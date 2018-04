BANKERKUSK: Gøran Antonsen, her med 12-millionerstraveren Lionel som skal forsvare fjorårets Olympiatrav-seier på Åby lørdag, har en meget god sjanse med Hugo Bäck som han trener og kusker. Hesten feilet bort en fjerdeplass i Kongepokalen sist og møter langt enklere lag nå. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Kveldens travtips: Superonsdag med to V76-bankere

Publisert: 25.04.18 10:42 Oppdatert: 25.04.18 11:03

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

SPORT 2018-04-25T08:42:06Z

På denne superonsdagen med over 800 000 kroner ekstra i syverpotten lanserer VGs travekspert, Anders Olsbu, to V76-bankere i form av American Cheque og Hugo Bäck.

Begge skal regnes med gode sjanser tross noe sjanseartede spor.

– American Cheque imponerte med en sterk seier fra dødens som VG-banker sist og får sjansen igjen. Hugo Bäck gikk et heroisk løp i Kongepokalen sist. Uten den siste galoppen hadde han blitt fjerde på 1.26-tallet. Det er langt enklere i mot nå, sier Olsbu.

VINN PÅ TRAV (VG+):

Christer (54): Slik lever jeg av trav, og vinner millioner

Dagens banker:

American Cheque (V76–6) innfridde enkelt som VG-banker sist. Kan runde alle igjen.

Dagens luring:

Ebba B.R. (V76-7) står endelig helt perfekt til. Har utfordret favoritten Lady Lane tidligere.

Alt fra Bjerke kan du se direkte på trav.vg.no onsdag fra kl. 17.30.

Våre eksperter setter opp flere spennende andelslag til omgangen. Disse finner du på eksperten.vg.no .

Her kan du levere VGs spillforslag eller sette opp ditt eget

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke Travbane:

Lite V76-forslag (store bokstaver): 270 kroner

Stort V76-forslag (over streken): 2160 kroner

V76-1 (2100ma)

8 HUGO BÄCK

————————————

3 Edens Odin

2 Il Sokken

5 Rådim Faksen

1 Mailund Jerva

10 Alm Malabar

6 Komnes Omer

4 Torderud Stjernen

9 Gonagas Rebell

11 Tako Ø.K.

7 Frons Faksen

12 Høiby Stjernar

Løpet:

Hugo Bäck blir soleklar favoritt i V76-innledningen. Vidåpent bak ham.

Favoritten:

Hugo Bäck har vært meget bra i det siste og er en solid 4-åring. I Kongepokalen feilet han fra start, men kom sterkt tilbake og feilet i angrep i siste sving. Uten den siste galoppen hadde han trolig blitt fjerde og hadde travet på 1.26-tallet over full distanse. Gangen før tapte han kun knepent for Brenne Banker i Telemarksløpet. Tredje sist vant han enkelt etter å ha overtatt føringen 1200 meter igjen. Fjerde sist satt han fast. Gøran Antonsen-traveren er kjapp fra start, og her er det bare å klemme til direkte og kjøre seg til tet. Uten uhell bør han vinne dette. Selskapet er langt enklere enn sist.

Outsiderne:

Edens Odin tok en velfortjent og enkel seier, dog i langt enklere lag enn dette. Gangen før tapte han kun for ubeseirede Lesja Odin. Står fint til spormessig og kan ende på trippelen igjen.

Luringen:

Il Sokken skuffet sist, men var bra til seier foran tilleggsbelastede Solstad Stjernen i V75 gangen før. Kommer ut med sommerskoning nå og kan være trippelaktuell om han viser seg fra sin beste side.

Startsiden:

Il Sokken, Torderud Stjernen, Rådim Faksen og Komnes Omer kan alle løse bra. Men alle er nok interessert i ryggen til Hugo Bäck, som kan sitte tidlig i tet om kusken klemmer til.



Fakta Trav direkte på trav.vg.no Alle dager:5+ Onsdager: #V76 og V76 fra Bjerke fra kl. 17.30 Torsdager:Lunsjtrav fra kl. 11.10 Lørdag: #LiveLørdagV75 og V75 fra kl. 12.00 * Samt alle ekstra V75-omganger

V76-2 (2100ma)

4 GOING TRANSS R.

11 GOEIE GOZER

10 A WINNER

2 Make Me

3 Escape Boko

5 Lins Tanic

————————————

9 C.C. Sugar

8 In Håleryd

1 Tulle Ringhøj

7 Mr. Picasso

6 Tornerose Gardenia

Løpet:

Going Transs R. blir trolig stor favoritt, men jeg velger å gardere.

