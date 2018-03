Storhamar-treneren om hat trick-Curran: Dypt takknemlig

HAMAR (VG) (Storhamar-Frisk Asker 6–1) Storhamar-trener Fredrik Söderström innrømmer at han er «dypt takknemlig» for å ha Getligaens suverene back Kodie Curran (28) i sitt lag etter at kanadieren for første gang i karrieren scoret tre mål i en sluttspillkamp.

– Det har jeg aldri gjort før, og det er heller ikke noe du «går inn for» å prøve i en sluttspillkamp. Men «de» (skuddene) går inn akkurat nå; laget spiller bra, vi vinner, det går lett - du kommer inn i en egen «tilstand» mentalt, svarer Kodie Curran på spørsmål om den selvtilliten han åpenbart spiller med.

– Er dette, spill i Storhamar, et skritt på veien for deg til en bedre liga?

– Uansett hvor du spiller, vil du til en bedre liga. Men dette er ingen «stepping stone» for meg. Jeg vil spille et sted der jeg kan vinne mesterskap, og jeg er her for å vinne mesterskap, svarer Getligaens overlegent beste back denne sesongen.

– Men kontrakten din med Storhamar går ut etter denne sesongen?

– Ja, det gjør den, svarer Curran og ler bredt og avvæpnende.

Larrivée: Ustoppelig

Storhamars svenske trener Fredrik Söderström sier at han er «dypt takknemlig» for at Kodie Curran, som spilte i Danmark forrige sesong, «er her».

– Han er en annerledes spiller, med et bredt register. Han utsetter seg for risiko. Samtidig er han elegant, uten sin likemann. Han har sine (negative) «sider», men har enorm betydning for oss, sier Söderström.

Storhamar-veteran Christian Larrivée (35) mener at hans landsmann Curran er «ustoppelig».

– Det er gøy å se. Du vet at motstanderen vil prøve å ta ham. Men han er smart. De ti til 15 siste kampene i seriespillet var han litt «nede». Det har plutselig snudd. Nå skjøt han tre skudd og scoret tre mål, sier Larrivée.

Semifinalene skal avgjøres etter formatet best av syv kamper. Neste kamp spilles allerede lørdag i Asker. Men det er ingen tvil om at sesongens suverene seriemester fikk en knallstart mot forrige sesongs NM-finalist.

For ordens skyld: Storhamar slo Lørenskog 4–0 i kampseirer i kvartfinalen. Frisk Asker revansjerte forrige sesongs finaletap for Stavanger Oilers med greie 4–1 i kampseirer.

Stundens alvor

Allerede etter halvannet minutt smalt det - i «feil mål» - foran 4879 tilskuere i CC Amfi.

På full fart på vei inn i Storhamars forsvarssone rev Vinny Saponari Storhamar-backen Lars Erik Hesbråten over ende. Manøveren blottla området rundt hjemmelagets keeper Oskar Östlund fullstendig. Samme Saponari kunne enkelt og greit legge inn kampens første mål etter målgivende pasninger fra rekkekameratene T.J Foster og Garry Nunn.

Det ga følgende kampbilde. Storhamar opptrådte bundet og slepphendt. Preget av stundens alvor. Frisk virket friskere. Gjestene hadde de beste sjansene.

Storhamar-trener Fredrik Söderström hadde gitt klar beskjed om at de skulle markere seg i form av fysisk overlegenhet. Det fikk ikke Storhamar-spillerne til i praksis, fordi de ikke klarte å samle troppene. De led under strekk i laget, som det heter på fotballspråket.

Tellefeil

Storhamar var mye strammere i fasongen fra andre periodes begynnelse. Christian Larrivée traff Frisks landslagsback Henrik Ødegaard med en klokkeren takling i midtsonen, og rett etter det utlignet Hampus Gustafsson - som følge av en tellefeil hos Frisk.

Landslagsveteran Anders Bastiansen (37) og Dag Christian Frøystad ble for opptatt av å «ta bort» én Storhamar-spiller i egen forsvarssone. Det ga Gustafsson fri bane foran Dahlberg. Kampens mål nummer to i 25. spilleminutt var identisk lik nummer én 23 minutter tidligere.

Kampbildet var helt motsatt av hvordan det hadde sett ut de første 20 minuttene. Storhamar spilte med all verdens selvtillit, og spilte ut Frisk i overtallsspill fire mot tre: Kodie Curran til Mikael Zettergren - «åpent mål»: 2–1 etter 34 minutter.

– Vi var litt spent i første periode. Til og med jeg hadde sommerfugler i maven. Men etter utligningen så jeg at det slapp litt. Så kom 2–1 og 3–1, da kjente jeg dem igjen. De spiller på en leken måte som jeg river meg i håret av, og elsker, sier Fredrik Söderström.

Frisk gikk i stå, det var liksom bare å vente på nummer tre - fra hjemmelaget. 3–1 i spill fire mot fire utespillere (Nicolay Andresen og Hampus Gustafsson utvist etter gruff) kom etter gedigent forarbeid av Storhamar-backen Jimmy Andersson bak Nicklas Dahlberg. Steffen Thoresen snappet opp pucken som Andersson gravde frem, pasningen til Kodie Curran var også god - og Curran er altså veldig god.

Lekende lett

To måls ledelse til Storhamar 52 sekunder før andre periodepause.

Fra utvisningsbenken ble Vinny Saponari vitne til at Kodie Curran gjorde sitt andre mål, og tredje målpoeng, i tredje periodes tredje spilleminutt. Currans «dragskott», eller vipp, snek seg under Dahlberg og over målstreken.

Med 4–1 gikk teppet ned for Frisk, forestillingen var over.

Storhamars notoriske måltyv Joakim Jensen la inn nummer fem etter pasning fra Larrivée ti minutter før slutt.

Og jaggu scoret ikke Kodie Curran sitt tredje mål for kvelden: 6–1 etter et godt, gammelt soloraid og en avslutning som fra tilskuerplass så lekende lett ut.

– Han er briljant når han er i dette humøret. Balansen, spilleforståelsen og teknikken, forklarer Fredrik Söderström i et intervju med Hamar Arbeiderblad utenfor Storhamar-garderoben etter kampslutt.