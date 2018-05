STYGGE SIFRE: Landslagssjef Petter Thoresen og hockeygutta gikk på noen stygge smeller under VM i danske Herning i begynnelsen av mai. Her under kampen mot Canada som endte 0–5. Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

Hockeysjefen vil ha strengere dommere

Landslagssjef Petter Thoresen (56) møtte dommersjefen i Norges ishockeyforbund etter VM med et krav om at kampreglene på isen må håndheves strengere i den norske toppserien Getligaen kommende sesong.

– Jeg sa til ham at dommerne må hjelpe norsk ishockey ved å følge malen som gjelder internasjonalt. Der møter vi helt andre forhold. Vi får for mange utvisninger sammenlignet med de andre nasjonene, sier Petter Thoresen med tanke på VM.

Norge endte på 13. plass i årets mesterskapet med 16 deltakende nasjoner. Petter Thoresens mannskap berget plassen i VMs elitedivisjon da de vant 3–0 over Sør-Korea i siste kamp 14. mai. Hockeygutta endte på 9.plass i statistikken over utvisninger, etter blant annet 29 to-minutter utvisninger i løpet av syv kamper.

Til sammenligning pådro Latvia (8 kamper) seg 24 to-minutter utvisninger, Danmark 23, Tyskland 26, Frankrike 41, Østerrike 26 og verdensmester Sverige 44 (10 kamper).

– Det blir nok strengere. Det gjelder «slashing» (slag med køllen). Vi skal gjøre et forsøk. Det vil bli flere nye ting til høsten. Blant annet to minutter utvisning for ikke å stå stille ved dropp. Det er innført internasjonalt. Mathis Olimb ble utvist for det i VM, sier dommersjef Geir Thomas Olsen til VG.

Han og Petter Thoresen møttes i forbindelse med at Petter Thoresen og hans trenerstab med Sjur Robert Nilsen og Pekka Alcén, og sportssjef Petter Salsten, hadde en evaluering av sesongen tirsdag for fire dager siden. Geir Thomas Olsen forteller at han har hatt flere samtaler også med sportssjef Salsten angående «køllebruken» i den norske toppserien.

14 av Petter Thoresens VM-spillere spilte for klubber i Getligaen denne sesongen.

– Petter (Thoresen) og Petter (Salsten) har begge gitt signaler om dette (få bort køllebruk og holdinger). Vi har er et evalueringsmøte i dommerutvalget etter hver sesong. Dette var et av punktene. Vi skal bli mer tydelig, og vi må rydde opp i disiplinen slik at dommerne får bedre arbeidsforhold, sier dommersjefen.

Han sikter til at spillerne og trenerne ikke «må være så opptatt av» hva dommerne har gjort, og «hva de ikke har gjort».

Petter Thoresen peker på at det allerede for fire-fem år siden «ble innført» strengere håndheving av reglene med tanke på «ulovlig» køllebruk og holdinger, men at det «gled ut fra dag én».

– Dommerne må ikke gi opp. De har det på agendaen. Men det gjennomføringen som er viktigst, sier ishockeylandslagets trener Petter Thoresen.

To dager etter at hans trenerevaluering, møtte seks landslagsspillere sportssjef Petter Salsten for å gå gjennom sesongen. Forut for møtet gikk rykter om misnøye blant landslagsspillerne med Petter Thoresens måte å lede dem på.

- Det er ikke noe å melde fra det. Har gjennomført møte med trenerstaben, Olympiatoppen og spillerne – som tidligere år. Har ikke lyst til å si noe mer enn det, men det var udramatisk, sier Salsten til VG fredag.

Landslagskaptein Jonas Holøs: - Det var bare en evaluering av året, og det som skjer der har vi lyst til å holde internt. Det var veldig likt fjorårets møte, for å være ærlig. Det går på alt fra reiser, forberedelser, maten vi får servert og det sportslige.

– Jeg vet at det har gått en del rykter siden «alle» ringer meg, men jeg har ikke lyst til å kommentere det, sier Holøs.

Petter Thoresen forteller at han og assisterende trener Sjur Robert Nilsen skal møte sportssjef Salsten om en uke for å gå gjennom det Holøs og resten av spillerutvalget tok opp torsdag. Petter Thoresen vet foreløpig ikke konkret hva det kan dreie seg om, men kjenner til at spillerne ønsker «små justeringer».

– De vil for eksempel ha felles styrketrenings-økter i forbindelse med treningsleirer. Og så er de veldig opptatt av at vi ikke skal ha to økter på is de dagene det ikke er kamp, sier Petter Thoresen.

Han tilføyer at «hvis han skal snakke til spillerne», krever han at de må ha «mer fokus» når de først er på isen. Kvaliteten må høynes.

– Det må være større bevissthet, understreker Petter Thoresen.

PS! Høyrepolitiker og stortingsrepresentant Tage Pettersen (45) overtar ifølge Moss Avis som president for Norges ishockeyforbund under særforbundets ting neste måned.