JAKTER SIN ANDRE NM-TITTEL: Hans Jørgen Eggen vant hoppe-Kriteriet med Gluhwein i fjor og NM for stallansatte i 2010. I NM i fjor ble det bronse. Foto: Terje Andersen, Equus Media

Lørdagens travtips: NM for stallansatte i V75

SPORT 2018-08-17T08:45:20Z

Norgesmesterskapet for de stallansatte går av stabelen på Bergen Travpark lørdag, hvor to av fire NM-løpene inngår i V75-spillet.



Publisert: 17.08.18 10:45

Og det er ikke umulig at tittelforsvarer Louise Vebostad Trudvang kan vinne igjen.

– Louise Vebostad Trudvang har i alle fall vært heldig ved å trekke Annie's Boy, som blir stor favoritt i det siste og avgjørende NM-løpet. Hesten har imponert i regi av Tor Olaf Halle, som også har en luring i Toto senere på dagen. Jeg garderer kun med Darco og Key To Candy i løpet til Annie's Boy, sier VGs travekspert, Anders Olsbu.

I det andre løpet i NM for de stallansatte som inngår i V75-rebusen runder trolig Misi Ø.K. og Hans Jørgen Eggen inn til seier, vel og merke feilfritt.

– Eggen ble for øvrig treer i NM i fjor bak nevnte Trudvang og Elisabeth Storetvedt. Sistnevnte har allerede vunnet NM for damekusker tre ganger, til tross for at hun kun er 22 år gammel. Hans Jørgen Eggen vant forøvrig NM for stallansatte i 2010, mens Storetvedt jakter sin første blant de stallansatte, informerer Olsbu.

VINN PÅ TRAV (VG+):

Christer (54): Slik lever jeg av trav, og vinner millioner

Dagens banker

Ingen , jeg kjører uten alenestreker i denne V75-omgangen i Bergen.

Dagens luring

Toto (V75-6) er trener Tor Olaf Halle stor optimist med. Han tror hesten kan lede hele veien mot storfavoritten Joe Hoo Lee.

Alt fra Bergen kan du se direkte på trav.vg.no lørdag fra kl. 12.

Vår ekspert setter opp flere spennende andelslag til omgangen. Disse finner du på eksperten.vg.no .

Her kan du levere VGs spillforslag eller sette opp ditt eget

Her er Olsbus V75-tips til Bergen:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 192 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 1620 kroner

V75-1 (2100mv)

6 MAGNUMS OTHELLO

4 LYKKJE BIRK

——————————–

11 Todin

9 Valle Max

10 Dag Jo

5 Rano Hilda

7 Madla Perlå

2 S.G. Jerv Blesa

1 Kuven Tøtto

8 Haugestad Balto

3 Pytt Elden

Løpet

To hester peker seg ut i grunncupen, hvor fem hester har en viss vinnersjanse.

Favoritten

Magnums Othello fikk et tungt løp i dødens i V75 sist, men holdt bra til fjerde i et løp Finseth Yr vant fra tet. Tjomsland-traveren har vunnet hele 15 av 19 løp. Bare det klaffer litt fra innerspor på tillegg, kjemper han om seieren igjen.

Outsiderne

Todin feilet innledningsvis i V76 sist, men kom bra tilbake til fjerde. Hesten vant åtte av elleve løp i fjor, men i år har han kun vunnet en gang på seks starter. Møter et par gode, men feilfritt og på sitt beste kan han fort ende på trippelen.

Valle Max feilet direkte sist. Har gått mange fine løp før det. Kan være trippelaktuell om han viser sitt beste.

Luringen

Lykkje Birk var litt tung i kroppen sist som fjerde på Åjäng etter et fint løp i annet utvendig. Med det løpet innabords etter snaue tre måneders pause, kan han være klart forbedret. Bø-traveren er flink fra start og kommer han seg foran, kan han lede lenge, muligens helt inn.

Startsiden

Kuven Tøtto er rask, men slipper nok til Lykkje Birk, om han trykker til. Rano Hilda er heller ingen sinke fra start.



