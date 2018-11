Russernes trener langer ut: - Klæbo er arrogant

RUKA (VG) Russernes landslagstrener Markus Cramer mener Johannes Høsflot Klæbo (22) kan være arrogant - og fikk som fortjent da han tok seieren på forskudd i verdenscupåpningen.

Klæbo hadde seieren i lomma bare noen meter før mål på sprinten lørdag. Men så stoppet han opp. Han sto over et stavtak. Han mistet all fart, og Aleksander Bolsjunov smatt forbi og vant.

– Jeg trodde Klæbo skulle vinne. Men målstreken er målstreken, ikke før, sier Cramer i pressesonen etter sprinten.

Her kan du se tabben som felte Klæbo:

Cramer skvatt litt da han så Klæbo på oppløpet.

– Det var uvirkelig, sier Cramer til VG.

– Han er ung

Han mener han ikke har sett denne feilen av en mann i verdenscupen før.

– Jeg er veldig overrasket over at Klæbo gjorde dette. Det var ikke moro for ham, det var en feil, sier Cramer.

Den russiske landslagstreneren fikk spørsmål om Klæbo er litt arrogant.

– Ja, noen ganger er han litt arrogant. Men han er ung, sier Cramer.

Klæbo har stoppet på oppløpet flere ganger. Det er nesten mer regelen enn unntaket. Noen ganger løsner han stavene.

– Han stopper vanligvis. Men han gjør nok ikke denne feilen igjen, sier Cramer til VG.

Eirik Brandsdal ble nummer tre på sprinten i Ruka. Han har hatt en følelse av at Klæbo kunne gå på en smell slik han gjorde lørdag. Hør hvorfor Brandsdal mente 22-åringen trengte en nesestyver:

Cramer ser ikke for seg at Bolsjunov kunne gjort samme feil som Klæbo.

– Bolsjunov kjemper til ti meter etter målstreken, sier Cramer og ler.

Klæbo forklarte situasjonen slik:

– Jeg snur meg til venstre. Da er det kjipt at han kommer på høyre side. Men sånn er det.

22-åringen fra Trondheim syns det var flaut.

– Man vet at man lærer på den brutale måten, og i dag fikk jeg virkelig kjenne på det. Men jeg må se på det som en god lærdom. Men det skal ikke skje. Sånn er det, sier Klæbo til VG.

Emil Iversen ble nummer fire i Ruka. Han hadde dette å si om tabben til Klæbo:

Droppet fotografering

Klæbo stilte ikke opp til fotografering etter 2. plassen. Det likte ikke russernes trener.

Etter verdenscuprenn fotograferes løperne som kommer på pallen sammen.

– Du må respektere alle konkurrentene, spesielt når du taper. Det er ikke bra ikke å være med på presentasjonen etterpå, sier Cramer.

Han var en særdeles glad mann i Finland i går. Ikke nok med at Bolsjunov vant. Russland tok også seieren i dameklassen .

Norge hadde fire av seks menn i sprintfinalen.

Landslagstrener Arild Monsen mener Klæbo fikk seg en real lærepenge, mens Sondre Turvoll Fossli kalte det en juniorfeil. Se hva Fossli har å si om Klæbo her: