Ordknapp Berge om Mørk-saken: - Vi må snakke gjennom det

Publisert: 16.01.18 12:56

SPORT 2018-01-16T11:56:04Z

POREC/OSLO (VG) Håndballgutta ønsker ikke å kommentere Nora Mørk-saken mens EM pågår. Det ble klart på dagens pressekonferanse.

Det fortalte pressesjef Lars Otto Bjørnland i forkant av dagens pressekonferanse med landslagssjef Christian Berge.

– I forbindelse med Nora-saken så vil ikke spillerne eller støtteapparatet svare på spørsmål med utgangspunkt i at vi er midt i et mesterskap. Alle spørsmål kan rettes til håndballpresident Kåre Geir Lio, sier han.

– Vi ønsker å få ro rundt mesterskapet, fortsetter Bjørnland.

Da landslagssjef Christian Berge likevel fikk gjentatte spørsmål om saken, svarte han unnvikende.

«Alle spørsmål kan henvendes til Kåre Geir», var gjengangeren på hans svar om temaet. Men han erkjenner at spillergruppen har snakket om det.

– Gjør du noe annerledes eller ekstra når en slik sak dukker opp inn mot kamp?

– Vi må jo snakke gjennom det. Det må vi gjøre. Vi er jo en gruppe som skal prøve å fungere sammen, sier Berge til VG.

– Er dere upåvirket av det som har kommet?

– Det vet vi ikke ennå. Men gutta har fått klar beskjed om å forberede seg godt, og de har veldig fokus på arbeidsoppgaver.

– Hva har du sagt til gutta dine om saken inn mot forberedelsene inn mot en EM-kamp?

– Jeg har ikke sagt noe spesielt. Vi har prøvd å vri fokus over på det vi er her for: å prestere sammen, sier Berge.

På spørsmål om han har vært involvert i møter med forbundet og ledelsen angående saken, svarer han nei. Han ser istedenfor fremover mot kveldens kamp.

– Det er litt vinn og forsvinn for oss. Det finnes mer å hente inn i kontringsfasen. Litt mer råskap, sier han før kveldens møte mot Østerrike.

Kampstart er 20.30 og den vises på TV 3.

Tidligere i dag kunne VG avsløre at Nora Mørk er skuffet over det norske håndballforbundet og vurderer å gi seg på landslaget. Bakgrunnen er at hun hevder hennes private bilder, som ble stjålet i fjor høst , har sirkulert i det norske herrelandslaget.

– Jeg ble helt knust. Det er mitt miljø, og jeg trodde at dette var folk som skulle passe på meg. Jeg ble skikkelig skuffet og lei meg, har Mørk uttalt til VG.

Bakgrunn: Mørk rasende på håndballforbundet - hevder private bilder er spredt på herrelandslaget

De norske håndballgutta er i Kroatia, hvor de i kveld skal spille tredje og siste gruppespillkamp i EM. Ved 10.30-tiden i dag gjennomførte de en treningsøkt i kamparenaen i Porec.

Som alltid på kampdag stilte Christian Berge opp for en ti minutters prat med pressen på spillerhotellet. Ingen spillere var med denne gang, i motsetning til tidligere i EM.

– Denne er frivillig for spillerne, begrunner pressekontakt Lars Otto Bjørnland.

Se også: Slik svarer håndballpresidenten på kritikken

Ba om beklagelse

Ifølge Mørk skal hun ha fått tips allerede i oktober om at bildene av henne gikk rundt blant håndballherrene. Hun hevder at hun fikk vite at minst to av spillerne skal ha mottatt bildene, og at de ble spredt videre. Hun kontaktet deretter sin egen landslagsledelse, og saken ble tatt opp med forbundet.

Mørk hadde gitt håndballforbundet en frist til å komme med en offentlig beklagelse for sin håndtering av saken. Den fristen utløp i går.

– Forbundet har fått beskjed om at jeg vurderer fremtiden min på landslaget. Jeg vet ikke om jeg vil være en del av et forbund som verner mer om kolleger som bedriver seksuell trakassering enn meg selv, sier Mørk.

Håndballforbundet har kommet med sitt tilsvar - det kan du lese her: Slik svarer håndballpresidenten på kritikken

Ris eller ros til våre nye artikler? Hjelp oss ved å svare på to superkjappe spørsmål. Gi tilbakemelding!Gi tilbakemelding!