Norge spurtslo Østerrike i sølvkampen: – Forsøkte å være litt kynisk

SEEFELD/OSLO (VG) Jarl Magnus Riiber (21) spurtslo Østerrike på oppløpet og sikret sølvmedalje for det norske laget sammen med Jan Schmid (35) på lagsprinten i kombinert.

– Jeg satte igang med et håp om å ta igjen Tyskland. Jeg prøvde virkelig å gå offensivt ut. Men jeg så at vi hadde tatt inn fire sekunder, og da skjønte jeg at denne løypa er spesiell. Da vi ikke klarte å hente noe, forsøkte jeg å være litt kynisk, sa Riiber, som ikke helt klarte å glede seg over sin første mesterskapsmedalje, til NRK.

Resultatliste etter langrennet: 1. Tyskland

2. Norge +8,2

3. Østerrike +9,2

4. Japan +56,4

5. Italia +1.37,1 Vis mer vg-expand-down

Norge gikk ut 27 sekunder etter ledende Tyskland etter hopprennet. Selv om Norge og Østerrike knappet inn avstanden til 13 sekunder, ble det for langt opp til tyskerne Eric Frenzel og Fabian Riessle i gullkampen.

I stedet ble det en spurtduell med Bernhard Gruber fra Østerrike om sølvet. Den duellen vant Riiber overlegent.

– Jeg er fortsatt skuffet etter dagens hopprenn. Det er kjedelig å være dårlig i noe du vanligvis er god i, fortsetter Riiber til NRK.

Avstanden før langrennet: 1. Tyskland 2. Japan + 8 sekunder 3. Østerrike + 22 sekunder 4. Norge + 27 sekunder 5. Frankrike 1 minutt og 38 sekunder Vis mer vg-expand-down

​Lagkamerat Schmid var mer fornøyd med langrennet, selv om han noterte at både han og makkeren hadde håp om å være litt nærmere tyskerne etter hoppdelen.

SLITEN: Tyske Fabian Riessle ligger i målområdet i det Jarl Magnus Riiber spurtet inn til sølv i duell med Bernhard Gruber fra Østerrike. Foto: BJORN S. DELEBEKK, VG

Lagsprint i kombinert med hopp i storbakke og langrenn over 7,5 kilometer kom først på VM-programmet i 2013. Så langt har det ikke være noen «gull-øvelse» for Norge.

Norge tok ikke medalje i debuten, men i 2015 tok Håvard Klemetsen og Magnus Moan bronse. I 2017 ble det sølv på Moan og Magnus Krog under VM i Lahti, etter at Krog ble slått i dramatisk spurt av tyske Johannes Rydzek.

