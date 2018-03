VANT: New York Rangers feirer Jimmy Veseys første scoring for kvelden. Mats Zuccarello (nr. 36) sto for den målgivende pasningen. Foto: Noah K. Murray / AP / NTB scanpix

Storseier for Zuccarellos Rangers

Mats Zuccarello og New York Rangers slo til med 5-0-seier over tabelljumbo Buffalo Sabres i NHL. Nordmannen var involvert i én av scoringene.

På stillingen 1–0 i første periode i Madison Square Garden plukket Zuccarello opp pucken og fant Jimmy Vesey like foran mål. Et godt mottak lurte keeperen, og Vesey kunne enkelt sette inn 2–0.

I den andre perioden scoret Neal Pionk og Mika Zibanejad før Vesey satte inn sitt andre for kvelden. Svenske Zibanejad pådro seg en utvisning, og i overtallsspill reduserte Sam Reinhart til 1–5.

30 år gamle Zuccarello hadde to skudd på mål i tillegg til den målgivende pasningen. Han var totalt 16.35 minutter på isen for New York-laget.

Også norske Andreas Martinsen spilte ishockey i New York i natt. Hans Chicago Blackhawks slo New York Islanders 3–1. Patrick Kane og Brandon Saad sørget for 2-0-ledelse i den andre perioden etter 20 målløse minutter.

I siste periode reduserte John Tavares for Islanders, men Brent Seabrook sikret seieren et drøyt minutt før slutt.