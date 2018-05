FIKK OSCARSTATUETTEN: Håvard Holmefjord Lorentzen (t.h.) gratuleres av tidligere IOC-medlem Gerhard Heiberg etter at skøyteløperen fikk Oscarstatuetten på Skøytemuseet i Oslo onsdag. Foto: Jostein Magnussen Foto: MAGNUSSEN, JOSTEIN

IOC ville fjerne skøytedistanser fra OL-programmet

Publisert: 23.05.18 17:03

MAJORSTUEN (VG) Tidligere IOC-medlem Gerhard Heiberg (79) bekrefter nå at det ble diskutert å fjerne hurtigløp på skøyter fra OL-programmet. Men det var før nordmennene viste seg frem i Pyeongchang i vinter.

Heiberg, som var medlem av den internasjonale olympiske komité (IOC) fra 1994 til i fjor, fortalte litt om diskusjonene på bakrommet da han møtte de norske skøyteløperne på Skøytemuseet i Oslo.

Han satt selv i programkommisjonen som langt på vei bestemmer hvilke øvelser som skal være på OL-programmet – sommer som vinter.

– Hurtigløp på skøyter virket litt foreldet, det var kun hollenderne som dominerte. Diskusjonene gikk på hvilke idretter som skulle erstatte skøyter, forteller Gerhard Heiberg.

– Men det som skjedde under OL i Sør-Korea med de norske løperne har overbevist oss om at vi skal beholde denne idretten på programmet. Det er kjempebra at Norge er tilbake som skøytenasjon og at vi viser oss frem. Det øker også interessen blant de andre nasjonene.

Til VG sier Heiberg at spørsmålene han ble møtt med var disse: Hvorfor er ikke Norge bedre med? Dere var blant de beste og det er ikke kommet opp noen andre nasjoner? Er det dette vi vil med olympiske leker? Vi vil jo ha en konkurranse blant mange nasjoner.

– Derfor var tidspunktet ualminnelig bra, innrømmer Heiberg og tenker på medaljehøsten til de norske skøyteløperne.

Det Heiberg og resten av programkommisjonen fikk se, var at det var flere enn nederlendere som dominerte på hurtigløp. Håvard Holmefjord Lorentzen tok gull på 500 meter og sølv på 1000 meter, mens Sverre Lunde Pedersen sikret seg bronse på 5000 meteren før Håvard Bøkko, Simen Spieler Nilsen, Sverre Lunde Pedersen og Sindre Henriksen gikk hen og vant lagtempo.

Derfor kunne også Heiberg ta på seg «IOC-hatten» da de norske skøyteløperne ble hedret på Skøytemuseet i går av forbund, Olympiatoppen og Norges idrettsforbund.

– Det dere har gjort borger for at hurtigløp blir på OL-programmet, ikke minst på grunn av innsatsen til Norge i Sør-Korea.

– Utrolig trist

Håvard Holmefjord Lorentzen visste ikke at det sto så mye på spill da han stilte til start i Sør-Korea.

– Det hadde vært utrolig trist om det vi kjenner som klassiske skøytedistanser skulle ha blitt fjernet fra OL-programmet. Heldigvis har vi levert gode resultater i vinter, og det er det også mange andre nasjoner som har gjort, sier OL- og verdensmesteren og tar frem noen gamle «gullskjemaer».

– Forrige OL i Sotsji var veldig spesielt hvor Nederland tok vanvittig med medaljer, men i mesterskapene siden så har andre nasjoner hevdet seg. Russland har vært like dominerende som Nederland de siste årene. Det kunne sett annerledes ut i Sør-Korea hvis disse løperne hadde fått gå der, sier Lorentzen til VG.

