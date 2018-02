Curling-Kristin: Helt uenig i kompis-kritikken

PYEONGCHANG (VG) Etter tapet i bronsefinalen er Kristin Skaslien (32) helt uenig med Christoffer Svae (35) på Norges OL-lag som mener at mixed double holder for dårlig nivå til å stå på OL-programmet.

– Nei, det er jeg ikke enig i, Christoffer, sier hun konfrontert med Christoffer Svaes uttalelser til VG.

– Mixed double er en fantastisk form for curling. Det er publikumsvennlig, med masse «sirkus-steiner». Jeg tror ikke han har spilt masse mixed curling selv. Nivået der ute er veldig høyt, fortsetter Kristin Skaslien.

Landsslagstrener for mixed double, Thomas Løvold, og Skasliens mixes-partner og samboer Magnus Nedregotten, er enig. Det vil si helt uenig med Christoffer Svae i at den nye OL-grenen med fordel kunne ventet til neste OL i 2022 med å bli det - altså OL-gren.

Christoffer Svae kom med den samme kritikken for tre år siden også.

– Da han sa det den gangen, var jeg enig.

– Han sier det nå igjen?

– Da får han prøve det selv, da, svarer Kristin Skaslien.

Alle er venner i det lille norske curlingmiljøet. På spørsmål fra VG om hun vil kontakte Christoffer Svae og spørre «hva i alle verden» og så videre, svarer hun at hun liker ham godt og at Team Ulsrud-spilleren «er en bra fyr».

– Jeg tipper han sier det for å få litt blest. Han får mene det han vil, sier Kristin Skaslien.

Christoffer Svae og Team Ulsrud åpner OL-turneringen for lag mot Japan onsdag, før Canada venter i det innledende gruppespillet torsdag.

Kristin Skasliens samboer Magnus Nedregotten skal hjem for å forberede seg til VM i Las Vegas med sitt lag om en måned. Skaslien skal også til gambling-byen, som supporter - etter en curlingpause på hjemmebane.

– Vi fikk en dårlig start. Det var surt. Det føltes bra, vi gledet oss virkelig og kjempet med nebb og klør. Og så ble det litt for tøft i dag også (tapte 3–4 for russerne i gruppespillet). Vi klarte ikke å være hundre prosent på i en eneste omgang, begge to, sier Magnus Nedregotten og bronsefinaletapet.

Det er fortsatt uvisst om de kommer til å fortsette som Norges mixed double-par. Kristin Skaslien sier i pressesonen etter bronsefinaletapet at Norges curlingforbund mener det ikke vil gå å satse på to kort: Magnus Nedregottens VM-lag som - foreløpig i konkurranse med Christoffer Svaes Team Ulsrud OL-lag - satser på OL-deltagelse i Beijing om fire år.

– Det er litt for tøft, og det er avhengig av hva Magnus vil, sier Kristin Skaslien.

Mixed double-trener Thomas Løvold sier han er klar for å fortsette i jobben, forutsatt av at det finnes ressurser til videre satsing. Kristin Skaslien og Magnus Nedregotten har ingen sponsorer. Skaslien har en heltidsjobb ved siden av sporten, mens Nedregotten lever at aktiviteter knyttet til curling.

De har i tillegg B-stipend fra Olympiaoppen på til sammen 140.000 kroner per år.