Trav direkte på trav.vg.no Alle dager:5+ Mandager: Lunsjtrav fra kl. 11.00 Onsdager: #V76 og V76 fra Bjerke fra kl. 17.30 Torsdager:Lunsjtrav fra kl. 13.00 Lørdag: #LiveLørdagV75 og V75 fra kl. 12.00 * Samt alle ekstra V75-omganger

V75-2 (2100ma)

12 MISI Ø.K.

4 SOTEN

7 Skaffer Mario

——————————–

2 Viljar Odin

11 T.M. Stjerna

10 Verdals Faxå

8 Spang Kosila

5 Sedna G.L.

6 Erga Rauen

1 Kvalviks Snippen

3 Spik Truls

9 Høiby Pila

Løpet

To-tre hester kan rekke i dette NM-løpet for de stallansatte.

Favoritten

Misi Ø.K. har vært knallgod i sine siste starter og jakter sin fjerde strake seier. Øksnevad-traveren har feilet innledningsvis i sine to siste starter, men har kommet råsterkt tilbake til enkle triumfer. Tredje sist blåste hun til tet og vant lett. Galoppen ligger på lur for den 4-årige hoppa, men klarer Hans Jørgen Eggen å lose henne feilfritt rundt, spør hun neppe noen om seieren. Spor tolv kan bare være en fordel, med tanke på å komme feilfritt av gårde. Styrke har hun nok av.

Outsiderne

Skaffer Mario var god på sine fire starter i fjor med to seirer og en annen. I år har det ikke gått like mye på skinner, men han har en dyktig kusk i Magnus Teien Gundersen. Klarer han å finne et ekstra gir og favoritten skulle rote seg bort, er det ikke helt umulig. Men sporet er sjanseartet.

Luringen

Soten har vært veldig bra i sitt comeback og har vunnet tre av sine fire siste starter. Spesielt sist var han god. Da stakk han lett i fra en såpass god hest som Møller Viktora, som hadde tillegg. 6-åringen er kjapp fra start og kan lede hele veien.

Startsiden

Spik Truls er kjapp, men må ha rygg. Dermed kan Soten få overta, om han blir offensivt kjørt.

V75-3 (2100ma)

10 HIGHLAND BREEZE

9 LUXURY TILE

5 NOGARA

3 SYNJO DIVA

1 Chipie d'Yvi

——————————–

2 Barbarella

8 Queenswood

7 Ila Håleryd

4 Sunrise Yankee

6 Sentry Holmsminde

Løpet

Fem hester bør rekke i dette hoppeløpet.

Favoritten

Highland Breeze har vært flink til to strake seirer etter relatitvt tidlig tetkjenning. Mikkelsen-traveren har trukket bakspor nå, men det betyr ikke så mye. Hun er sterk og går til mål. Sjansene stiger betraktelig om det blir tempo over forestillingen. Offshore Dream-datteren skal uansett regnes.

Outsiderne

Luxury Tile var god fra dødens sist. Koblet grepet på Dreamy Queen ut på oppløpet, men ble kontret ut av denne på streken. Gikk bra etter startgalopp til femte i tøft lag gangen før. Trond Anderssen-traveren står fint til spormessig og bør med på alle bonger. Hun pleier som regel å avslutte bra med rett ryggløp.

Nogara fortjener en seier snart. Sist ble hun med i angrep fra jumboplass mot siste sving og sto på flott til annen bak en suveren A.D. Sleipner. Gangen før var hun meget tapper fra dødens i V75 og tapte kun knepent for stallvenninnen Lady Lane.

Luringen

Synjo Diva kommer ut etter et par måneders pause. Tar neppe den lange turen til Vestlandet om ikke alt er i orden. 8-åringen er kjapp fra start og kan få overta fra Barbarella. Skulle hun få styre og stelle litt i front, kan hun lede lenge, muligens helt inn. Hun var overlegen sist hun fikk den posisjonen, femte sist.

Startsiden

Barbarella er veldig rask og får trolig overta fra Synjo Diva om kusken klemmer til.

V75-4 (2100ma)

8 ANNIE'S BOY

2 DARCO

3 Key To Candy

——————————–

1 Intrepid Ibex

6 St. Raphael Decoy

11 Garfieldz Prinze

9 The Exterminator

10 Sven

7 John's Boy

4 S.K.s Sagitta

5 Swinging Face

12 Showmethevictory

Løpet

Annie's Boy blir nok klar favoritt i det fjerde og siste avgjørende NM-løpet for de stallansatte.

Favoritten

Annie's Boy har vært som forvandlet etter at han kom ut i regi av Tor Olaf Halle. 6-åringen har levert det ene pangløpet etter det andre. Hesten har vært uheldig i sportrekningen, men har mer enn styrke nok til å gjøre grovjobben. Bare det ikke blir helt feil med posisjonene, vinner han igjen.

