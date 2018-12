BRANT: Her brenner Helikopteret til Leicester-eieren etter styrten. Foto: BEN STANSALL / AFP

Rapport: Dette var årsaken til helikopterstyrten i Leicester

2018-12-06

En teknisk feil var årsaken til Leicester-styrten konkluderer en fersk rapport. Ulykken tok livet av fotballklubbens eier og fire andre personer.

Publisert: 06.12.18 15:35 Oppdatert: 06.12.18 16:14

En halerotor som ble frakoblet systemet, gjorde at pilotene mistet kontroll over helikopteret. Det forårsaket at maskinen spant rundt, helt ukontrollert.

Det slår en rapport fra Air Accidents Investigation Branch (AAIB) fast, ifølge Daily Mail .

Leicester City-eier Vichai Srivaddhanaprabha skulle fly i helikopteret sitt tilbake London som han pleide i forbindelse med kampene til klubben. Dette var 27. oktober.

Helikopteret tok av fra King Power stadion omtrent en time etter kampslutt. Det gikk fort fryktelig galt og helikopteret krasjet kun rundt 200 meter fra stadion.

Ingen av de fem ombord i flyet overlevde.

Slik gikk det til:

AAIB har allerede sendt ut advarsler til piloter på alle lignende helikoptre for å sjekke halerotorene for eventuelle tegn på lignende problemer.

Byen var i sorg etter ulykken som engasjerte en hel fotballverden.

Klubbens spillere tok det tungt. Her trøster spiss Jamie Vardy klubbeierens sønn:

Slik så det ut i området ved stadion etter krasjen: