SISTE SJEKK: Håvard Lorentzen tar en siste sjekk av utstyret lørdag formiddag i Thialf i Heerenveen. Den første 500-meteren i sprint-VM starter klokken 15.40, med Norges regjerende verdensmester i 11. par. Foto: Øystein Jarlsbo

NRKs skøyteekspert: - Lorentzen kan tape VM-gullet i første løp

HEERENVEEN (VG) Regjerende verdensmester Håvard Lorentzen (26) behøver ikke vinne noen av mesterskapets fire distanser for å forsvare sin VM-tittel fra i fjor. Men han kan tape et nytt sammenlagt-gull ved å feile allerede på den første 500-meteren lørdag.

Publisert: 23.02.19 12:14







Det mener NRKs ekspertkommentator Even Wetten foran sprint-VM her i Heerenveen, der herrene starter mesterskapet som går over to dager med 500 meter klokken 15.40 lørdag. Håvard Lorentzen (pers 34,35) går i 11. par mot japaneren Tatsuya Shinama (34,24).

– Det er greit å bli ferdig med siste indre på den første av 500-meterne, sier Håvard Lorentzen lørdag formiddag her i Heerenveen.

I fjor vant han sprint-VM, for to år siden tok han sølvmedaljen sammenlagt i sprint-VM.

Han kunne «ønsket» seg en par-motstander med litt lavere startfart. Han fikk en av de aller raskeste, uten at han og trener Jeremy Wotherspoon legger vekt på det.

les også Tittelforsvarer Lorentzen: – Større gullkandidat i fjor

– Han vet det vil skje og er forberedt på det. Han er så å si alltid bak etter de første hundre meterne, sier Norges kanadiske sprinttrener.

- Løp nummer én. Da starter det, sier imidlertid Even Wetten.

– Da må du gå opp mot egen maks-kapasitet. Hvis Håvard Lorentzen går på 34,9, har han gitt fra seg for mye. Med dårligere tider enn 34,8 til 34,9, er du fort ute av det, sier Even Wetten.

På spørsmål om det første løpet av fire er ekstra viktig mentalt sett, svarer Jeremy Wotherspoon nei.

– Da er du ikke mentalt godt forberedt. Da er du litt for skjør, sier den tidligere verdensrekordholderen.

Da Håvard Lorentzen ble Norges første sprintverdensmester på 37 år bare to uker etter sitt OL-gull på 500 meter, utbrøt Even Wetten - verdensmester på 1000 meter for 14 år siden - at han var en komplett skøyteløper.

Tre norske verdensmestere Per Bjørang (70) vant sprint-VM i Innsbruck i 1974, som første nordmann. Frode Rønning (58) gjentok bedriften for 38 år siden i Grenoble. Håvard Lorentzen vant sammenlagtmesterskapet i fjor, etter å ha vunnet begge 500-meterne og tatt 2. og 3. plass på 1000-meterne. Han starter sprint-VM i 11. par på 500 meter mot ekstremt startraske Tatsuya Shinama fra Japan. Henrik Fagerli Rukke, som tok bronsemedaljen i sprint-EM bak Lorentzen og Kai Verbij fra Nederland, går i 8. par mot Verbij. Kvinnenes første 500 meter starter klokken 15.00, med Hege Bøkko i 7. par og Anne Gulbrandsen i 2. par. Vis mer vg-expand-down



Ett år senere ber han om lov til å moderere «euforien» fra ett år tilbake - litt.

- Han er komplett, med unntak av de første hundre meterne på 500-meteren. Men går han den på 9,80 sekunder eller bedre, og orker å avslutte 1000-meterne, som er en form-sak, er han god nok til å vinne, mener Even Wetten til VG.

Håvard Lorentzen åpnet på 9,74 da han vant OL-gull, han åpnet på «pers» 9,72 da han med personlig rekord 34,35 vant sølvmedaljen i distanse-VM for to uker siden.

les også Håvard Lorentzen tok VM-sølv: – Et lettelsens skrik

NRKs mangeårige skøyteekspert tar imidlertid igjen forbehold. Han mener et knippe andre løpere er i stand til det samme: Nederlands ferske sprint-europamester, Kai Verbij, og Russland verdensrekordholder på 500 meter, Pavel Kulizjnikov. Nederlands Kjeld Nuis, sølvvinner bak Lorentzen i fjor etter OL-gull på 1000 og 1500 meter, kan blande seg inn i den tetstriden.

- Kulizjnikov kan fort ha avgjort det etter 500 meter nummer to søndag. Kai Verbij har en «total» god nok til å slå Håvard (Lorentzen). Kjeld Nuis er blitt bedre på 500 meter, sier Wetten.

Han mener Nuis som Lorentzens sterkeste utfordrer i fjor, «var for svak på 500 meter».

Den gang var ikke Pavel Kulizjnikov med på grunn av sin doping-historikk. Historien forteller også at russeren ble sprintverdensmester i 2015 og 2016. På den annen side virket han å være helt «off side» under distanse-VM for to uker siden.

- Vinneren er den som gjør fire toppløp, uten å feile. Du kan vinne uten å vinne en enkelt distanse. Jeg tror to, tre, fire, kanskje fem, løpere alle kan ta medalje foran siste distanse (1000 m meter søndag). Jeg tror at Håvard Lorentzen kan vinne. Men det blir en neglbiter-konkurranse, sier Even Wetten - med trykk på tror og kan.

- Han kan risikere å bli nummer fem etter å ha gjort en topp prestasjon. Selv om han «gjør jobben», kan likevel marginene være mot ham. Sprint-VM på skøyter er som å vinne utfor i alpint-VM, ganger fire, tilføyer han.

- Er det rom for å «safe», for å unngå å feile?

- Nei, det er ikke mulig å safe. Du har ikke råd til å safe. Du går egentlig maks hele veien; tar maks risiko i svingene, svarer Even Wetten.

- Og da kan du gjøre feil?

- Ja, svarer han.