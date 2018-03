BRONSEFINALE: Her jubler Anastasija Bryzgalova og Aleksander Krusjelnitskij over seier, men Kristin Skaslien (i bakgrunnen) fikk til slutt bronsen i OL Foto: Cathal McNaughton / X90204

Russisk politiker hevder det er sammenheng mellom giftsaken i England og OL-dopingen

Publisert: 17.03.18 18:40

MOSKVA (VG) Norge fikk bronsemedaljene i mixed curling i OL etter russisk dopingsak. Nå mener en kjent russisk politiker at det er sammenheng mellom OL-dopingen og giftangrepet i England.

Dmitrij Svisjtsjov sitter i sportskomiteen i parlamentet for LDPR, partiet til ultranasjonalisten Vladimir Zjirinovskij. Han er også president i landets curlingforbund.

– Skaperne bak disse sakene er de samme. Det er målrettede angrep på Russland , hevder Svisjtsjov ifølge nyhetsbyrået Interfax.

Aleksander Krusjelnitskij vant sammen med kona Anastasija Bryzgalova bronsefinalen mot Magnus Nedregotten og Kristin Skaslien i Pyeongchang. Han ble senere avslørt med det ulovlige stoffet meldonium, og russerne ble fratatt bronsemedaljene.

I England ble eks-spionen Sergej Skripal og datteren Julia for to uker siden funnet bevisstløse i den lille byen Salisbury. Britene mener at Russland står bak giftangrepet, mens Moskva avviser beskyldningene fra London.

– Det er lett å finne paralleller mellom disse sakene, fortsetter Duma-politikeren.

– I OL var det åpenbart at arrangørene ikke ville se det russiske flagget under avslutningsseremonien, sier han.

IOC hadde en åpning for at russerne, som deltok i OL som «olympiske utøvere fra Russland» og fikk lov å bruke flagget eller nasjonalsangen, skulle få marsjere inn under det russiske flagget under avslutningsseremonien. Det ble ikke noe av på grunn av to dopingsaker.

– Den britiske statsministeren har med skamløst hastverk erklært at giften som ble brukt i Salisbury, var av sovjetisk opprinnelse, og at det derfor er russisk etterretningstjenester som står bak. Men det finnes ikke noe bevis. Det er bare påstander, ultimatum, og trusler om å boikotte fotball-VM i Russland, sier Svisjtsjov.

– Følelsen er at det er enda et antirussisk politisk angrep fra Vesten: Regissørene er de samme, bare ulike aktører, mener LDPR-politikeren.

Som president i curlingforbundet har han bedt Anastasija Bryzgalova finne seg en annen partner å spille med i verdensmesterskapet i slutten av april.