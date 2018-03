GJORDE COMEBACK: Petter Northug, her fra en sprintprolog på Lillehammer i desember 2017, var søndag 11. mars tilbake i konkurranse. Foto: Göran Bohlin

Northug sjanseløs før spurten i comebacket

Publisert: 11.03.18

2018-03-11

Petter Northug (32) gikk sitt første løp på over to måneder søndag. Men noen seier ble det ikke. Ski-stjernen og landsmann Anders Gløersen (31) ble hektet av like før spurten i Engadin Skimaraton.

I stedet var det Roman Furger som vant det 42 kilometer lange Engadin Skimaraton søndag.

– Veldig positivt

Northug gikk i mål 5,1 sekunder etter sveitseren og klarte ikke å bli topp ti i rennet. Det holdt imidlertid til 19. plass, ifølge arrangørens hjemmeside . Gløersen ble nummer 25 - bare 7,2 sekunder bak vinneren.

– Veldig positivt å se Petter på start igjen, sier trener Stig Rune Kveen i en kort kommentar til VG. Han understreker at han ennå ikke har snakket med eleven som var i aksjon søndag, for første gang siden han ble nummer 48 under en tremil i Skandinavisk Cup i begynnelsen av januar.

Det er altså over to måneder siden Northug sist gikk en konkurranse. Siden den gangen har han vært syk, ikke funnet god nok for OL og valgt å droppe all verdenscup ut sesongen.

«Viste seg frem» mot slutten

Northug var i hvert fall godt med før avslutningen på dagens løp. Han åpnet rennet med å utveksle noen ord med Petter Soleng Skinstad, sønn av tidligere langrennssjef Åge Skinstad, før han tok fatt på 42 tøffe kilometer i skøyting.

Men en halvtime igjen til mål viste både han og Anders Gløersen seg frem i teten. De to nordmennene ble av TV-kommentatorene utropt som favoritter i det rundt 40 mann store feltet som kjempet om seieren med noen få kilometer igjen.

Klarte ikke å følge

Likevel var farten Furger & co. satte opp i avslutningen for stor for de norske gutta. Furger fikk en bra luke i de smale løypene før målområdet og gikk inn på oppløpet med god kontroll på resten.

Furger forsvarte med det Sveits’ ære på hjemmebane i dette løpet. I 2017 var det Dario Cologna som vant.

Franskmennene Martin Collet fra og Louis Schwartz tok andre- og tredjeplassen.