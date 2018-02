I MØTE: Knut Bjørklund fra Troms Idrettskrets på NIFs informasjonsmøte i januar på Gardermoen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Troms Idrettskrets avlyser planene om ekstraordinært idrettsting

Publisert: 07.02.18 18:36

Knut Bjørklund i Troms idrettskrets gir opp å få til et ekstraordinært idrettsting for å kaste idrettspresidenten og hans styre. Det gir arbeidsro, er svaret fra NIF.

– Vi var ikke langt unna, men det har stoppet opp, sier Bjørklund til VG.

Det var etter at ledelsen i idrettsforbundet holdt et informasjonsmøte til sine egne på Gardermoen i slutten av januar at Bjørklund uttalte at han og en gruppe idrettsledere nærmet seg 40 representanter for å kunne innkalle til et ekstraordinært idrettsting. Målet var å skifte ut både styre og idrettspresident Tom Tvedt.

Nå er planene derimot lagt på is. Grunnen skal ifølge Bjørklund være at flere kretser og ledere har snudd i sin mening om styret og ikke lengre ønsker et ekstraordinært idrettsting.

– Veldig mange små forbund har kommet med hard kritikk, men de har bare én representant på tinget. Når de store forbundene sitter med flere enn én representant og er mot , må man ha like mange små forbund som er for et ekstraordinært ting for å utligne, sier han.

Kommunikasjonssjef i Idrettsforbundet Niels Røine var ikke klar over avgjørelsen før VG kontaktet han.

– Det gir styret arbeidsro. Da kan de fokusere på de endringene og omstillingene som er blitt lovet, sier Røine.

«Fryktkultur»

Bjørklund tror snuoperasjonen skyldes en fryktkultur i norsk idrett.

– Kretser og forbund har ikke evnet å si ifra om det de har ment, mener han og sier det er forskjell på hva som sies og hva som gjøres av de forskjellige kretsene og forbund.

– Mener du at norsk idrett har feiget ut?

– Ja! Norsk idrett har vært altfor feige. Det er en feighet vi har sett i norsk idrett i lang tid.

Det er en oppfatning Røine er uenig i.

– Der må jeg svare med min personlige opplevelse. Jeg oppfatter ikke at det har vært en fryktkultur. Storparten av dem som har kritisert styret har vært i forbindelse med enkeltepisoder. Men vi har sett at styret tar ansvar og har vist en klar plan. Jeg opplever ikke at norsk idrett har en fryktkultur.

Skadet omdømme

Men Bjørklund har ikke tro på at det sittende styret er i stand til å rette opp omdømmet til norsk idrett. Han mener det er gjort uopprettelig skade, en skade som ikke kan rettes opp av de samme personene som sitter i styret i dag.

Senest i desember mente 70 prosent av befolkningen at omdømmet til idrettsledelsen er svekket i en undersøkelse gjort av InFact for VG.

– Møtet på Gardermoen var ingen støtteerklæring til styret. Det er et idrettsstyre som sitter på lånt tid. Jeg ser på det som helt utenkelig at de får fornyet tillit i det ordinære tinget neste år, sier Bjørklund.

Røine svarer kort:

– I Knut Bjørklunds hode er det sikkert utenkelig.