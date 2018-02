Her får curling-paret medaljene 11 dager etter bronse-tapet

Publisert: 24.02.18

SPORT 2018-02-24

PYEONGCHANG/OSLO (VG) På grunn av en russisk dopingsak ble Norges curlingpar i mixed double tilkjent tredjeplass i OL. Først i dag – 11 dager etter bronsefinalen – mottok Kristin Moen Skaslien (32) og Magnus Nedregotten (27) medaljene.

– Det føles litt ubeskrivelig egentlig, når vi ser utover folkemengden, ser norske flagg og folk som heier på deg. Det er helt fantastisk, sier Skaslien til VG etter å ha mottatt bronsemedaljen «langt på overtid» i OL-byen Pyeongchang.

– Bare trist

Sammen med sin samboer Magnus Nedregotten opplevde Skaslien smått merkelige dager etter at de i utgangspunktet tapte bronsefinalen 8–4 i mixed double-konkurransen i curling for et annet curlingpar, nemlig russiske Aleksandr Krusjelnitskij og Anastasija Bryzgalova.

For fem dager etter tapet gikk dopingalarmen i OL-byen. Den russiske OL-komiteen bekreftet at det var en av deres utøvere som det var opprettet sak mot. En russisk avis hevdet at det var snakk om nettopp Krusjelnitskij. Stoffet han skulle ha testet positivt for var meldonium.

For bare to dager siden bekreftet Idrettens voldgiftsrett (CAS) dopingsaken og diskvalifiserte det russiske paret. Norge rykket opp på bronseplass. Både Skaslien og Nedregotten satte seg på flyet tilbake til Sør-Korea for å motta medaljene i dag etter invitasjon fra IOC.

– Jeg har ikke prøvd selv, så det aner jeg ikke, sier Nedregotten på spørsmål om hva doping hadde å si for resultatet i kampen.

– Det er ikke noe å spekulere i. Doping er trist uansett hvilken idrett det skjer i. Det er bare trist. Nå får vi bare prøve å nyte dette øyeblikket her og være glad for at vi fikk komme tilbake, melder Skaslien, som sier det har vært et par tilfeller av doping i curling før.

– Om det har noen hensikt, det vet jeg ikke. Jeg har ikke lyst til å spekulere i det, sier hun.

Ingen store festplaner

Nedregotten understreker at curlingparet føler de ikke hadde spilt spesielt bra i bronsefinalen. At de tapte kampen helt greit og at prestasjonen skulle tilsi en fjerdeplass.

– Så får du likevel tredjeplass som resultat. Det var mye følelser. Akkurat nå føles det greit å komme tilbake hit og få den bronsemedaljen.

De er ikke i tvil om at det føltes rett å reise tilbake til Sør-Korea når de først fikk muligheten. De forteller at det var litt frem og tilbake. Først ønsket IOC at de skulle returnere, deretter fikk de kontrabeskjed.

– Da satt vi det på vent. Men så kom det beskjed natt til torsdag. Da kastet vi oss på første fly. Det var kjempebra at vi fikk muligheten til å reise tilbake, sier Skaslien.

Spørsmålet nå er om det blir noen voldsom curlingfest på både Skaslien og Nedregotten.

– Vi har ikke lagt noen planer. Vi tar det som det kommer. Det blir en liten feiring, sier Skaslien.