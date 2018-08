UTFORDRER: Lionel og Gøran Antonsen, som har blitt norgesmestere de to siste årene, skal forsøke å yppe seg mot en av verdens beste travere, Readly Express, i Sundsvall Open Trot. Løpet har en million svenske kroner til vinneren. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Lørdagens travtips: Lionel mot Readly Express

SPORT 2018-08-24T08:38:01Z

Det er en meget spennende internasjonal V75-omgang med multijackpot på Bergsåker til lørdag. Den ferske norgesmesteren Lionel skal forsøke å yppe seg mot råskinnet Readly Express.



Publisert: 24.08.18 10:38 Oppdatert: 24.08.18 10:59

Readly Express kom ut etter to måneders pause i langløpet Åby Stora Pris sist og gjorde en strålende prestasjon som toer bak Propulsion, kun knepent slått.

– Da gikk Readly Express med treningsbalanse og kan ventes enda bedre med ny skoning og løp i kroppen. Nurmos-traveren står ytterst bak bilvingen, men skal uansett ha en solid sjanse til å vinne Sundsvall Open Trot. Jeg spekulerer ikke i favorittfall, selv om Redén-duoen Heavy Sound og norske Lionel skal forsøke å yppe seg. En million svenske kroner venter vinneren, sier VGs travekspert, Anders Olsbu.

Han lar også en annen Nurmos-traver stå ugardert.

– Laskari var overlegen fra tet første gang ut for ham sist. 5-åringen er rask fra start, og bare han ikke blir hengende i sporene, har han sjansen igjen, mener Olsbu.

Den sikreste V75-vinneren mener han imidlertid er Månprinsen A.M.

– Månprinsen A.M. tok ned Odd Herakles fra dødens sist. Jeg er ganske sikker på at han tar sitt femte svenske mesterskap på lørdag, sier traveksperten.

Dagens banker

Månprinsen A.M. (V75-2) er den klart beste svenske kaldblodshesten og bør ta seg av det svenske mesterskapet.

Dagens luring

Windy Ammik (V75-4) var solid toer i norgesmesterskapet for hopper i Midtfjeld-debuten sist. Kan overraske.

Her er Olsbus V75-tips til Bergsåker:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 245 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 1680 kroner

V75-1 (1640ma)

7 LASKARI

——————————-

3 Thelma de Glatigne

4 Kövras So Far

1 Radagast

5 Pikachu Face

6 Veio

2 Smokey Herman

11 Lexington Hall

12 From The Mine

9 Hercules T.

10 Strong Will

8 Corky Ramirez

Løpet

Laskari blir klar favoritt i Klass I-løpet.

Favoritten

Laskari var meget god til en overlegen seier fra tet i Timo Nurmos-debuten sist og hadde mer igjen. 5-åringen står langt ute på vingen, men er kjapp fra start. Skulle han komme seg greit til tet, er nok løpet kjørt. Men han har noen raske på innsiden. Sjanseartet om han blir svart ut.

Outsiderne

Thelma de Glatigne vant lett fra tet sist. Er bra fra start, og skulle hun komme foran stiger sjansene, om åpningen ikke blir i tøffeste lag.

Luringen

Kövras So Far avsluttet fort etter sen åpning sist. Fortjener en seier etter to strake annenplasser. Er flink fra start og kan være med i tetstriden.

Startsiden

Alle de fire innerste er kjappe fra start. Utenfra vil Laskari prøve seg.



V75-2 (2640ma)

5 MÅNPRINSEN A.M.

——————————-

1 Odin Tabac

4 Pydin

3 Tand Kraft

9 Eldvin

2 Flex

7 Mofaksan

11 Hulte Magnus

12 Granetta

10 Järvsö Blomster

6 Fender

8 Cali Maks

Løpet

Månprinsen A.M. blir stor favoritt i svensk mester- skap.

Favoritten

Månprinsen A.M. var knallgod til seier sist. Tok ned gode Odd Herakles etter sisterunden i dødens da og gikk radige 1.19,0, som var ny pers. Melander-traveren jakter sin femte seier i det svenske mesterskapet, og jeg spekulerer ikke i favorittfall. Hesten som har vunnet hele 62 ganger på 100 starter, vinner normalt igjen.

Outsiderne

Pydin har vært bra i sine siste starter og tok en fortjent seier sist. Var toer bak Månprinsen A.M. nest sist, men klart slått. Trippelaktuell om han går feilfritt.

Luringen

Odin Tabac vant svensk mesterskap fra tet i 2016 og vil prøve på reprise. Han var imidlertid klart slått av Månprinsen A.M. sist og må trolig nøye seg med plassen bak.

Startsiden

Odin Tabac er flink fra start og kan forsvare sporet.



V75-3 (2140ma)

8 HANDSOME BRAD

9 M.T.JOINVILLE

2 MELLBY DRAKE

7 NOBEL AMOK

1 MONI VIKING

11 TEST DRIVE

6 VÄSTERBO GROSBOIS

——————————-

3 Serious Try

4 Digital Archive

5 Longcat Hanover

12 Hero Sjöhammar

Løpet

Flere med vinnersjanse i sølvdivisjonen.

