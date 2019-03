GOD STEMNING: Therese Johaug ble VM-dronning, mens Ingvild Flugstad Østberg tok flest medaljer med fem. Sveriges Frida Karlsson (t.h.) sto for tidenes VM-gjennombrudd med tre medaljer - bronse på tremila. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Svenskenes nye superstjerne: - Hun blir ikke større enn Northug

SEEFELD (VG) Svenskenes landslagssjef har en superstjerne på gang, men Rikard Grip tror ikke Frida Karlsson (19) blir større enn forbildet Petter Northug (33). Men han tror hun kan bli like stor som Johannes Høsflot Klæbo (22).

Frida Karlsson kom til Seefeld med kun ett verdenscuprenn. 19-åringen reiser hjem med gull, sølv og bronse i VM-bagasjen.

Langrennssporten og vår nabo i øst har fått en ny stjerne.

– Jeg vet ikke helt hvordan det kommer til å bli. Det får jeg ta som det kommer. Nå skal jeg nyte denne stunden og feire, sier Karlsson til VG.

– Hva tenker du om superstjernen Frida Karlsson?

– Det vet jeg ikke, men jeg gleder meg til å komme hjem til Sverige og feire dette med nære og kjære, svarer Karlsson.

Den nye svenske yndlingen har et forbilde fra Norge:

Like stor som Klæbo

Hun avsluttet VM med bronse bak fullstendig suverene Therese Johaug og Ingvild Flugstad Østberg.

Landslagssjef Grip tror 19-åringen bli en superstjerne.

– Hun har stort potensial for å bli det, og det hun har gjort her er fantastisk bra. Men vi kan ikke forvente at kurven skal fortsette å gå like fort oppover som den har gjort her. Nå må hun komme hjem og lande, og vende seg til en ny situasjon, sier Grip til VG.

19-åringen sprudlet:

– Frida har hatt Petter Northug som sitt forbilde, kan hun bli like stor som Northug?

– Vel, det er vanskelig å si. Altså, Petter er Petter. Det blir vanskelig å levere noe på det nivået. Johannes gjør det fantastisk bra, men Petter er Petter, svarer Grip.

HOPPER I DET: VM i Seefeld er over for damene, og endte med gull til Therese Johaug på tremila, Ingvild Flugstad Østberg (t.v.) tok sølv, mens Sveriges nye stjerne Frida Karlsson tok bronse. Foto: JOE KLAMAR / AFP

Før han åpner for at hun kan bli større enn Klæbo.

– Vi får se, sier Grip.

– Hun har store muligheter for å bli et stort forbilde for veldig mange personer, sier Grip.

Klæbo var 20 år da han VM-debuterte med bronse på sprinten i Lahti. Som 21-åring dro han hjem med tre OL-gull fra Sør-Korea.

Johaug startet også med en bronse i sitt første seniormesterskap.

Største talentet

Karlsson ser ingen grenser. Alt er muligheter. Det ga altså gull (stafett), sølv (10 kilometer klassisk) og bronse (tremila).

Johaug nyter status som VM-dronning, for det er ikke så lenge siden det var veldig mørkt:

Grip mener Karlsson er det største skitalentet Sverige har hatt noen gang.

– Det er ingen unge som har gjort det hun gjør. Man kan sammenligne med Therese. Hun tok én medalje i Sapporo. Det er helt magisk dette, sier Grip til norske medier etter bronsemedaljen.

– Hvorfor er Karlsson så god?

– Hun har en vinnerskalle som er helt uredd. Hun er forberedt på alt som kreves for å lykkes. Hun har også en fantastisk fysikk, svarer Grip.