Favoritten:

Going Transs R. har vært god i sine siste starter. Både sist og tredje sist vant han lett fra tet etter å ha fått dirigere underveis. Måtte se seg slått av Anthony Downs nest og fjerde sist. Var innom galoppen fjerde sist. Tapte likevel kun knepent. Hamre-traveren står fint til spormessig og skulle han komme seg foran, kan han bli vrien å tukte.

Outsiderne:

A Winner sto på flott til annen bak ledende Promo Kemp sist. Har gått gode løp i det siste og vinner snart løp. Men han må uansett ha tur fra sitt bakspor.

Luringen:

Goeie Gozer var uheldig og feilet bort en trippelplass bak gode Onceforall Face i et langløp i V75 på Klosterskogen i påsken. Står sjanseartet til spormessig, men på sitt beste tåler han å gjøre en del selv. Skulle det bli litt kjøring i front, runder han mange.

Startsiden:

Tulle Ringhøj er kjapp, men er nok aller best med ryggløp. Going Transs R. kan muligens få overta. Escape Boko, Make Me og Lins Tanic er heller ingen sinker om det laddes fra start.



V76-3 (2100ma)

1 LOVE ME E.P.

10 XITA LAVEC

7 GLENNIS ATTACK

5 Hearthammer

12 Aide Mae

9 Denali

————————————

6 A. Priori

4 Coktail's Hangover

2 Camorra

11 Elken Secret Love

8 By Far Thetoughest

Løpet:

Jeg prøver seks hester igjen i dette hoppeløpet.

Favoritten:

Love Me E.P. avsluttet fort til annen bak Selma Frecel sist. Var unnskyldt nest sist, da hun fikk en galopperende konkurrent i fleisen på siste bortre. Lundstrøm Wolden-traveren går fortsatt med treningsbalanse, men står fint til spormessig og kan åpne ganske bra om det blir satset. Forsvarer hoppa sporet, har hun en god sjanse til å holde unna.

Outsiderne:

Glennis Attack er klart bedre enn raden og gjør en spennende start i Buer-regi. Hesten vant tre av ni i fjor og skal ikke avskrives.

Luringen:

Xita Lavec måtte ut i prøveløp etter å ha fått mye bokstaver i raden. Gikk det på flotte 1.17,2. Hoppa rapporteres fin i trening og kan runde alle bare hun går feilfritt og viser seg fra sin beste side.

Startsiden:

Love Me E.P. kan muligens forsvare sporet. Camorra og Hearthammer vil nok prøve å utfordre.



V76-4 (2100ma)

4 LASER TILE

5 AMAZING DREAM

12 DARCO

2 MARINO D.V.

3 A.D. SLEIPNER

1 NORVA YOUNG

————————————

9 Obrigado Brazz

6 Scotch Whisky

11 Skylander Hill

7 King Senator

8 Divided Dream

10 Chamsiin

Løpet:

Nok en gang får seks hester plass på forslaget.

Favoritten:

Laser Tile var solid til fire strake seirer før pausen. Har trent fint, men er kanskje litt tung i kroppen. Men ikke verre enn at kusken Kristian Malmin stikker haken frem og bankertipper seg selv. Vallaken er kjapp ut og kan lede hele veien på direkten.

Outsiderne:

Amazing Dream var en av våre bedre 3-åringer i fjor. Lundstrøm Wolden-traveren vant både 3-års Stjernen og Tamin Sandys æresløp. Skal i utgangspunktet få et fint løp første gang ut, men blir det riktig kan han kjempe i toppen på direkten.

Luringen:

Norva Young er aldri helt ufarlig fra en slik utgangsposisjon. Får hun ligge på vent i det lengste, har hun som regel en bra sluttspurt å by på. Kan overraske om det løser seg.

Startsiden:

De to innerste er kjappe, men overlater muligens til Laser Tile. Norva Young skal nok uansett ha rygg.



