Lurte alle: – Zlatan skyr ingen midler

Publisert: 16.04.18 14:28

Zlatan Ibrahimovic (37) fikk svenskene til å tro at han var så godt som klar for sommerenes VM. Det var bare et PR-stunt.

«Sjansen for at jeg spiller VM er skyhøy», meldte Ibrahimovic på Twitter. Og dermed var sirkuset rundt den svenske superstjernen i gang. Igjen.

For Sverige kvalifiserte seg som kjent til sommerens VM uten Ibrahimovic. Siden det skjedde er det blitt spekulert i om Sveriges største fotballspiller blir med til Russland når VM starter.

Men så var det bare tull. Eller et PR-stunt for hans spillselskap.

Han avslørte det selv på Instagram mandag.

«Er du treg? Høye odds, det betyr at det ikke kommer til å skje», sier LA Galaxy -spilleren i reklamevideoen for spillselskapet.

Delte svenske meninger

Petra Thorén er journalist i Aftonbladet. Hun har fulgt landslaget og Ibrahimovic i mange år.

– Zlatan skyr ingen midler for sin egen vinning. Han elsker å drive gjøn med sine omgivelser. Han gjør helt enkelt det som passer ham best. Om det er greit? Der har vi alle ulike moralske sperrer. Jeg mener det har kommet til et nivå hvor det kanskje er parodisk, sier Thorén til VG.

– Er Ibrahimovic så stor at han kan gjøre som han vil hele tiden?

– Zlatan er så stor at han kan nok det. Vi har mer behov for ham, enn han har av oss, svarer Thorén.

– Tror du det svenske folk ønsker å se Ibrahimovic i VM?

– Det er nok delte meninger om det. For enkelte er det selvsagt, mens andre ønsker at landslaget fortsetter som det laget som spilte kvalifiseringen, svarer Thorén.

Avhengige av Zlatan

Kommentator i Expressen, Patrick Eckwall, skriver at Ibrahimovic er brennhet i Sverige - og at varemerkekontoret hans kan gni seg i hendene.

«Blant veldig mye som er så fascinerende med Zlatan Ibrahimovic , så er det at vi lever med en avhengighet. Zlatan-stoffet, alle har det i blodomløpet: Du, jeg, han, hun, dem, alle, ALLE», skriver Eckwall i sin kommentar mandag.

Han legger til at Ibrahimovic er et PR-geni når «cash is king».

Den svenske VM-troppen presenteres 15. mai.

Thorén tror det beste for Sverige er VM uten superstjernen.

– Jeg vil gjerne se Zlatan i form i VM. Han er en spiller som fortsatt kan avgjøre kamper på egenhånd, men jeg tror ikke det er best for det svenske landslaget, sier Thorén til VG.