjøring i front, kan han runde alle, til en fortjent seier.

Outsiderne:

Encore Un Sisu sto på fint til tredje bak gode Katie Mae og Ubet i V75 sist. Manglet rom nest sist, mens hun slo førstnevnte i et V75-løp fjerde sist, fra et tilsvarende spor. Klaffer det like godt nå, samtidig som hun viser seg fra sin beste side, er det ikke umulig.

Luringen:

Lakeside Cassie var tapper treer bak Amazing Case og Zandra Invalley sist, en posisjon han egentlig misliker. Tapte kun for en veldig opplagt Lightning gangen før. Trond Anderssen-traveren måtte gå med sko sist, men er 20 m bedre uten. Skal gå uten nå, om banen tillatter det.

Startsiden:

Alle i første rekke kan løse bra. Åpent, men muligens kan Lakeside Cassie forsvare sporet.