Danske Eller historisk Stanley Cup-mester

Publisert: 08.06.18 07:16 Oppdatert: 08.06.18 08:29

(Vegas Golden Knights-Washington Capitals 3–4/1–4 i kamper best av syv) Danske Lars Eller scoret seiersmålet snaut åtte minutter før slutt da Washington Capitals vant sitt første NHL-sluttspill i klubbens 44 år lange historie.

Lars Eller ble også historisk. Det ble han da han som første danske skulle spille finale om sluttspilltrofeet Stanley Cup, da han vant det med Capitals - etter å ha satt inn det avgjørende målet.

Siden klubben ble grunnlagt i 1974, har Capitals vunnet divisjonen sin elleve ganger, vært best i NHLs grunnserie tre ganger og spilt seg til to finaler (1998 (tap 0–4 i kamper for Detroit Red Wings) og 2018).

– Før den siste perioden visste vi at vi kunne avgjøre dette. Alle leverte. Jeg kan knapt vente med å feire trofeet, sier Capitals-målvakten Braden Holtby.

Capitals-stjernen Alexander Ovetsjkin ble samtidig kåret til sluttspillets mest verdifulle spiller.

Russeren får Conn Smythe-trofeet etter 15 sluttspillmål, hvorav ett kom i den avgjørende 4-3-seieren (2–1 i overtallspill etter målgivende pasning fra svenske Nicklas Bäckström) mot Vegas Golden Knights. Siden 2005 er det bare Pittsburgh Penguins lagkaptein Sidney Crosby som har scoret like mange i et sluttspill.

– Vi klarte det. Se på alle smilene hos mine lagkamerater. Dette er noe vi aldri kommer til å glemme. Det er et øyeblikk jeg kommer til å huske resten av mitt live. Jeg er så glad. Det er nesten ikke til å tro, strålte Ovetsjkin.

Capitals tapte den første finalekampen mot NHL-nykommer Vegas, men slo brutalt tilbake og vant trofeet etter fire strake seirer.

Vegas-målvakten Marc-André Fleury, som har vunnet NHL tre ganger, tok nederlaget tungt.

– Når du kommer så nær, er det veldig tungt. Du får ikke slike muligheter ofte. Det er veldig skuffende, sukket Fleury etter at Vegas Golden Knights hadde tapt finaleserien 1-4 i kamper.