TOPP-LØP: Birgit Skarstein åpnet sesongen med et brak. Bildet er fra VM i fjor. Foto: Chris O'Meara / TT NYHETSBYRÅN

Birgit Skarstein satte verdensrekord: Trodde ikke det var sant

Publisert: 01.06.18 12:29 Oppdatert: 01.06.18 12:52

Para-roer Birgit Skarstein startet sesongen med ny verdensrekord i Beograd. En stor opptur etter skuffelsene på langrennskjelken i Paralympics. 29-åringen er svært overrasket over superstarten.

– Det hadde jeg ikke trodd. Jeg skjønte nesten ikke at det var sant. Jeg var helt kake da jeg gikk i mål og fikk ikke vite tiden før jeg hadde rodd ned i 20 minutter, sier Skarstein til VG.

– Treneren sa det var «godkjent», kvitrer hun.

Denne helgen kan hun bli valgt inn som styremedlem i Norges Skiforbund, men for trønderen handler det om roing. Hun fikk tiden 10.47,86 på de 2000 meterne i Serbia. Det er en forbedring på over to sekunder fra verdensrekorden hun satte i Poznan i fjor.

– Det går jo egentlig mer ned enn det går opp i idretten. Så dette var veldig moro, sier Skarstein. Verdensmesteren ror finale i Beograd lørdag.

Hun var spent på sesongdebuten. Skarstein droppet åpningsregattaen i mai for å legge et godt grunnlag i treningen etter skisesongen. Paralympics endte med null medaljer etter at Skarstein tidligere på vinteren både hadde vunnet sitt første verdenscuprenn og cupen sammenlagt.

Slush-forholdene i Pyeongchang ble svært vanskelige å håndtere. 7. plass ble hennes beste plassering.

– Det var veldig kjedelig. Men sånn er det. Jeg må tåle å stå i det og har nå avklart at jeg kommer til å satse videre på vinterstid. Det har vist seg at det går an å kombinere sommer og vinter og jeg er sportslig sett supermotivert. Og nå ser det ut som vi får orden på logistikken og det praktiske også, sier hun.

Hunn satser også mot Paralympics i 2020 – og kan komme til å ta pause fra langrenns-satsingen den siste vinteren før Tokyo-lekene.

– Målet for denne sesongen er VM i Bulgaria. Før den tid verdenscup i Linz nå i juni, forteller hun.

Dobbeltsculleren med Are Strandli og Kristoffer Brun gjør comeback i Beograd, men ror tungvekt i stedet for lettvekt. De endte som nummer to i sitt forsøksheat og må ro oppsamlingsheat.

Ask Jarl Tjøm i lettvekt singelsculler gikk videre etter å ha blitt nummer to i heatet på nest best tid av de 27 deltagerne i klassen.