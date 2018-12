Carlsen i lynsjakk-VM: Åpnet med seier og remis

SPORT 2018-12-29T12:12:08Z

ST. PETERSBURG (VG) Magnus Carlsen (28) håper å revansjere seg fra 5. plass i hurtigsjakk når lynsjakk-VM starter lørdag. Han åpnet med seier mot russeren Ivan Popov - rangert som nummer 102 i mesterskapet.

Publisert: 29.12.18 13:12 Oppdatert: 29.12.18 13:50

Deretter ble det remis mot en annen russer, Sergej Gregoriants.

– Jeg har mye å gå på, fastslo den regjerende verdensmesteren etter det første partiet.

Carlsen slapp dermed den marerittstarten som han hadde i hurtigsjakk da han tapte mot to middelmådige spillere i de to første partiene.

Aryan Tari (19) måtte opp mot verdensstjernen Levon Aronian i parti to - og tapte til slutt.

– Det er ingen krise å tape mot ham, sier Lier-karen.

Johan-Sebastian Christiansen (20) er lynsjakkekspert og står med to seirer på de to første partiene. Men det har også 27 andre.

Det skal spilles 12 partier lørdag og 9 partier søndag i lynsjakk-VM.

Jon Ludvig Hammer følger hvert eneste trekk i VGTVs sjakkstudio

Magnus Carlsen har tre VM-gull i lynsjakk - i 2009, 2014 og 2017. I Riyadh for ett år siden fikk han 16 av 21 mulige poeng og var i egen klasse. Første dag ga bare syv av 11 poeng og 20. plass, men Carlsen hadde utrolige ni av ti poeng på avslutningsdagen.

I hurtigsjakk-VM tidligere i romjulen kostet to tap i de to første partiene dyrt. Etterpå ga han klar beskjed om at han «ikke samler på 5. plasser».

Parti 1: Magnus Carlsen-Ivan Popov, Russland 1–0

Russeren forsvarte seg heltemodig, men Carlsen vant etter hele 77 trekk.

Parti 2: Sergej Gregoriants, Russland-Magnus Carlsen 1/2–1/2

– Horribelt, utbrøt Jon Ludvig Hammer etter at Carlsen undervurderte motstanderens motspill og sto til tap. Men reddet i land remis.

PS: Betenkningstiden i lynsjakk-VM er bare tre minutter + to sekunder pr. trekk. Til sammenligning er det i hurtigsjakk 15 minutter + 10 sekunder pr. trekk.