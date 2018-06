Slik skal Stabæk forsterke for å overleve

Publisert: 11.06.18 10:08

NADDERUD (VG) Sportssjef Inge Andre Olsen (40) lover at Stabæk skal hente inn spillere denne sommeren i håp om å holde plassen i Eliteserien.

– Vi har sett på veldig mange spillere. Vi skal forsterke oss. Det er to-tre konkrete spillere vi jobber med som skal gi oss konkurranse på plassene. De må ha så mye kvalitet at elleveren blir bedre, sier Olsen til VG i brakkene på Nadderud .

De mørkeblå ligger på kvalikplass og har kun tre poeng ned til nedrykk når 13 av 30 kamper er unnagjort. Overgangsvinduet i Norge er åpent 19. juli til 15. august.

– Vi håper de to-tre spillerne blir klare veldig snart. Vi har en strategi om å selge spillere, men nå må vi først og fremst forsterke. Vi må ta poeng, mener Olsen, som ikke vil dele navnet til de omtalte fotballspillerne.

Angrepsspillere

Toni Ordinas, lagets trener, røper at klubben leter etter nye kandidater til angrepsrekken.

– I Stabæk ser vi etter alle typer spillere. Særlig med så mange skader. Det er svært begrenset hvor mange spillere fremover vi kan bruke, så der trenger vi flere alternativer, sier Ordinas.

– Det er noen spesielle lagdeler, men det vil vi ikke peke helt på. Fordi vi har spillere i de posisjonene vi er fornøyd med, sier Olsen.

– Ordinas avslørte det ...

– Haha, da får han gjøre. Så holder jeg meg til at vi jobber med å få inn kvalitet. Vi er åpne for det meste så lenge det er bra og de konkurrerer om startplass, svarer Olsen.

Salgsobjekter

Hvor mange Bærum-klubben henter inn påvirkes også av hvor mange som går ut. Ohi Omoijuanfo og Hugo Vetlesen er to spillere som kan være attraktive for andre klubber.

– Blir noen borte, er vi glade på deres vegne. Da får vi mer midler og kan tenke lengre. Men det viktigste for alle i Stabæk er at vi holder oss, sier den tidligere midtstopperen fra Sørlandet.

Olsen forteller at det har vært konkrete klubber som snuser på Omoijuanfo.

– Jeg må ta ting som det kommer. Det gjør ikke noe for meg å bli ut sesongen for å vise at jeg har tatt dette nivået skikkelig, etter gjennombruddet i fjor, sier spissen selv.