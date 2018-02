GREI GJENNOMFØRING: Det norske laget, med Sindre Henriksen (t.v.), Simen Spieler Nilsen og Sverre Lunde Pedersen, fikk tredje beste tid i kvartfinalen. Foto: MLADEN ANTONOV / AFP

Gikk i svart - vil overlate semi-plassen til Bøkko

OSLO/PYEONGCHANG (VG) Sindre Henriksen (25) er villig til å overlate sin plass til Håvard Bøkko (31) i lagtempo-semifinalen mot Nederland etter at han følte seg som «Bambi på isen» i kvartfinalen.

Sverre Lunde Pedersen (25), Sindre Henriksen (25) og Simen Spieler Nilsen (24) gjorde en brukbar kvartfinale i lagtempo - tiden ble sterke 3.40 - og er klare for semifinale mot storfavoritt Nederland om tre dager.

Henriksen falt imidlertid voldsomt av mot slutten og var svært misfornøyd med egen innsats:

– Jeg gikk i svart og følte at jeg fikk angst. Jeg tenkte at «jeg kan ikke tabbe dette til for Norge nå». Det var som om jeg var «Bambi på isen». Jeg skjønner ikke hvordan jeg klarte å komme meg gjennom svingene, sier bergenseren i pressesonen.

På direkte spørsmål fra VG om han der og da, på bakgrunn av den ferske opplevelsen, ville ha overlatt plassen sin i semifinalen - mot Nederland med Sven Kramer i spissen - til veteran og reserve Håvard Bøkko, svarer Sindre Henriksen ja.

– I øyeblikket håper jeg at Håvard (Bøkko) kommer inn, innrømmer han.

Landslagssjef Sondre Skarli vedgår at Norge «tapte terreng» mot slutten på grunn av Sindre Henriksens kollaps. Han sier at han «eventuelt» kan sette inn Håvard Bøkko i løpet som vil avgjøre hvem - Nederland eller Norge - som får gå i finalen om OL-gullet.

– Fikk du panikkangst?

– Ja, det var nesten slik. Jeg merket at Sverre (Lunde Pedersen) forsvant fra meg, svarer Sindre Henriksen - som ble beste nordmann på 1500 meter med 7. plass.

Han begynte å kjenne det da det var tre runder igjen. Han kjente det det dør han skulle opp og dra. Han fant ingen rytme. Han sier at det var hans verste dag på skøytebanen noen gang.

– Sindre fikk det tidlig. Han slet lenge. Det var synd, sier Norges lagtempolokomotiv Sverre Lunde Pedersen.

På spørsmål om hvor stor sjanse Norge har til å slå Nederland i semifinalen, ved å bruke Drillo-prosentregning, svarer han 50/50.

– Så jevnt som vi gikk i dag er det det, sier han.

Sør-Korea oppnådde bestetiden, og møter New Zealand i den andre semifinalen, etter en råsterk avslutning.

Norge gikk dagens kvartfinale mot New Zealand, og vant det første heatet med 1,09 sekunder. Totalt var det fire heat med åtte nasjoner.

Hos Nederland slet særlig Koen Verweij, og han kan fort bli byttet ut før duellen med Norge. Sven Kramer og Jan Blokhuijsen - som også slet - var de to andre nederlenderne i aksjon i dag.

– Noen klør seg nok mer i hodet enn vi gjør. Nederland var bare 28/100 foran oss. Jeg har mer tro på at vi skal kunne klare å slå dem nå, enn jeg var før løpet, sier landslagssjef Sondre Skarli til VG.

– Det er hipp som happ om det hadde blitt Nederland eller Sør-Korea (i semifinalen). Ideelt sett ville vi ikke møtt noen av dem. Sør-Korea har vist et toppnivå som er kolossalt, tilføyer han og påpeker at Norge «bare» var syv tideler fra beste tid.

Kvartfinaletidene:

Sør-Korea 3.39,29 Nederland 3.40,03 Norge 3.40,09 New Zealand 3.41,18 Japan 3.41,62 Italia 3.41,64 Canada 3.41,73 USA 3.42,98