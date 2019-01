NORSK HÅP: Kristoffer Reitan i aksjon under US Open i fjor. Foto: Carolyn Kaster / TT NYHETSBYRÅN

Reitan-arvingen klar for Europa-touren: – Jeg vil skape min egen fremtid

SPORT 2019-01-24T11:35:56Z

Kristoffer Reitan (20) kvalifiserte seg gjennom et nervedrama for Europa-touren. Han håper at det bare er starten.

Publisert: 24.01.19 12:35

Denne uken spiller han den første turneringen på Europa-touren i 2019. Reitan-arvingen er bare ett trinn unna toppen av golf-stigen: den amerikanske PGA-touren.

– Det er ingen tvil om at PGA-touren er målet på sikt, men et sted må jeg starte – og dette er jeg veldig «happy» med. Nivået på Europa-touren er skyhøyt.

Veien til Europa-touren gikk gjennom et vanvittig nervedrama på den såkalte «q-school». Den gikk over 14 runder.

– Jeg fikk testet meg skikkelig mentalt. Først fire runder, så fire nye runder – og seks runder på det siste steget. Det var drastisk. Det sto om å bli proff eller amatør enda ett år. Det var ekstremt mental test. Jeg beviste mye for meg selv den uken.

– Bruker du mental trener?

– Ja, jeg bruker samme mann som Henrik Stenson. Han heter Torsten Hansson.

For dem som ikke er så veldig innviet i golfens mysterier: Henrik Stenson er svensken som ligger helt i verdenstoppen.

– At jeg klarte å prestere over så mange runder som «q-school» viser at jeg har mye av det som kreves for å prestere på dette nivået.

– Hvordan er det å være profesjonell?

– Det er to ting som er forskjellig. For det første spiller vi om penger. Det gir et litt annet spenningsnivå når penger plutselig er en del av det. For det andre er det masse styr rundt sporten, for jeg er blitt profesjonell og et varemerke som folk potensielt vil investere i.

For Reitan handler det blant annet om at han har fått klesavtale med Lacoste og kølleavtale med TaylorMade.

Men Kristoffer Reitan er sønn av Magnus Reitan, barnebarn av Odd Reitan og nevø av Ole Robert Reitan, så penger er ikke nødvendigvis så viktig.

– Har du fordeler av å ha mye penger i ryggen?

– Det er klart at penger kan gi en fordel. Men det kan også gjøre at man ikke ser helt meningen med å jobbe hardt. Min motivasjon kommer fra at jeg skal lage noe eget. Jeg vil skape min egen fremtid.

– Jeg har et støtteapparat med både en teknisk trener, en caddie og altså mental trener. Men Henrik Stenssons mentale trener sier at han ikke vil jobbe med en golfspiller som han ikke har troen på. Da ville han ikke ha jobbet med meg. Det er positivt for meg.

– Kan vi si at Rema-slagordet «Det enkle er ofte det beste» også gjelder for deg?

– «Det enkle er ofte det beste» er et veldig bra uttrykk. Golf har en tendens til å bli ekstremt komplisert til tider. Men jeg hørte noe min coach sa en gang, som jeg syntes er midt i blinken: «Den som kan gjøre en komplisert sak enkelt, er et geni. Den som kan gjøre en enkel sak komplisert, er det motsatte».

– Hvorfor Europa og ikke USA?

– Jeg tenkte egentlig å satse på college-golf i USA. Jeg startet i Texas sommeren 2017, men det var slutt etter fire måneder. Jeg håpet at det skulle hjelpe meg, men jeg følte at jeg ble dårligere i golf. Derfor bestemte jeg meg for å flytte hjem til Europa og endre planen totalt. På college ville de at jeg skulle være 100 prosent student og 100 prosent golfspiller. Det fikset jeg ikke.

– Hvilke golfspillere ser du opp til?

– Tiger Woods har alltid vært det store forbildet. Han har alltid gjort spesielle ting og skapt spesielle øyeblikk.

– Ser du på Rory McIlroy?

– Jeg ser på alle som det er verdt å lære av. Nivået på toppen er ekstremt høyt. Jeg har mye å lære av mange.

– Du er god venn med Casper Ruud?

– Ja, vi gikk på NTG-U og Wang Toppidrett sammen og har veldig bra kontrakt, selv om vi begge reiser mye. Tennis og golf er to veldig store idretter, og definitivt sammenlignbare. Jeg kjenner også mange av langrennsgutta.

– Har du endret teknikken nå som du skal spille på Europa-touren?

– Det er ei felle det er lett å gå i. At du endrer på masse ting. Jeg har hatt ganske jevn progresjon gjennom årene, men spesielt de siste årene har det vært veldig positivt. Jeg har veldig troen på det jeg driver med og tar små steg hver dag – og tror at jeg kan lykkes. Jeg har absolutt ikke gjort store endringer i det hele tatt.