LANGRENNSSPORTENS SUPERSTJERNE: Johannes Høsflot Klæbo, her i målområdet etter seieren på Falun-sprinten, fredag. Foto: SIMON HASTEG RD / BILDBYR N

Kommentator om Klæbo: - En enda større tikkende bombe for skiforbundet

Publisert: 19.03.18 06:43 Oppdatert: 19.03.18 07:43

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

SPORT 2018-03-19T05:43:41Z

FALUN (VG) Johannes Høsflot Klæbos (21) popularitet har nådd nye høyder etter OL-gullene og verdenscupsuksessen. Nå vil skistjernen ha klare kommersielle retningslinjer å forholde seg til fra Norges Skiforbund.

Akkurat dette området tror Adressa-kommentator Birger Løfaldli vil føre til konflikt mellom de to partene, kanskje allerede denne våren.

– Han er en enda større tikkende bombe for skiforbundet nå, sier Adressa-kommentator Birger Løfaldli til VG.

Drakamp

Han følger internasjonal langrenn tett og skrev før OL at Klæbos popularitet kan bli et problem for Norges Skiforbund. Nå har Klæbo hatt enorm suksess, vunnet tre gull under lekene og søndag ettermiddag i Falun tatt verdenscupkula hjem til Byåsen.

Nå venter ferie for Klæbo. Men nå som sesongen er over, starter også kampen om Klæbos kommersielle gunst. Løfaldli mener det vil bli en drakamp om hvor mye tid 21-åringen skal bruke på forbundets egne sponsorer sammenlignet med sine egne private. Det er ingen tvil om hvor pengene ligger.

– Han er ikke den som kommer til å godta vedtatte sannheter kommersielt og kommer til å pushe mulighetene der. Det skulle egentlig bare mangle. Det er noe Northug har gjort før ham også, sier kommentatoren.

– Kommer til å være knallhard

Adressa-kommentatoren peker på at 21-åringen kan få en enda større posisjon i internasjonal langrenn enn Petter Northug, litt også fordi Klæbo har blitt stor allerede i olympiske leker. Løfaldli peker også på at Norges store skistjerne snakker godt engelsk, har et vinnende vesen, er innovativ som type.

– Landslagets sponsorer vil bli identifisert med den største stjernen. Det er artig for Klæbo at alle vil ha en bit av ham, men det kommer etter hvert en grense, for til slutt kommer det energilekkasjer. Klæbo kommer til å være knallhard, slik jeg kjenner ham. Og det er rett og rimelig, sier Løfaldli.

– Tar for mye energi

Klæbo er tydelig klar over problemstillingen som venter til våren. Han svarer «nei» på spørsmål om han er en tikkende bombe og «ja» på spørsmål om han vet at markedsverdien hans har steget kraftig.

Han understreker at det er faren og manager Haakon som tar alle kommersielle diskusjoner med skiforbundet.

– Skiforbundet vet hva jeg ønsker. De har skjønt at vi skal være på lag og spille hverandre gode. Jeg må bidra til dem og de må bidra til meg. Det kommer til å være en felles greie vi må jobbe for. Klarer vi å sette en god plan så er det lettere enn at man blir hoppende og kastende inn og spurt «kan du være med på det og det». Det tar for mye energi, sier Klæbo til VG.

– Vanvittig trykk

Morfar Kåre Høsflot er mannen som styrer Klæbos sportslige hverdag. Han sier til VG at han ikke er bekymret for det som venter kommende sesong. Han er på sin side opptatt av én ting: At barnebarnet skal utvikle seg og levere i skisporet.

– Men Haakon har en «sabla» jobb med hvordan ting skal sorteres riktig. Det skal litt til for å få gjort de riktige tingene. Det er et vanvittig trykk bakfra, sier Kåre Høsflot.

Må avtale ekstra

Administrasjons- og markedssjef i skiforbundet, Espen Bjervig, sier til VG at 21-åringen er etterspurt av alle deres samarbeidspartnere nå. Det er kontraktsfestet hvor mange ganger i løpet av et år en skiløper i forbundet skal stille opp i løpet av en sesong, men vil ikke ut med hvor mye.

– Men vi merker en klar økt etterspørsel etter «livebruk» av utøvere. Ikke kampanjer og trykt materiell, men bruk av dem på foredrag, event og bedriftsinterne ting. Det er en veldig vridning mot å få de i personlig opptreden, sier Bjervig.

– Er det fare for at Johannes kommer til å bli brukt utover det kontakten sier?

– Hvis han skal det, så må vi ha avtalt det med ham, sier Bjervig - og melder at man kan bli kompensert ekstra hvis man stiller opp mer enn forventet. Han har også full forståelse for at Klæbo ønsker å begrense antall aktiviteter, men at han føler det er en god balanse, hvor både utøvere og sponsorer er fornøyde.

Viktigste jobb: Si nei

Pappa Haakon Klæbo holder foreløpig kortene relativt tett til brystet. Han sier han har en stappfull mailboks og at han nå vil bruke tiden for å kontakte alle som ønsker å bidra til Klæbos suksess.

– Min viktigste jobb er å si nei. Jeg får mange forespørsler, både fra NSFs sponsorer og private. Her man må man finne en balanse. Han må sove, spise og gå fort på ski, sier han.

Han har ikke noe estimat over hvor mye tid sønnen brukte på markedsaktiviteter denne sesongen. Han mener det er viktig å finne ut hva som er smart og finne ut hvor grensene går.

Northug-exiten

En av grunnene til Petter Northugs landslagsbrudd i 2013 handlet om at han måtte ta en stor del av børen opp mot skiforbundets sponsorer. Til slutt signerte han en avtale med handelskjeden Coop.

Avtalen var kontroversiell fordi Coop er i direkte konflikt med skiforbundets avtale med Spar. Kompromisset ble at Northug, som idet han skrev under en utøveravtale lar skiforbundet eie markedsrettighetene over ham selv, stod utenfor landslaget i sommerhalvåret og var lojal mot skiforbundets sponsorer i konkurransesesong.

– Kan bli storkonflikt

Nå forteller faren at de har fått tilbud fra sponsorer som er i direkte konkurranse med skiforbundets egne. Han vil ikke avsløre hvilke.

– Det vil du alltid få. Men skiforbundet han sponsorer inne i dag, som må hensyntas.

– Vil dere på et tidspunkt utfordre det?

– Vi må finne vår greie på dette. Det gjør vi nå. Det handler om samspillet med skiforbundet. Det tror jeg vi skal klare fremover også, sier pappa Klæbo.

Løfaldli ser ikke bort i fra at Klæbo tar et sånt valg en gang. Han mener det kommer helt an på hvordan skiforbundet behandler ham allerede kommende sesong.

– Hvis Klæbo-leiren føler de ikke blir tatt på alvor og skiforbundet ikke er godt nok forberedt, kan de føle at de får et bedre opplegg med en annen sponsor. Da tror jeg det kan bli storkonflikt av den typen skiforbundet hadde med Northug. Klæbo søker ikke konflikter. Han er ikke den typen. Men han sitter ikke i ro og godkjenner hva som helst. Jeg tror det kan ende med en situasjon á la Northug og Henrik Kristoffersen, sier Løfaldli.

Hovedpersonen selv får siste ord i den diskusjonen.

– Det er vanskelig for meg å tenke på det. For meg henger det så høyt å være på landslag. Å være med være med denne gjengen med verdens beste skiløpere. Da er det utenkelig for meg å gå ut, sier Johannes Høsflot Klæbo , som reiser rett på to showrenn kommende uke.