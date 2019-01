OVERRASKET: Johan Kaggestad ble overrasket da han leste saken om Sondre Guttormsens dopingprøve. Foto: Frode Hansen

Rister på hodet etter feil i dopingprøve: – Utrolig betenkelig

Flere norske idrettsprofiler reagerer etter at friidrettstalentet Sondre Guttormsen (19) klarte å åpne sin egen dopingprøve – uten tilsynelatende synlige spor.

– Jeg trodde ikke det var så enkelt. Jeg trodde det var helt idiotsikkert. Jeg er mildt sagt overrasket. Det er utrolig betenkelig, sier Johan Kaggestad, TV 2-kommentator og tidligere landslagstrener i friidrett.

En skjult video viser at Guttormsen åpner sin egen dopingprøve – helt uten å legge igjen klare spor. Kontrollører fra Antidoping Norge ønsket både urin- og blodprøve fra stavhopperen.

Urinprøven gikk som den skulle, men utstyret sviktet da blodprøven ble tatt. 19-åringen kunne åpne glasset etter at han først hadde skrudd igjen. Det skal ikke være mulig uten at forseglingen brytes i form av at beholderen ødelegges. Det skjedde på tre forsøk.

Overraskende

Sveitsiske Berlinger Special AB leverer utstyret og har en markedsandel på rundt 90 prosent. Etter å ha sett videoen mener leverandøren at Guttormsen har skrudd for hardt. I instruksjonen til det aktuelle testutstyret, står det i fet skrift at man skal skru til forsiktig.

Berlinger forteller at slike hendelser blir varslet om tre-fire ganger i året.

– Det er tre-fire ganger for mye. Da har du det juridiske poenget i at utøveren kan nekte for at utstyret er i orden og via advokat kan hevde at prøven vil bli manipulert. Det er forstyrrende og må ryddes opp i, sier Kaggestad.

– Det er overraskende å se. Hvis produsenten er klar over at slike feil skjer, må de også informere om mulige svakheter ved produktet for å hindre feil. Jeg visste ikke at den kunne gå opp om man skrudde for hardt, sier Sondre Nordstad Moen, aktiv løper som hadde europeisk rekord på maraton .

Samme forutsetning

Kristin Kloster Aasen, visepresident i Norges idrettsforbund og medlem av Den internasjonale olympiske komité (IOC), likte heller ikke det hun så.

– Det er utrolig viktig at regelverk og de praktiske prosessene er tillitsvekkende, og at utøverne er trygge på at utstyret som brukes fungerer. Alle tester må også gjøres med samme forutsetning, sier Kloster Aasen og legger til:

– Jeg håper at slike problemer aldri skjer. Jeg skjønner at tilliten til utøverne blir mindre av dette.

Usikker på om systemet blir bedre

Nordstad Moen mener utøverne ikke har noe garanti for at testingen går som den skal etter glasset er riktig levert.

– Analytikerne skal bare følge en kode og skal ikke vite hvem sin prøve det er, men man har ikke noe garanti for det. Jeg er usikker på om dopingsystemet noen gang blir bedre enn det er nå.

