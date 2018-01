AVGJØRELSEN: CAS avgjør denne uka den endelig skjebnen til både Alexander Legkov og russerens OL-gull fra 2014. Foto: VASILY MAXIMOV / AFP

Skjebnedøgn for Legkov: – Tror avgjørelsene blir stående

Publisert: 30.01.18 06:48

Alexander Legkov og 38 andre russere går gjennom skjebnedøgn i Geneve. Denne uka avgjør CAS masse-anken fra de utestengte russiske utøverne.

1. november ble langrennsstjernen fratatt OL-gull fra Sotsji og utelukket fra OL for all fremtid.

– Jeg tror avgjørelsene blir stående. Av det jeg har fått med meg virker det å være tilstrekkelig bevis for å kunne legge til grunn at disse utøverne har brutt antidopingregelverket. Det er selvfølgelig umulig å være helt sikker ettersom det kun er partene og dommerne som har fullt ut kjennskap til alle bevisene i saken, sier CAS-ekspert Robin Mackenzie-Robinson til VG.

CAS har meldt at sakene skal avklares innen fredag. Mannen bak McLaren-rapporten, den kanadiske advokaten Richard McLaren, har vitnet. Det gjør også russiske Grigorij Rodtsjenkov. Den tidligere laboratoriesjefen for det russiske antidopinglaboratoriet i Moskva bidrar på videolink fra USA. Der lever han under vitnebeskyttelse.

– Jeg tror ikke McLaren og Rodtsjenkov vil komme med så mange nye opplysninger vedrørende saken. Det er imidlertid viktig at de faktisk vitner spesielt med tanke på at det gir motparten anledning til å stille dem kritiske spørsmål, poengterer Mackenzie-Robinson

CAS brukte i sommer halvannen måned på å avgjøre Johaug-saken. Nå skal de bare bruke rundt en uke på de 39 russiske ankene. Kjempesaken er flyttet ut av det lille CAS-slottet i Lausanne til langt større lokaler i Geneve i Sveits.

– CAS bruker vanligvis mye lenger tid på sakene, men jeg både håper og tror at den raske behandlingen av denne store saken ikke skal gå ut over rettssikkerheten til utøverne. CAS har mange erfarne dommere å velge blant og bør være i stand til å gi saken en forsvarlig behandling, sier Robin Mckenzie-Robinson.

Hvis russerne skulle få medhold i CAS vil det bli kaotiske tilstander foran OL-åpningen i Sør-Korea 9. februar.

Grigorij Rodtsjenkov avslørte det påståtte russiske OL-jukset i Sotsji 2014 i dokumentaren Ikaros. Mandag kveld er russeren ute med nye påstander i en TV-dokumentar på tyske ARD. Den vises av NRK onsdag.

I følge NRK hevder Rodtsjenkov at president Vladimir Putin skal ha hatt fullt innsyn i jukset som pågikk under vinterlekene i Sotsji i 2014. Den russiske sikkerhetstjenesten FSB skal ha bidratt i operasjonen.

– Bare presidenten kunne sørge for at FSB deltok i en så spesifikk oppgave, sier Grigorij Rodtsjenkov i den nye dokumentaren.

43 russiske utøvere er utelukket fra OL for all fremtid. 42 av dem anker. 39 saker er oppe i Sveits nå, mens sakene til tre skiskyttere skal komme opp senere. Legkov ble fratatt OL-gullet av IOC i november. Nå håper han CAS gir ham det tilbake.

– For Legkov er det viktigst at han får beholde gullmedaljen fra Sotsji. Det er viktigere enn en eventuell deltakelse i Pyeongchang, sa russernes trener Markus Cramer da norske medier snakket med ham under Tour de Ski tidligere i januar .

– I nyere tid har jeg blitt testet mer enn 150 ganger. I 2013 vant jeg 50-kilometer fellesstarten i Oslo og vi hadde det samme løpet der som i Sotsji 2014, og jeg ble testet som ren i Europa. Jeg vet, og konkurrentene mine vet, at jeg kan vinne et rent løp, og jeg vet at de kan vinne et rent løp, skrev Legkov selv i et åpent brev i november.

Blant dem som har anket, er det utøvere fra bob, skeleton, skiskyting, langrenn og skøyter.

Kronvitnet mot det statlige russiske dopingprogrammet, avhopperen Grigorij Rodtsjenkov, har opplyst at Legkov var et spesialprosjekt under Sotsji-OL.

Rodtsjenkov hra blant annet påstått å ha deltatt på et møte med visesportsminister Jurij Nagornykh og Irina Rodionova – som hadde det praktiske ansvaret for doping-planen.

Russisk avhopper til VG: Systematisk doping i langrenn og skiskyting

– Hun fortalte Nagornykh at Legkov responderte bra på doping-cocktailen og at treningen og prestasjonene ble bedre ved hjelp av den, skrev Rodtsjenkov i sin forklaring til Oswald-kommisjonen i IOC.

– I de månedene før Sotsji hvor IOC anklager meg for å ha benyttet meg av den såkalte «cocktailen», var jeg uten unntak i Europa og ikke i Russland, og jeg ble testet nitten ganger. Om jeg hadde benyttet meg av den cocktailen, ville jeg ha blitt oppdaget, forsvarte Legkov seg i det åpne brevet.