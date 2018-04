HJEMMEBANE: Marcus Pedersen og Marienlyst er en god match. Foto: Ida Høidalen

Marcus Pedersen er best på hjemmebane: – Her kan jeg være meg selv

Publisert: 22.04.18 15:08

2018-04-22

DRAMMEN (VG) Marcus Pedersen har scoret 77 prosent av Strømsgodset-målene sine på Marienlyst. Han trives på hjemmebane, men kan likevel forsvinne til sommeren.

Han har hatt en fantastisk start på sesongen med sju mål på fem kamper, og imponerte senest med hattrick da Strømsgodset slo Odd 3–0 på Marienlyst.

Men det har ikke alltid gått like bra for Marcus Pedersen . Han bygde opp karrieren sin i Drammen, men så dro han på et mislykket utenlandsopphold og hadde en tøff periode i Brann. Da han kom tilbake til Drammen i 2015 var det mange som tvilte, men spissen leverte med en gang og blomstret igjen. Han trives i Godset-drakta, og trives på Marienlyst.

Der har han scoret 77 prosent av alle Strømsgodset-målene sine.

– Det at jeg får være meg selv kan være én av grunnene til at jeg trives så godt her. Jeg er blitt eldre de årene jeg har vært her, og jeg har kanskje begynt å tenke meg litt mer om. Jeg har også fått barn, og da tenker du deg om én gang ekstra. Jeg er trygg på at jeg får være meg selv her, og det er kanskje derfor jeg har sprudlet så mye her også, sier Pedersen til VG.

– Hvordan er du når du er deg selv?

– Jeg tror ikke jeg skal røpe alt jeg driver med, men jeg har nok blitt mer voksen enn det jeg var før. Og jeg brydde meg kanskje litt mindre om det jeg gjorde da enn nå.

– Det er deilig å bevise at jeg er god nok. Jeg liker at folk snakker om meg, og jeg har jo fått høre en del. Men det er godt å slå tilbake, og vise at du ikke er ferdig ennå. Det er små tilfeldigheter i fotball. Du må ha med deg litt flyt og du må ha med deg selvtilliten og da går det sånn som det har gjort nå.

Har blitt voksen

I løpet av karrieren har det ikke bare vært sportslige utfordringer for Strømsgodset-spissen. Han har fikk tidlig stempel som «urokråke» etter blant annet blitt straffet for å gå på byen og utsatt for blind vold på et utested under U21-EM.

– Har du fortjent den negative oppmerksomheten?

– Ja, jeg har tatt noen dårlige valg noen ganger. Men sånn er livet, og du lærer jo eldre du blir. Jeg har nok kanskje vært en liten urokråke og gjort mye som jeg ikke burde gjort, men det står jeg får ennå. Det er sånn jeg er, og jeg har lært.

Nå har han blitt voksen, og trives ikke bare på hjemmebanen Marienlyst, men også den virkelige hjemmebanen. For litt under ett år siden ble han pappa til lille Olivia. Hun og kjæresten Karoline bor sammen med Pedersen i Drammen.

– Familien min trives også veldig godt. Det er ofte de kommer på kampene, stort sett hver kamp. De har blitt veldig glade i Drammen, og noen har til og med flyttet hit, sier Pedersen.

Siste sjanse for utenlandsdrømmen

Til tross for at målmaskinen stortrives på Marienlyst, er det ikke sikkert han blir der lenge.

For etter den forrykende sesongstarten startet ryktene om at en overgang til utlandet kan skje allerede til sommeren. Det har Pedersen selv også bekrefter at han jobber mot - og forteller til VG at det var noe han bestemte seg for å satse på allerede før 2018-sesongen.

– Jeg begynner jo å bli litt gammel, jeg er 27 år og det er kanskje min siste sjanse til å komme meg ut igjen. Jeg har fått en god start, og skal bare fortsette på den bølgen jeg er på nå. Vi får se til sommeren hva det blir, jeg tar det ganske rolig, sier Pedersen om fremtiden og legger til:

– Det blir vanskelig å holde meg igjen hvis jeg fortsetter å score hver match frem til sommeren, avslutter han.

Om det skulle bli flytting for hele familien Pedersen har han full støtte.

– Jeg tror de er ganske innstilt på å bli med på det. Hun minste er jo snart ett år nå, så det er kanskje den rette tida å dra ut på. Før det begynner med skole og de tingene der. Så jeg tror de er med og støtter meg, sier han.

PS: Strømsgodset ligger på en foreløpig 5.-plass i Eliteseiren, og møter Haugesund i sjette runde søndag kveld.