Jakob Ingebrigtsen er blitt samboer: – Det har vært diskusjoner

STAVANGER (VG) Jakob Ingebrigtsen (18) strålte av lykke på Idrettsgallaen. Ikke bare vant han pris som Årets gjennombrudd i norsk idrett. Han har også fått Elisabeth Asserson (18) som samboer hjemme i kjelleren i Sandnes.

Publisert: 06.01.19 07:09

Men samboerskapet mellom tenåringene har ikke vært noen selvfølge.

– Det har vært diskusjoner knyttet til det, men vi er pragmatiske langt utover det vi trodde at vi skulle være, sier pappa Gjert Ingebrigtsen til VG med kona Tone ved sin side. De fikk selv sitt første barn, Kristoffer, da hun bare var 17 år.

– Men det ser ut til at de klarer seg bra. Vi har oppdratt folk til å være ansvarlige og det viser de seg å være, sier trenerfaren, som ble hedret som «Årets trener» under den store idrettsfesten på hjemmebane i DnB Arena.

– Vi er blitt samboere, ja, bekrefter Jakob Ingebrigtsen med prisen under armen og Elisabeth Asserson ved sin side.

– Er det fint?

– Ja, svarer Elisabeth kvikt for dem begge.

– Vi bor i en leilighet i kjelleren til Gjert. For min del så går det veldig greit. Men vi var vel egentlig samboere nesten med en gang vi ble sammen, sier han.

I NRK-serien «Team Ingebrigtsen» får Jakob i en av episodene klar beskjed fra faren om at Elisabeth skal gå hjem.

– En kamp er det om alt i vårt hus, men det er en del av å være oss. Gjert har sagt mye og forbeholder seg retten til å mene noe om alt, smiler løper-esset som tok to EM-gull i Berlin sist sommer.

– Jeg tror jeg snakke for oss begge når jeg sier at vi nå får mer ut av den tiden vi har. Jeg har omtrent 200 reisedøgn i året og trener to ganger om dagen når jeg er hjemme. Den tiden som blir til overs vil vi benytte på best mulig måte, sier Jakob Ingebrigtsen.

– Samboerskapet har hjulpet på. Vi får utnyttet tiden bedre. Vi får vært med hverandre på en litt annen måte. Vi har vårt eget opplegg, som er litt hellig, forklarer Elisabeth Asserson.

Hun hadde sent lørdag kveld ingen tro på at det ble noe søvn natt til søndag. Allerede 04.00 søndag morgen drar Ingebrigtsen-gutta på treningsleir til Sør-Afrika. Jakob kommer ikke hjem til Elisabeth før om en måned.

– Det blir ensomt, selvsagt, men dette er jo et hus fullt av folk. Det hjelper på, sier hun.

Elisabeth Asserson kjente det godt følelsesmessig når far og sønn Ingebrigtsen fikk priser foran et fullsatt DnB Arena, der stemningen sto i taket.

– Det er veldig rørende. Vi som lever i dette hver dag, ser hvor enormt mye tid de legger ned. Det er spesielt at også andre ser det. Det er kjempefortjent, sier hun.

– Det var et brøl. Helt fantastisk, sier Gjert Ingebrigtsen.

Unge Asserson gjorde sterkt inntrykk på Gjert Ingebrigtsen da sønnen falt på åpningsdistansen under junior-VM i Italia i 2017. Den unge kjæresten fikk ham mentalt tilbake etter nedturen på 3000 meter hinder. Jakob Ingebrigtsen kom tilbake og vant to gull senere i mesterskapet.

– Hun har så absolutt betydd mye, sier Gjert Ingebrigtsen.