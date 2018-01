NØKKELSPILLERE: Norges viktigste utespillere i OL blir Patrick Thoresen (t.v.), Ken André Olimb og Mathis Olimb. Her jubler den målfarlige trioen etter en scoring av Ken André mot Slovenia i VM i mai i fjor. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Hockeygutta har booket OL-hjemreise før semifinalen

Publisert: 31.01.18 21:04

Petter Thoresens (56) ishockeylandslag har booket hjemreise fra OL slik at flyet deres lander i Oslo samme dag som semifinalene skal spilles i Pyeongchang.

– Vi må velge en dato for hjemreise. Det er ikke noe spesielt ved det. Det gjør vi i VM også. Vi valgte dette. Det er lettere å få flyttet den «utover» (utsatt hjemreise), enn motsatt, svarer sportssjef Petter Salsten i Norges Ishockeyforbund på spørsmål om ikke det er «defensivt».

Norge møter Sverige, Finland og Tyskland – 15., 16. og 18. februar – i det innledende gruppespillet i ishockeyturneringen (12 nasjoner) for menn i Pyeongchang. «Hockeygutta» kan gå direkte til kvartfinalen fra det, men mest sannsynlig må de spille én kvalifiseringskamp om kvartfinaleplass 20. februar.

Eventuell kvartfinale spilles dagen etter, onsdag 21. Semifinalene avvikles 23., bronsefinalen 24. og finalen 25.

I henhold til reiseplanen – booket gjennom Olympiatoppen – skal da landslagets alle 25 spillere for lengst ha landet på Gardermoen. Ankomsttid: 23. februar klokken 16.30 norsk tid.

– Det er sannsynlighetsberegning, forklarer Petter Salsten.

Det regnes med andre ord ikke for sannsynlig at Norge avanserer til semifinalen. For fire år havnet hockeygutta til daværende trener Roy Johansen sist i rangeringen etter tre tap i gruppespillet, og tapte kvalifiseringskampen om kvartfinalen for vertsnasjonen Russland med 0-4.

Ishockeylandslaget «har tatt høyde for» kvartfinale denne gangen. Årsaken er at tidspunktet for Norges kvalifiseringskamp ikke er klart før OL-turneringen starter. Det kan bli klokken 12.10, 16.40 eller 21.10 lokal tid, med kvartfinale satt opp til samme tidspunkter dagen etter.

Stavanger Oilers, med OL-spillerne Kristian Forsberg, Eirik Salsten, Johannes Johannesen og keeper Henrik Holm, skal spille bortekamp mot Lørenskog i Getligaen lørdag 24. februar – dagen etter planlagt hjemkomst, samme dag som bronsefinalen i Pyeongchang.

Sparta Sarpsborg, med OL-spillerne Tommy Kristiansen og Niklas Roest samt trener Sjur Robert Nilsen (assisterende landslagstrener), skal spille hjemmekamp mot Lillehammer (ingen OL-spillere) i Getligaen samme ettermiddag.

Frisk med OL-spillerne Henrik Ødegaard og Anders Bastiansen likeså: Hjemmekamp mot Stjernen (ingen OL-spillere).

Norges ishockeylandslag består i stor grad av spillere fra den svenske toppserien SHL: Mathis Olimb, Ken André Olimb (Linköping), Mattias Nørstebø, Mats Rosseli Olsen (Frölunda), keeper Lars Haugen (Färjestad) og Erlend Lesund (Mora) skal alle spille klubbkamper 24 timer etter at OL-flyet deres – etter planen – lander i Norge.

