Deila om kvinnelig trener i Eliteserien: – Ikke langt unna at det kan skje

Publisert: 27.03.18 17:59

VALLE (VG) Ane Dahl Torp brukte Ronny Deila og Vålerenga som inspirasjon da hun forberedte seg til rollen i NRK-serien Heimebane. Nå mener Vålerenga-treneren det er på tide med en kvinnelig trener i Eliteserien også i den virkelige verden.

I serien spiller Ane Dahl Torp fotballtreneren Helena Mikkelsen. Hun tar over nyopprykkede Varg, som den første kvinnelige treneren i Eliteserien noensinne. Forberedelsene til rollen som fotballtrener inkluderte flere besøk hos Vålerenga på Valle.

Den hun jobbet nærmest med var Ronny Deila. Han har troen på at vi kan få se en «Helena Mikkelsen» i Eliteserien de nærmeste årene – fordi trenerrollen ifølge ham er annerledes nå enn den var før.

– Det å være en god leder i dag er ikke det samme som før, da var det mer macho og autoritært. Nå handler det mer om å jobbe i team og å være en del av et lag. Du må være flink med mennesker og kunne dra folk i samme retning. Det gjør det lettere for jenter å være trener for gutter. Vi ser det samme i næringslivet, så jeg tror ikke det er langt unna det kan skje, sier Deila når VG møter ham etter formiddagstrening på Intility Arena.

– Hvordan tror du gutta på laget her hadde tatt det om de fikk en kvinnelig hovedtrener nå?

– Det hadde gått veldig bra, men du får ikke noe gratis når du kommer. Det blir litt som å ta over lag når du har vært spiller der selv. Du får ikke noe gratis respekt, du må gjøre deg fortjent. Den får du gjennom å være faglig dyktig, også går det på måten du behandler mennesker på og hvor tydelig du er i alt du driver med på og utenfor banen. Jeg ser ingen problemer ved at ei jente kan klare det også, svarer Deila.

– Er det på tide at det skjer?

– Ja, det er ikke noen tvil om det. Det står i hver fall ikke noe i veien med holdningen til å gjøre det. Fotballen har endret seg veldig de siste fem-ti årene. Særlig i forhold til å være åpen for nye ting og til å ikke ha fordommer. Så jeg tror ikke det hadde vært noe problem.

Imponert over Ane Dahl Torp

Før Ane Dahl takket ja til rollen som Helena Mikkelsen hatet hun fotball. Det har endret seg nå. Hun har blant annet fått skryt av motspiller John Carew om hvordan hun har tatt rollen som fotballtrener så fort. Skryt får hun også av Deila.

– Jeg ble veldig imponert av å se hvordan hun tilegnet seg noe hun aldri har vært borti før. Hun studerte fotballmiljøet, og du kan se hun bruker det hun lærte veldig godt i serien, sier han.

Om det finnes noen likheter mellom ham selv som trener og Ane Dahl Torps rollefigur synes han derimot det er vanskelig å svare på.

– Det tror jeg andre får uttale seg om. Du går gjennom et følelsesmessig register hele tiden når du er trener. Det gjelder å se mennesker og observere mye så du ser hvilken tilstand de forskjellige spillerne er i. Det kan du se hun gjør mye i serien. Hun prøver å lære seg å kjenne de ulike typene, og komme inn på de forskjellige spillerne og menneskene der.