Mos om konkurransen med Pedersen: – En vinn-vinn-situasjon for klubben

DRAMMEN (VG) Mustafa «Mos» Abdellaoue har gått fra å være det soleklare valget på topp for Aalesund til å være nummer to i rekken bak Marcus Pedersen på spissplass i Strømsgodset. Det gjør Oslo-gutten ekstra motivert.

«Mos» bøttet inn mål for Aalesund forrige sesong, og endte på 16 totalt. Bare toppscorer Nicklas Bendtner og Stabæks «Ohi» scoret flere. Aalesund rykket likevel ned, og allerede i november ble det klart at den tidligere toppscoreren ikke kom til å bli med klubben ned i OBOS-ligaen.

Etter interesse fra både norske og utenlandske klubber falt valget til slutt på Strømsgodset og Drammen. En av de store snakkisene før sesongstart ble dermed om Godset skulle bruke Marcus Pedersen eller «Mos» på topp – eller begge to samtidig.

– Har alltid kjempet

I serieåpningen kom svaret. «Mos» startet på benken, mens Pedersen scoret to og reddet Godset i 2-2-kampen mot Stabæk. Men én kamp uten plass i startelleveren får ikke spissen til å skjelve i buksene.

– Jeg har alltid kjempet for plassen min, og konkurranse vil det være uansett hvor man drar. Men når man kommer til en bedre klubb er selvfølgelig konkurransen tøffere. Jeg er klar for å ta den kampen. Marcus er en utrolig god spiller og jeg føler det blir en vinn-vinn-situasjon, egentlig. Jeg blir bedre og han blir bedre. Sånn sett er det en vinn-vinn-situasjon for klubben også, sier Mos til VG.

– Hvordan jobber dere sammen for at begge skal bli bedre?

– Vi pusher hverandre hele tiden. Det er selvfølgelig treneren som tar ut laget til slutt, så for oss er det bare å prestere på trening. Det er det viktigste, svare Mos.

– Blir du ekstra motivert av konkurransen?

– Ja, det blir jeg absolutt. Det er jo sånn det er å være fotballspiller. Du har lyst til å spille, og da må du vise deg frem. Det må du gjøre her ute på treningsfeltet, sier han.

Valgte trygghet i Drammen

Så langt trives «Mos» med sin nye tilværelse på Marienlyst. Han sier til VG at han valgte Strømsgodset fordi det var en trygghet, han kjente flere av spillerne fra før og har hatt Tor Ole Skullerud som trener tidligere.

– Jeg har troen på det som skal skje her fremover. Jeg liker at det er litt press på oss. Hvis vi holder det toppnivået vi hadde i høst kan det bli veldig bra, sier han.

Strømsgodset møter Brann hjemme til sesongens andre kamp i Eliteserien mandag 2. påskedag. Kampen mot Tromsø i 2. serierunde ble avlyst på grunn av mye snø – i den kampen var «Mos» tenkt en plass i startelleveren sammen med Pedersen.