Favoritten

Handsome Brad avsluttet bra til femte i Jubileumspokalen sist. Står sjanseartet til ytterst på vingen, men tåler å gjøre grovjobben selv.

Outsiderne

M.T.Joinville fullførte flott til annen bak Linus Boy etter et tungt løp sist. Står til for en fin reise nå og skal regnes blant de tre.

Luringen

Moni Viking endte uplassert, men avsluttet best av alle i Jubileumspokalen sist. Hesten, som kun tapte knepent for Shocking Superman i det norske Kritieret, blir overflydd. Aktuell om det løser seg.

Startsiden

Mellby Drake er kjapp fra start. Utfordres av Västerbo Grosbois.



V75-4 (2140mv)

5 VISA AS

2 URAIA

3 WINDY AMMIK

12 MILLIE MILLION.

7 DEAR FRIEND

8 BULA BULA AM

4 LINDA'S GIRL

6 Global Teardrop

15 Evin Boko

11 Aisha Simoni

10 Donatella Center

9 Ocean Clearence

13 Ellieann

14 Ginny Weasley

1 Miss Golden Quick

——————————-

Løpet

Et hoppeløp for lærlinger. Jeg helgarderer for å være på den sikre siden.

Favoritten

Visa As var god toer fra dødens sist. Tok to strake før det. Feilfritt kjemper hun i toppen igjen.

Outsiderne

Uraia feilet seg bort sist. Var solid til seier nest sist og til tre strake annenplasser i startene før. Regnes feilfritt.

Luringen

Windy Ammik var solid toer i norgesmesterskapet for hopper sist. Er travsikker og kan overraske.

Startsiden

Windy Ammik og Dear Friend er raske og kan kjøre om føringen. Noe åpent.

V75-5 (2640ma)

1 O'MAN FLAX

5 WALKIE TALKIE

7 Global Trademark

2 All Star

——————————-

3 Captain Knas

8 Logo Light

9 Madronjo

12 Major Vici

6 Mr Matjes

4 Jetline

10 Pineewood Man

11 Albert G.

Løpet

To hester peker seg litt ut i dette stayerløpet i Klass II.

Favoritten

O'Man Flax har vært god til to strake seirer fra tet. Avsluttet meget bra nest sist og var nær ved å vinne da også. Er kjapp fra start og kan fort lede hele veien om han bare får dirigere litt.

Outsiderne

Walkie Talkie har vært bra i sine fire starter hittil i år med to seirer og to annen på fire starter. Har tjent pengene fort, men tok en sterk seier sist og kan muligens utfordre favoritten.

Luringen

Global Trademark står sjanseartet til langt ute på vingen, men er bra på sitt beste og blir kuskeforsterket med Björn Goop nå. Outsider.

Startsiden

O'Man Flax kan forsvare sporet. All Star vil prøve seg litt.

V75-6 (2640ma)

2 KNIFETOWN WINNER

12 TESIO

10 UPPOHOPPA

1 DREAMBOY AS

9 ALFAS DIMITRI

4 Cameron Dream

5 Wollafur

11 Extra Fudge

——————————-

3 Coal Troader

6 Looking Superb

8 Leonas Santo

7 Staro Kickback

Løpet

Flere med vinnersjanse i bronsedivisjonen.

Favoritten

Knifetown Winner fortjener en seier etter flere gode løp. Er kjapp fra start og kan lede hele veien, om han skulle få dirigere litt over den lange distansen.

Outsiderne

Tesio har vunnet fire av seks løp i år. Bergh-traveren er råsterk og uøm for posisjoner. Selv fra spor tolv er han god nok til å runde alle.

Luringen

Alfas Dimitri gikk en solid langspurt til annen bak gode Tesio sist. Står spennende til spormessig og fortjener en seier. Men han har ikke vunnet siden 2015 og er ikke lett å få inn på bestilling.

Startsiden

Knifetown Winner kan sikre seg føringen.



V75-7 (2140ma)

8 READLY EXPRESS

——————————-

5 Heavy Sound

10 Lionel

7 Nadal Broline

2 Milligan's School

1 Dreammoko

3 Sorbet

6 Pastore Bob

9 Evil Enok M.E.

Løpet

Readly Express blir stor favoritt i Sundsvall Open Trot, som har en million svenske kroner i første.

Favoritten

Readly Express var strålende toer i langløpet Åby Stora Pris sist og var kun knepent slått av Propulsion. Gikk med tunge sko da. Kommer forhåpentligvis ut med bedre balanse nå. Og tross spor åtte bak bilen, skal han bli veldig tung å stå i mot.

Outsiderne

Heavy Sound feilet seg bort på siste bortre sist. Var god til to strake seirer før det og vil prøve å yppe seg mot favoritten.

Luringen

Lionel var suveren i norsk mesterskapet sist. Var uheldig nest sist, da han ble påkjørt, huket hjul og feilet. Var knallgod til seier fra dødens i Elitloppskvalifsieringen femte sist, men måtte nøye seg med femte i finalen. På sitt beste kan han ende blant de tre.

Startsiden

Pastore Bob kan muligens sitte i tet i første omgang.