OL-LEIREN: Her bor deler av den norske OL-troppen i Pyeongchang. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Mann kastet ut av den norske OL-troppen etter fyll og skadeverk

Publisert: 14.02.18 02:20

SPORT 2018-02-14T01:20:24Z

PYEONGCHANG/OSLO (VG) En nordmann er kastet ut av den norske OL-troppen etter å ha blitt anholdt og bøtelagt av politiet i Pyeongchang.

Mannen hadde en støttefunksjon for en av idrettene i den norske OL-troppen.

– Han ble natt til tirsdag anholdt av politiet i PyeongChang for, i beruset tilstand, å ha gjort skadeverk. Nordmannen var i politiets varetekt over natten, ble avhørt tirsdag, og har godtatt å gjøre opp for skadeverket, heter det i en pressemeldingen fra Olympiatoppen.

Etter det VG forstår mener politiet i Sør-Korea at mannen skal ha vært svært beruset. Det blir hevdet at han motsatte seg arrestasjon, før han påførte skader på én sivil bil, og deretter en politibil.

Både Olympiatoppens vinteridrettssjef Helge Bartnes og en representant for den norske ambassaden i Seoul har fulgt opp prosessen på politihuset.

VG får gjennom den aktuelle politistasjonen i Sør-Korea opplyst at nordmannen har fått en bot på rundt 22.000 kroner for hendelsen. Denne boten må betales før vedkommende får reise hjem til Norge.

Etter det VG forstår ble boten betalt i 11-tiden lokal tid i dag (03.00 i natt, norsk tid). Helge Bartnes skal ha vært tilstede da dette skjedde på politistasjonen.

– Dette er et disiplinærbrudd som er uforenlig med å tilhøre den norske OL-troppen. Vedkommende er derfor tatt ut av tjeneste og ut av troppen. Nordmannen vil bli sendt hjem så snart saken er avklart med koreansk politi. Det står etter forholdene greit til med vedkommende. Vi vil ivareta ham så lenge han er i Korea, og følge ham opp når han kommer hjem til Norge, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø i pressemeldingen.

Han sier til NRK at den aktuelle personen er lei seg for det som har skjedd, men ønsker ikke å kommentere saken overhode overfor VG, utover pressemeldingen Olympiatoppen sendte ut i natt.

– Slikt skal selvfølgelig ikke skje, sa Martin Johnsrud Sundby på langrennspressekonferansen.

– Vi har i hvert fall ingen aning hvem det er. Uansett er det trist for vedkommende å bli satt i koreansk fengsel og ikke kunne komme seg ut, uttalte Sundby.

– Jeg var livredd for at det var noen av våre, sa skiløperen, fulgt av latter.