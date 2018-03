GULLSJANSER: Sverre Lunde Pedersen kan søndag bli Norges første vinner av allround-VM siden 1994. Foto: Peter Dejong / TT / NTB scanpix

Lunde Pedersen leder VM-kampen etter nytt kjempeløp

Publisert: 11.03.18 14:38 Oppdatert: 11.03.18 15:14

Etter en råsterkt 1500 meter er Sverre Lunde Pedersen (25) i førersetet før allround-VM avgjøres i Amsterdam.

– Vi kunne ikke drømt om at han kunne hatt mer å gå på, utbrøt NRK-kommentator Carl Andreas Wold da Sverre Lunde Pedersen gikk inn til seier på søndagens første distanse av allround-VM på skøyter i Amsterdam.

I par med nederlandske Patrick Roest, som ledet med 38 hundredeler etter første dag, knallet 25-åringen til med en kjempeløp.

Med 1.48,33 vant Lunde Pedersen distansen og han klatret opp til ledelse sammenlagt før siste og avgjørende distanse: 10.000 meter.

VG følger 10.000-meteren direkte fra klokken 15.00 .

Lunde Pedersen har nå 16,14 sekunder på Sven Kramer, den farligste konkurrenten og regjerende verdensmester, før det skal avgjøres. Han leder med 7,78 sekunder på Roest.

– Han pulveriserer de andre, slår landslagssjef Sonde Skarli fast overfor NRK.

Pedersen selv forteller til NRK at han er overrasket over at differansen ble så stor.

– Det blir knallhardt, men formen er bra, sier han.

Lunde Pedersen skal gå i par med Kramer på 10.000-meteren. De går i det siste av de fire parene.

Dette kan bli en ordentlig jubelhelg for norsk skøytesport. Natt til søndag sikret nemlig Allan Dahl Johansson (19) juniortittelen i allround-VM for den neste generasjonen i Salt Lake City. Han vant sammenlagt foran Tyson Langelaar fra Canada og italienske Francesco Betti.

I starten av mars ble i tillegg Håvard Homlmefjord Lorentzen (25) sprintverdensmester .

PS: Sist gang en nordmann vant allround-VM var det Johann Olav Koss vant i Göteborg i 1994.