Outsiderne

Darco var bra til seier fra tet i et langløp på Biri sist, hvor han holdt unna for tilleggsbelastede Lobster's Sam. Står fint til spormessig og er flink fra start. Feilfritt kan den sterke Kolnes-traveren ende blant de tre igjen.

Luringen

Key To Candy har vært klart forbedret i det siste. Var overlegen i et travritt for dyktige Kvasnes sist. Gangen før fikk hun maks bak Higland Breeze og Neverending L. Hoppa er veldig kjapp fra start, men har et par raske på innsiden. Klarer dyktige Magnus Teien Gundersen å komme seg foran, stiger sjansene. Da kan hun lede lenge, om hun skulle få dirigere. Men full distanse er ingen fordel.

Startsiden

Intrepid Ibex utfordres av Key To Candy. Darco er heller ingen sinke.



V75-5 (1600mv)

8 KAP TILLY

6 RUSKELI BLESA

4 Sylv Svarta

7 Eldmia

——————————–

2 Rigel Anne

3 Lustra Ida

9 Fjord Jerka

5 Drill Rosa

1 Nebbenes Friggi

Løpet

Fire hester kan rekke i hoppecupen.

Favoritten

Kap Tilly var ikke som best i Drammen i V75 sist, men møtte gode hester da. Gangen før tapte hun kun for gode Eikfaksen og Troll Svenn, dog klart. Sto kjelkelte i spor åtte bak bilen da, noe hun også gjorde i NM for hopper gangen før. Da ble hun sjette etter en fin avslutning. Var helt nede på 1.23,3 fjerde sist. Hoppa har ikke vunnet på et par år og har gått seiersløp i sine 39 siste starter. Man nå kan det være dags. Et billigere løp får hun neppe, selv om det aldri er lett å hente dobbelt tillegg på sprint.

Outsiderne

Ruskeli Blesa tok en heldig seier da Mailund Jerva feilet kort før mål sist. Uannsett var hun god. Hoppa er kjapp fra start og vil trolig være fremme med strekhestene direkte. Blir hun offensivt styrt, kan hun muligens sitte tidlig i tet. Uansett skal hun regnes blant de tre, om hun legger godviljen til helt inn.

Eldmia sto på godkjent til tredje bak Skauga Rasken og Motoril sist. Ble sjette i et tøft V75-løp Brenni Blissi vant gangen før. Tapte kun for gode Troll Svenn i et travritt tredje sist, dog klart. Blir kuskeforsterket med Dalen og må ikke avskrives.

Luringen

Sylv Svarta er klart bedre enn det raden viser. Sist satt hun fast i et løp Bjørkeviking vant. Klarer Wassberg senior å lose henne feilfritt rundt, kan hun overraske.

Startsiden

Rigel Anne stikker trolig til tet, men fra tillegg vil nok Ruskeli Blesa komme fort.



V75-6 (1600ma)

3 JOE HOO LEE

1 TOTO

9 ULISSE KRONOS

——————————–

8 Kicking Classic

2 Hawking

10 Lucky Vegas

5 Super Strong

11 N.Y. Diamond In The Sky

7 Explosive Lane

4 Don di Quattro

6 Very Esterel

Løpet

Joe Hoo Lee blir stor favoritt i sølvdivisjonen, men jeg velger å gardere.

Favoritten

Joe Hoo Lee gikk et sterkt løp sist til annen, kun fotoslått av Kicking Classic som fulgte fint med i hans rygg. Joe Hoo Lee har vunnet sportrekningen kontra sistnevnte. Og skulle han komme seg foran, er det snakk om en vinner. Men innvendige Toto skal prøve å ta i mot. Fra dødens blir det straks verre, men likevel ikke helt umulig. Han gikk tross alt 1.13,0 full vei sist.

Outsiderne

Ulisse Kronos var god til seier i Sølvhesten i V75 på Sørlandet sist. Skulle det bli tøff kjøring mellom Toto og Joe Hoo Lee, stiger sjansene.

Luringen

Toto feilet i tetkampen i Halle-debuten sist. Kom bra tilbake, men var disket. Det varsles offensiv kjøring med Halle-traveren som har åpnet i 1.08-fart tidligere. Har han klart å forbedre Toto like mye som Annie's Boy, kan han muligens by på en overraskelse. Men får han knallhardt press av favoritten, kan det bli stive bein oppunder mål.

