Tysk dokumentar: Hevder IOC kneblet dopingdiskusjon om Russland

Publisert: 30.01.18 01:22

IOC skal ha vært klar over at en lang rekke russere som fikk delta i Rio-OL, ikke hadde blitt bakgrunnsjekket for dopingbruk – slik en hel idrettsverden ble fortalt på forhånd.

Det kom frem i en ny ARD-dokumentar, signert den anerkjente journalisten Hajo Seppelt, mandag kveld.

Nå gjenstår det bare halvannen uke til åpningsseremonien under OL i Pyeongchang. Der tyder alt på at IOC nok en gang vil tillate langt flere russere å delta enn hva mange først trodde ville skje.

Men først, Rio-OL i august 2016: Det statsorganiserte, russiske jukset under Sotsji-OL to år tidligere var for alvor i ferd med å bli synlig for en hel idrettsverden.

Den internasjonale olympiske komité (IOC) svarte med å la internasjonale særforbund avgjøre skjebnen til «sine» utøvere.

Russerne som skulle delta, måtte bevise at de hadde blitt testet av ikke-russiske dopingkontrollører, og at de var rene. Mens friidrett - etter råd fra norske Rune Andersen - kjørte en knallhard linje, var andre forbund langt mer løsslupne: Totalt deltok 282 russiske utøvere i Rio-OL.

I mandagens tyske dopingdokumentar kommer angivelig bakgrunnen frem: I en rekke brev til IOC, lekket til Hajo Seppelt, gjør internasjonale særforbund det klart at mange utøvere ikke er i nærheten av å klare kriteriene. De har rett og slett ikke blitt testet godt nok.

Likevel endte mange av dem opp som deltakere i Rio-OL, hevder kanalen ARD.

IOC uttalte i forkant av Rio-OL at organisasjonens mektige eksekutivkomite hadde diskutert saken inngående. I dokumentaren som ble vist mandag kveld, hevder tidligere komitémedlem Claudia Bokel det stikk motsatte:

– I eksekutivkomiteen fikk vi ikke lov til å diskutere dette, så mulige konsekvenser ble ikke diskutert i det hele tatt. Temaet var aldri «på bordet», sier hun.

– Hvordan er det å snakke mot IOC-president Thomas Bach?

– Vel, jeg ønsker aldri å være for eller mot en person , men for eller mot en sak . Det er helt ok å endre oppfatning på grunn av gode argumenter. Men det er vrient når temaet ikke engang blir diskutert, sier Bokel – som i dag ikke er en del av IOC lenger.

– IOC sier at de diskuterte Russland-saken og mulige konsekvenser grundig i eksekutivkomiteen før de fattet en avgjørelse. Gjorde dette deg ukomfortabel?

– Jeg var definitivt ikke komfortabel. Jeg sov ikke godt, og jeg gråt. Jeg vurderte å trekke meg. Jeg vurderte om jeg burde avlyse flyet til Rio. Men så tenkte jeg at «nei, du kan ikke gjøre det. Dette kan fortsatt ende godt», hevder den tidligere fekteren.

I oppkjøringen til Rio-OL ble Bokel en del av et panel bestående av tre IOC-medlemmer, som skulle kvalitetssjekke innstillingene til de internasjonale særforbundene. De skulle være et siste hinder for å unngå subjektive vurderinger til fordel for særforbundene.

Men da Bokel ble oversendt dokumentasjonen, skjønte hun raskt at det ville være praktisk umulig å rekke over alt, siden OL nærmet seg med stormskritt.

– Det var internasjonale forbund der det ikke fantes utenfor konkurranse-testing i det hele tatt. Da tenkte jeg: «Nei, jeg kan ikke godta dette. Jeg forstår ikke hvordan jeg kan avgjøre dette på disse premissene». Det var umulig å komme seg gjennom alle dokumentene på den korte tiden.

– Du fikk ikke kryssjekket opplysningene?

– Du ser jo selv hvordan det endte til slutt, sier Bokel til ARD - vel vitende om at mange russiske utøvere fikk stille til start i Rio.

ARD skal ha gitt IOC-president Thomas Bach tilbud om å se dokumentaren for å komme med et tilsvar. IOC hevder Bach ikke ønsket dette, fordi han ikke har tid.

Hajo Seppelt, som står bak mandagens dokumentar, er ingen hvilken-som-helst journalist: Tyskeren har på egenhånd avslørt det russiske jukset i idrettsverden de siste årene.

Det startet da varslerparet Vitalij og Julia Stepanov fortalte om systematisk juks i russisk friidrett. Deretter ble skandalen bare mer og mer omfattende gjennom stadig flere dopingdokumentarer.

Nå har både Wada og IOC konkludert med at russisk idrett har jukset systematisk under OL i 2014, med hjelp fra det statlige politiet FSB.

I mandagens dokumentar snakker også det lengst-sittende IOC-medlemmet Dick Pound for åpent kamera om det å snakke imot IOC-president Thomas Bach.

– Det er ikke rom for skikkelig diskusjon eller uenighet. Det du risikerer, er å bli en fiende av staten. Det har jeg merket selv. Lederen kan ta det personlig i stedet for organisatorisk. Han er ikke fleksibel hva gjelder å takle ulike og muligens kritiske kommentarer og forslag, sier kanadieren.

OL i Pyeongchang starter 9. februar.

I øyeblikket er 169 russiske utøvere klarert til å delta i lekene, under det angivelig nøytrale «Olympic athletes of Russia».