V76-5 (1609ma)

10 VALLE MATTIS

12 HORGEN LYNET

2 Myhreng Brage

3 Eikfaksen

————————————

6 Mjølner Fokus

1 Solberg Rasken

5 Jærvinn S.K.

8 Dag Støvar

11 Maks Mollyn

4 Strikkeprinsen

7 Finnskog Oda

9 Striks

Løpet:

To Moen-hester peker seg litt, men jeg tar med et par flinke sprinter. Dog skulle jeg gjerne hatt råd til et par hester til.

Favoritten:

Valle Mattis gikk skoløst sist, noe som nok ikke var helt optimalt. Han kom uansett sterkt tilbake til femte etter galopp fra dobbelt tillegg i V75. Kommer ut med sko nå. Var solid til tredje etter startgalopp i Sverige gangen før også. Tredje og fjerde sist vant han enkelt. Feilfritt har han en fin sjanse til å runde alle.

Outsiderne:

Horgen Lynet satt tidlig i dødens tross dobbelt tillegg sist, men ble sliten til slutt i det lange løpet. Vant lett fra tet gangen før. Står sjanseartet til, men feilfritt og på sitt beste kan han kjempe i toppen.

Luringen:

Myhreng Brage har fått sen åpning i sine to siste starter, men har avsluttet bra ved begge anledninger. Denne gang er det sprint, og det blir mer offensiv satsning. Er kjapp fra start og kan lede lenge, muligens helt inn om han legger godviljen.

Startsiden:

Myhreng Brage sikter nok inn føringen, selv om Eikfaksen kan løse kjapt.



V76-6 (2100ma)

10 AMERICAN CHEQUE

————————————

4 No Limit L.A.

8 N.Y. Coeur de Soleil

1 Merles Simone

2 Starfish And Coffee

3 Divided By Zero

9 Urakas Gilbak

5 Dream On Plush

6 Avalon

11 Seven Cru

12 King Of Friday

7 C.C. Queen

Løpet:

American Cheque har vært meget bra og får stå ugardert igjen.

Favoritten:

American Cheque tok en sterk seier fra dødens i V75 sist og innfridde som VG-banker. Avsluttet flott til tredje bak stallkameraten Waffle Cone og Gretzky B.R. i Habibs minneløp gangen før. I årsdebuten vant han lett fra tet. Jeg tror han runder aller igjen, bare det klaffer litt fra baksporet.

Outsiderne:

N.Y. Coeur de Soleil er på gang igjen, men leter litt etter toppformen. Gundersen-traveren er meget bra på sitt beste, men står uansett sjanseartet til og må ha mye tur.

Luringen:

No Limit L.A. kunne ikke stå i mot en meget opplagt Gigant Invalley sist og gode Viking Va Bene gangen før. Midtfjeld-traveren er kjapp fra start og kommer han foran, kan han lede veldig lenge.

Startsiden:

No Limit L.A. kan muligens ta føringen, selv om både Starfish And Coffee og Divided By Zero kan løse bra.



V76-7 (1609ma)

5 LADY LANE

9 QUITE COOL CLASSIC

2 NOGARA

1 EBBA B.R.

4 SYNJO DIVA

————————————

11 U.F. Andover Again

3 Tracy Kosmos

8 Delicious Dream

7 Andova

10 Double Dream

6 Gunny Princess E.

Løpet:

Jeg setter tre Trond Anderssen-hester først. Jeg tar med et par hester ekstra, men skulle gjerne hatt råd til enda to til.

Favoritten:

Lady Lane kommer ut etter pause, men er god nok til å vinne på direkten. Fjoråret hoppe-Derby-treer er kjapp fra start og skulle hun klare å komme foran, stiger sjansene. Skal uansett regnes.

Outsiderne:

Quite Cool Classic tapte kun for den gode stallkameraten Floris Baldwin sist og vant lett fra tet gangen før. Står til for et fint løp nå og skal regnes blant de tre igjen.

Luringen:

Ebba B.R. er bra på sitt beste og tapte kun knepent for Lady Lane tross spor tolv fjerde sist. Killingmo-traveren står endelig helt riktig til og kan overraske om det klaffer optimalt med posisjonene.

Startsiden:

Lady Lane er kjapp, men innvendig Tracy Kosmos og Synjo Diva kan prøve å ta i mot. Ebba B.R. er også kjapp, men skal muligens ha rygg.

Denne artikkelen handler om Trav