Sjekk Lundbys tøffe test: – Har aldri vært sterkere

Publisert: 09.03.18 17:20

SPORT 2018-03-09

TOPPIDRETTSSENTERET (VG) Maren Lundby (23) drar til så det gjør vondt i hele kroppen. Når testresultatene foreligger svarer hun imidlertid med et stolt glis. OL-vinneren har nemlig aldri vært sterkere.

– Den formen du er i nå kan du bare «fryse ned» til neste år. Du imponerer meg, sier Lars Haugvad, medisinsk koordinator for hopplandslagene.

Han tar fysiske tester av landslagsutøverne med jevne mellomrom. Torsdag var turen kommet til Maren Lundby. Hun vekslet mellom tre stasjoner i kjelleren på Toppidrettssenteret. Samtlige konstruert for å gi beina juling og syre.

Avlesningen fra datamaskinene var åpenbart hyggelig lesning. Og perfekt oppladning til søndagens renn i Holmenkollen – hvor hun hopper for sin niende seier i vinterens verdenscup – noe ingen andre norske hoppere (uansett kjønn) har klart før henne.

Fakta Verdenscupen, kvinner: 1. Maren Lundby, Norge 1120 poeng. 2. Katharina Althaus, Tyskland 820 p 3. Sara Takanashi, Japan 666 p 4. Yuki Ito, Japan 516 p 5. Irina Avvakumova, Russland 493 p. 6. Carina Vogt, Tyskland 443. p ... 19. Anna Odine Strøm, Norge 147 p. 21. Silje Opseth, Norge 127 p.

Gulljenta fra Pyeongchang er hurtigere, sterkere og spenstigere. Med ett lite unntak. Hun er noe redusert i venstre fot etter det dramatiske fallet dagen før OL-konkurransen hvor hun pådro seg en hofteskade.

– Maren er generelt sett bedre enn før hun reiste til OL. Skaden har påvirket noen av resultatene her. Men hun har bedre spenst, mer styrke og bedre kraft enn forrige sesong, sier Lars Haugvad,

Ivrig og konsentrert spretter Lundby til værs fra et instrument som på fagspråket kalles «Force Plate». Det er en trykkplattform som måler kraftutvikling i et vertikalt hopp, og forholdet mellom kraft og hastighet i satsen. Faktorer fra hoppkanten som danner grunnlaget for hopplengden i bakken.

Toten-jenta hoppet 37 centimeter rett opp fra tilløpsstilling. Det er en forbedring på fem centimeter fra i fjor. Neste år er 40 cm hennes treningsmål.

– Det får vi til. Helst litt bedre enn 40 centimeter, sier Maren Lundby.

Hun medgir at bedre «power» i beina er hennes beste våpen mot baktrekk. Hoppernes forhatte fiende. I VM-bakken i østerrikske Seefeld om ett år er det ikke utenkelig at vinden blir avgjørende.

– Tidligere var det hoppteknikken som var prioritert. Nå føler jeg at andre ting, som hurtighet, styrke og spenst, kan få mer prioritet, sier Maren Lundby.

På spørsmål fra VG hvor hemmende hofteskaden er med tanke på Holmenkollrennet svarer hun med et lurt glis: – Jeg hopper for halv maskin. Men, det bør vel holde det ...!