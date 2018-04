Advarer Stengel før VIF-møte: Å ta på leggskinn er smart

Publisert: 06.04.18 10:47

MARIENLYST/VALLE (VG) Vålerenga-kaptein Daniel Fredheim Holm (32) og tidligere Godset-keeper Adam Larsen Kwarasey (30) fyrer opp stemningen før derbylørdag i Eliteserien og storkampen mot Strømsgodset.

– Jeg skal være nær han. Vi skal sikkert ha litt dueller, og jeg hørte Ivan (Näsberg) si her at han skal ta på seg leggskinn, det er smart, sier Vålerenga-kaptein Daniel Fredheim Holm.

VG møter 32-åringen og keeper Adam Larsen Kwarasey i Vålerenga-kantinen på Intility Arena to dager før de tar imot Strømsgodset og Herman Stengel i det som blir sistnevntes første møte med Oslo-klubben siden flyttingen til Drammen .

– Også kommer han til å få publikum mot seg, så det er vel bare å være forberedt på det også, legger Fredheim Holm til.

– Det blir spesielt, men jeg må vel si at det blir en vanlig kamp. Blir nok litt ekstra tent inn mot den kampen, sier Stengel.

VIF-spillerne var ikke nådige da VG viste dem klipp fra onsdagens besøk på Marienlyst i Drammen. De tidligere Vålerenga-guttene Herman Stengel og Mostafa «Mos» Abdellaoe er nemlig skråsikre på at Godset vinner på lørdag.

Legger press på Godset

– Adam (Larsen Kwarasey) er en bra keeper han, men det er mulig han må plukke noen baller ut av nettet nå altså, sier Stengel.

– Trodde det skulle være verre enn som så, svarer Kwarasey på «stikket».

Han synes de burde passe på seg selv.

– Jeg synes jeg hørte snakk før sesongen om noen fine medaljer ute i Drammen. Vinner de ikke lørdag... Ja, to poeng etter tre serierunder er vel ikke all verden.

Strømsgodset har to poeng på de første to kampene, mens Vålerenga har seks på tre. Han tror hjemmebanefordelen vipper kampen i VIFs favør.

– Jeg har spilt på et godt hjemmelag tidligere, og begynner å få den samme følelsen her. Vi merker en trygghet i hele laget når vi går ut her.

Tviler på tribuneduell

Både supporterklubbene Klanen (VIF) og Godset-unionen ventes å rekruttere godt med folk til kampen på tribunen. Den er Daniel Fredheim Holm overbevist om at vinnes av hjemmelagets fans.

– Det er jeg 100 prosent sikker på.

– De lager bra trøkk, ikke tvil om det. Men vi har spilt foran en del fans før. Blir nok bra fra Drammen og, sier Stengel med støtte fra «Mos».

– De to der er nok litt ekstra nervøse fordi de nok får litt fra tribunen, sier Fredheim Holm som ler av VGs spørsmål om Godset-tilhengerne kan utfordre Klanen til noen form for tribunekamp.

