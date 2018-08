KJEMPESUKSESS: Nederlandsk skøytesport har gjennom en årrekke hatt kjempesuksess og ofte har tapetsert pallen i internasjonalt mesterskap. VG understreker at utøverne på bildet ikke behøver å ha noe å gjøre med det slankende middelet. Ingen navn er kjent. Foto: ISSEI KATO / Reuters

Nederlendere slanker seg med omstridt medisin: – Bør på dopinglisten

Publisert: 04.08.18 08:49 Oppdatert: 04.08.18 10:13

SPORT 2018-08-04T06:49:03Z

Nederlandske skøyteløpere skal ha brukt medisinen Thyrax for å få ned vekten. Både landslagssjef Bjarne Rykkje og løper Hege Bøkko er svært kritiske.

– Denne medisinen bør på dopinglisten, sier Bjarne Rykkje.

Den nye norske landslagssjefen er både norsk og nederlandsk statsborger. Han var sist sesong trener i profflaget til Sven Kramer – Team LottoNL-Jumbo. Teamet har også har OL-vinnerne Kjeld Nuis og Carlijn Achtereekte samt VM-vinner i allround, Patrick Roest, i stallen.

– De siste sesongene har vi forsikret oss om at nye løpere ikke bruker dette legemiddelet. Det er ikke akseptabelt å bruke en reseptbelagt medisin som er beregnet for pasienter som har problemer med skjoldbuskkjertelen.

Rykkje mener stoffet er mest aktuelt å bruke for kvinnelige skøyteløpere. Hege Bøkko sier hun «de siste året har hørt ryktene» og kan bekrefte at det handler om nederlandske løpere. Hverken Bøkko eller nederlandske aviser går inn på enkelte navn.

– Jeg synes jo dette er relativt drøyt. Som utøver skal man følge visse regler og etikk. Jeg synes det er over kanten å bruke denne medisinen. Jeg vil sammenligne det med hvordan russiske idrettsutøvere brukte meldonium før det kom på dopinglisten, sier Bøkko til VG.

I Norge ble Thyrax-saken først omtalt av sportsbloggeren Andreas Selliaas . Det nederlandske skøyteforbundets tekniske direktør, Remy de Wit, skrev i juli brev til treskolandets beste skøyteløpere og ba dem innstendig om å droppe stoffet. Det nederlandske antidopingbyrået ønsker det inn på WADAs dopingliste.

– Det gir økt fare for benskjørhet, hjerteproblemer og plutselig død, sier endokrinolog Edward Visser ved universitetssykehuset i Utrecht ifølge Nieuwsuur og Noordhollands Dagblad.

Nederland dominerte ved å ta 16 av 42 skøytemedaljer i OL sist vinter. Ni av disse – inkludert fire OL-gull – ble tatt av kvinner.

Hege Bøkko hadde en god sesong med norsk rekord på 1000 meter og 3. plass sammenlagt på samme distanse i verdenscupen. Men hun mislyktes med 14 plass i OL.

For noen år siden hadde hun helseproblemer på grunn av for høyt stoffskifte. Hun fikk medisiner for å senke det og går fortsatt til endokrinolog.

– Altså det motsatte, forklarer hun.

– Jeg fikk hetetokter og hjertet pumpet for fort. Jeg følte meg sliten, men samtidig rastløs. Ikke noen deilig følelse. Heldigvis fikk jeg ned stoffskiftet. Jeg synes det er ekstremt å bruke medisiner for å oppnå et høyt stoffskifte.

Ifølge Selliaas er Ingrid Paul, som har vært trener i Norge i en årrekke, koblet til saken.