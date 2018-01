Stöckls VM-råd til gulljagende Tande: – Steng av sosiale medier

OBERSTDORF (VG) Daniel-André Tande (23) kan vinne VM-gull i skiflyging. Skal han lykkes bør han holde seg unna sosiale medier oppfordrer Alexander Stöckl.

Fakta Norske VM-gull i skiflyging 1988: Ole Gunnar Fidjestøl (Oberstdorf). 2004: Roar Ljøkelsøy (Planica). 2006: Ljøkelsøy (2006). 2004: Lag: (Ljøkelsøy, Tommy Ingebrigtsen, Sigurd Pettersen, Bjørn Einar Romøren. 2006: Lag (Ljøkelsøy, Ingebrigtsen, Romøren, Lars Bystøl). 2016 (Kulm):; Anders Fannemel, Johann Forfang, Kenneth Gangnes, Daniel-André Tande).

Kongsberg-hopperen leder halvveis i VM i Oberstdorf med 10,9 poeng til det tyske hjemmehåpet Richard Freitag. Til den polske stjernen (Hoppukas Grand Slam-vinner) Kamil Stoch er det 17,8 poeng.

– Daniel må roe seg ned. Kroppen er full av adrenalin. Han trenger hvile og mat, sier Stöckl.

Landslagstreneren legger kjapt til at han vil oppfordre sin «gullgutt» til å holde seg unna nettsteder og sosiale medier for at natten skal gi ham nok søvn.

– Med tanke på det psykiske er det lurt ikke å bruke noe særlig tid foran skjerm og sosiale medier. Men det er også veldig viktig at han får nok mat og væske. I løpet av den første VM-dagen har han brukt masse energi, og garantert brent av 200 til 300 gram kroppsvekt, på grunn av den tøffe mentale belastningen skiflyging er, sier Stöckl.

Tande banket til så konkurrentene skvatt i kvalifiseringen med bakkerekord (238,5 meter). Han traff ikke optimalt på hoppkanten i første runde (212 m), men tok likevel ledelsen. Men i finalerunde (227 meter) viste han igjen klasse.

– Hoppingen til Daniel er beundringsverdig. Jeg finner nesten ikke ord. Aldri tidligere har jeg sett ham hoppe på et så høyt nivå, sier Stöckl.

Tande bare smilte i bakgrunnen. Han sto igjen i den snøfulle bayerske fredagskvelden og gikk fra intervju til intervju. Landslagets «medisinmann» Lars Haugvad (manuell terapeut) ga han frukt og eplejuice under seansen.

Fakta Stillingen i VM-skiflyging 1. Daniel-André Tande, 449,6 poeng 2. Richard Freitag (Tys), 438,7 poeng 3. Kamil Stoch (Pol), 431,8 poeng 4. Stefan Kraft (Øst), 412,3 poeng. 5. Robert Johansson, 408,0 poeng

...

6. Andreas Stjernen, 404,7 poeng 9. Johann André Forfang, 395,5 poeng VM avgjøres etter fire omganger. De to siste avvikles lørdag.

– Nå skal jeg spise en god middag. Det blir grønnsaker, og kanskje fisk. Jeg er glad i fisk, sier Tande.

– Stöckl ber om ro, og at du blant annet styrer unna sosiale medier, kommer du til å høre på ham?

– Jeg har lært før at det lønner seg ikke «å fyre mer på bålet», og da gjelder det å holde seg unna nyhetssaker på nettet, og sosiale medier, sier Daniel-André Tande.

Han understreker overfor VG at han prøver å styre tankene unna skihopping. Men han medgir at han ikke kommer til å sove altfor mye.

– Syv timer holder. Det viktigste er normal døgnrytme, sier Tande.

Stöckl sier det viktigste blir at forberedelsene til lørdagens avgjørende konkurransen blir så normal som mulig. Lørdag morgen blir det terping på tekniske detaljer i en gymsal i Oberstdorf i tillegg til ballspill.

Robert Johansson er nest best av de norske. Lillehammer-gutten ligger på femteplass. Men han ser for seg hvem som skal vinne gullet. I tilfelle det første norske i skiflyging siden Roar Ljøkelsøy i 2006 (Norge vant lag for to år siden.)

– Tande kan definitivt vinne hvis han fortsetter med den samme hoppingen. Men Freitag og Stoch er også kanonform. Og Johansson kommer jagende bak, sier Robert Johansson, og gliser godt.