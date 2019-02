USUAL SUSPECTS: Håvard Lorentzen ble sprintverdensmester sammenlagt i Kina i fjor, et par uker etter at han hadde vunnet OL-gull på 500 meter. Til venstre Nederlands sølvvinner Kjeld Nuis, til høyre hans landsmann Kai Verbij. Foto: - / AFP

Tittelforsvarer Lorentzen: – Større gullkandidat i fjor

Håvard Lorentzen (26) kom rett fra sykesengen da han ble Norges første sprintverdensmester på 37 år i fjor. Han mener han var en større gullfavoritt dengang, sammenlignet med nå - foran VM i Heerenveen lørdag og søndag.

– Det er en russer (Pavel Kulizjnikov, v-mester 2015 og 2016) som vil ha revansj, og Kai Verbij har vært veldig god etter nyttår. Så har du to japanere og to nederlendere til. Enkelt blir det ikke, sier Håvard Lorentzen til VG.

Ifølge Det internasjonale skøyteforbundets hjemmeside var han best sammenlagt - på sprint - etter 2. plass på 500 meter og 4. plass på 1000 meter i distanse-VM i Inzell for to uker siden.

I motsetning til kjæresten, er Håvard Lorentzen «frisk og rask». Hege Bøkko har vært syk og isolert fra resten av Norges sprintere på hotellet deres i Heerenveen. I Changchun i begynnelsen av mars i fjor, to uker etter OL-gullet på 500 meter og OL-sølvet på 1000 meter, var Håvard Lorentzen så dårlig at han vurderte å droppe VM.

– Det er disse tre helgene jeg har sett mest frem til. Inzell, VM og Salt Lake, sier han til VG tre dager før sprint-VM i den nederlandske skøyteborgen Thialf.

Verdencupfinalen går i Salt Lake 9. til 10. mars.

Kun tre norske skøyteløpere er blitt sprintverdensmestere: Håvard Lorentzen (2018), Per Bjørang (1974) og Frode Rønning (1982). Håvard Lorentzen ble andre nordmann som har vunnet OL-gull på 500 meter da han gjorde det i Pyeongchang for ett år siden. Finn Helgesen var den første i St. Moritz for 71 år siden.

I distanse-VM i Inzell for to uker siden tok han andreplass på 500-meteren, med personlig rekord 34,35 - seks hundredeler raskere enn den ett år gamle fra gulløpet i Pyeongchang. På 1000-meteren endte han på fjerdeplass, bak tre nederlendere: Kai Verbij, Thomas Krol - som også vant 1500-meteren, men ikke er kvalifisert for VM - og OL-mesteren på 1000 meter (og 1500 meter) Kjeld Nuis.

På den korteste distansen tapte han i praksis gullet på grunn av en «svak» åpning de første hundre meterne. Håvard Lorentzen gikk den fra 9,74 i OL til «pers» 9,72, men Ruslan Murasjov åpnet på 9,4 og var 13/100 foran nordmannen over målstreken med banerekord 34,22 sekunder.

– To hundredeler er ikke mye. Men jeg vant (500 meter) med ett hundredel i OL, svarer han konfrontert med at han har «brukt» ett år på å forbedre åpningen med det - to hundredeler.

– Jeg skulle gjerne åpnet på 9,4. Men det går sakte men sikte fremover. Jeg vet at jeg kan starte raskere enn 9,7. Gjerne på 9,6. Jeg har gjort det under trening, tilføyer han.

På spørsmål om han har intensivert starttreningen siden Inzell-mesterskapet, svarer han på en måte ja og nei. Det er en fin balansegang. Å gå «maks hundre meter for ofte» kan medføre stor belastning på fysikken og nervesystemet. Det er ikke lurt foran 2 x 500 og 2 x 1000 meter i løpet av to dager.

– Du må ha ekstreme ferdigheter, spenst og hurtighet, for å kunne åpne de første hundre meterne på 9,4 sekunder. Mine er å holde toppfarten mot slutten av løpet. Jeg har god spenst, for all del. Men det må repeteres og repeteres, for å bli bedre. Det er som å trikse med en ball, sier Håvard Lorentzen.

Han påpeker at han først de siste tre årene har «fått trene» sprint på høyt nivå. Det vil si under Jeremy Wotherspoons ledelse. Kanadieren gikk de første hundre meterne på 9,62 til 9,63 da han satte verdensrekord med 34,03, ifølge Håvard Lorentzen.

– Men da han var på min alder, gikk han på 9,7. Han trengte noen år. På sitt raskeste kom han ned på 9,5, sier Håvard Lorentzen.

PS! Banerekorden på 500 meter i Thialf er 34,41. Håvard Lorentzen tviler på om den blir senket under sprint-VM 23. til 24. februar.