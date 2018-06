THAILAND: I fiskebyen Ko Panyi spiller barna på en flytebrygge. Foto: Soe Zeya Tun / Reuters

Klart for fotball - over alt

Thomas Andreassen Bildesjef

Publisert: 13.06.18 23:40

SPORT 2018-06-13T21:40:54Z

Flere hundre millioner fans er klare for å se verdensstjernene på russiske gressmatter under VM. Samtidig drømmer unge talenter om en fremtid som fotballstjerne på alle mulige slags baner - verden over...