STOR OPPTUR: Lars Lagerbäck fikk den starten han ønsket seg på landslagssesongen. Foto: Bjørn S. Delebekk

Lars Lagerbäcks beste kamp: – Veldig, veldig godt fornøyd

Publisert: 23.03.18 21:33 Oppdatert: 23.03.18 21:52

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

SPORT 2018-03-23T20:33:04Z

ULLEVAAL (VG) (Norge – Australia 4–1) Etter en svært tøff avslutning på 2017 fikk Lars Lagerbäck en nesten perfekt åpning. Han roser det nye spissparet, Mohamed Elyounoussi, Markus Henriksen og Kristoffer Ajer helt opp i de grå skyene over Oslo.

– Vi har gjort to gode kamper på Ullevaal mot Tsjekkia og Nord-Irland, men dette var hakket bedre, sier svensken fortsatt ubeseiret på hjemmebane.

Hans første sesong ble avsluttet med to gedigne skuffelser. Tapene for Slovakia og Makedonia i november ga to tap og veldig få pluss i margen. Hans ni første kamper med Norge har resultatmessig vært på høyde med Per-Mathias Høgmos ni siste. Nettopp derfor smilte 69-åringen sitt bredeste smil etter at VM-klare Australia var knust. Han følte seieren som en jackpot i starten av en sesong som fortsetter med privatkampen i Albania.

– Det virker som det ramlet ned en ekstra pollett for hvordan laget jobbet sammen. Det er jeg veldig, veldig godt fornøyd med, beskriver han.

Norge satt inn fire mål uten Premier League-spissene Joshua King og Aleksander Sørloth i troppen. Ola Kamaras hat-trick imponerte landslagssjefen.

Sjekk Kamara-festen i Sportsnyhetene!

– Kjempebra. Han var effektiv og var der han skulle være. Han hadde jo en sjanse til. Dessuten er jeg veldig imponert over hans arbeidsinnsats for laget både offensivt og defensivt. Samarbeidet med Bjørn (Maars Johnsen) var også veldig godt, sier Lagerbäck og fortsetter:

– Den matchen de to spissene gjør i dag - om vi slår sammen forsvars- og angrepsspillet - er jo det beste et spisspar har prestert så langt.

Fakta Årets landskamper 26. mars: Albania (b) 2. juni: Island (b) 6. juni: Panama (h) 6. september: Kypros (h) 9. september: Bulgaria (b) 13. oktober: Slovenia (h) 16. oktober: Bulgaria (h) 16. november: Slovenia (b) 19. november: Kypros (b)

Lagerbäck så endelig tegn til den «Lagerbäck-fotballen» som løftet Island helt til EM-kvartfinalen for to år siden.

– Vi snakket om samhandlingen og aggressiviteten hele uken. Vi gjorde en veldig god treningsøkt da vi gikk gjennom forsvarsspillet og hvordan vi skulle kom inn i press. Det gjorde spillerne fantastisk bra. Det var nettopp det Markus (Henriksen) gjorde da han kløv fram og spilte fri Kamara på et av målene, sier Lagarebäck. Han mener Hull-spilleren gjorde «den klart beste kampen» etter at han overtok Norge i fjor vinter.

Mohamed Elyounoussi fulgte opp prestasjonene for Basel ved blant annet å servere Ola Kamara en strålende målgivende pasning.

– Han var bra i fjor også, men han er blitt løftet av å ha hatt en god sesong spesielt internasjonalt. Jeg tror Australias sideback (Bailey Wright) ikke det var spesielt morsomt å møte ham. Han gikk forbi på en fantastisk måte flere ganger. Han er også veldig klok i forsvarsspillet. Han har tatt et steg til, mener Lagerbäck som forteller at Elyounoussi og Stefan Johansen selv tok initiativet til sideskiftet midt i 1. omgang.

Sjekk hva kaptein Stefan Johansen og Mohammed Elyounoussi selv sier.

Svake Australia klarte ikke å sette Norge under press på et vinterlig Ullevaal med en plussgrad og regn. Men 19-årige Kristoffer Ajers midtstopperdebut var likevel av klasse foran bare 5871 iskalde tilskuere.

– En veldig, veldig bra debut. Han spiller med autoritet og gjør veldig få feil. hele backlinjen fikk god hjelp av laget, men det svekker ikke deres kamp, sier Lagerbäck.

Kristoffer Ajer sørget for 29 ekstra tilskuere på Ullevaal!