Startsiden

Joe Hoo Lee og Toto kjører om føringen. Don di Quattro kan også løse meget bra.



V75-7 (2100mv)

5 ROLI ELD

9 LEX LODNEY

4 Valle Mattis

——————————–

10 Tomeld Ø.K.

11 Søndre Jerkeld

1 Troll Solen

2 G. Jerken

8 Sordo

3 Solør Svarten

6 Spik Mollyn

7 Lille Jerkeld

Løpet

Mange vinnerkandidater i V75-finalen, men Roli Eld blir min klare favoritt. Jeg sjanser på tre hester.

Favoritten

Roli Eld har vært veldig god i sine to starter i Hamre-regi. Sist var han overlegen etter å ha overtatt føringen etter 350 meter, men han møter klart skjerpet lag nå. Gangen før tapte han kun for Tomeld Ø.K., som denne gang står 20 meter dårligere til kontra min favoritt.

Outsiderne

Valle Mattis satt fast i Sverige sist. Har trukket et trangt spor, men feilfritt er det ikke umulig.

Luringen

Lex Lodney gikk 1.21,2 med galopp i Sverige sist. Tapte kun for Odd Heakles og Kleppe Slauren i NM nest sist, dog klart og på stive bein. Tredje sist tapte han kun knepent for Odd Herakles. Med full klaff kan ta en etterlengtet seier. Men han har ikke vunnet på sine 33 siste løp og er ikke lett å få inn på bestilling. De fem siste sesongene har han kun vunnet fem løp. Men i år har han seks annen på 16 forsøk.

Startsiden

Spik Mollyn og Roli Eld er best ut.



NØKKELTRENEREN

Navn: Tor Olaf Halle

Alder: 57 år

Antall seirer som trener i år: 7

Antall seirer i V75: 2

Bankertro på Annie’s Boy

Travtrener Tor Olaf Halle fra Larvik har i dag 11 løpshester på stallen. To av dem kommer

ut i V75 i Bergen lørdag. Halle mener Annie’s Boy er banker i V75-4, og synes Toto er

undervurdert i V75-6.

V75-1: - Jeg tror det står mellom to hester. Lykkje Birk har fått et løp i kroppen etter pause, og kan fort lede fra start til mål. Den eneste jeg tror kan hente ham inn, er Magnums Othello på tillegg. Han har vunnet åtte av ti løp i år.

V75-2: - Holder Misi Ø.K. seg unna galoppen, blir hun vanskelig å slå. Men er hun ikke til å

stole på. Soten var god til seier tirsdag denne uka, og strekes sammen med Verdals Faxå .

Også der ligger galoppen på lur, men hun er god nok feilfri.

V75-3: - Hun spurtet meget bra bakfra som toer sist, Nogara . Står bedre til nå. Logisk favoritt foran Highland Breeze , som står med to strake seirer, men som skal rundt dem bakfra. Luxury Tile er også god nok med posisjonsklaff bakfra. Lite betrodde Synjo Diva kan være en luring. Spesielt fra tet.

V75-4: - Her tror jeg på stallseier med Annie’s Boy , som har tatt to strake seirer på sterkt vis.

Jeg tror han vinner både fra dødens, eller bakfra på en langspurt. Banker!

V75-5: - Åpent. Ruskeli Blesa får tipset etter sin fine seier på Bjerke sist. Men Rigel Anne har

fin fart og kan lede lenge fra strek. Fra det lengste tillegget blir Kap Tilly garantert skummel

med posisjonsklaff. Eldmia er også med i toppen med flyt på veien.

V75-6: - At så få tror på stallhesten min, Toto , er kanskje forståelig, men likevel feil. Raden er

ikke den vakreste, men han hadde vunnet uten galoppen i tetkampen sist. Da gikk det veldig fort. Avslutningen var rå. Jeg tror han kan lede hele veien. Nøkkelen ligger i holde formsterke Joe Hoo Lee ute på fra start. Jeg tror han klarer det. Blir det full fart foran, kan det favorisere hester som Ulisse Kronos og Kicking Classic .

V75-7: - Tre hester skiller seg ut. Roli Eld på strek kan lede fra start til mål. Bakfra blir

formsterke Søndre Jerkeld og Tomeld Ø.K. farlige om det løser seg til deres fordel.