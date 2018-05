NY FINALE I SIKTE: Casper Ruud, her avbildet i München forrige uke, spiller semifinale i Portugal lørdag formiddag. Foto: ANGELIKA WARMUTH / dpa

Ruud før prestisjetung tenåringsduell: – Jeg spiller virkelig bra nå

Publisert: 12.05.18 05:42

Casper Ruud (19) møter den jevngamle australieren Alex de Minaur (19) i semifinalen i Braga Open. De to stjerneskuddene har aldri møtt hverandre før, og duellpremien er finaleplass og et brukbart hopp på rankingen.

– De Minaur har jeg på en måte vokst opp med, og kjenner ham godt som spiller. Jeg vet han har vært bra i år, og er i god form. Men det er jeg også, sier Ruud til VG før duellen mot den tre måneder yngre motstanderen.

Minaur er nummer 109 på ATP-rankingen – hans høyeste plassering i karrieren. Ruud har vært nummer 108, i juni i fjor, men er nå på 174. plass. Han har aldri møtt De Minaur på tennisbanen før.

– Det er nok en del som tror dette kan bli det første av mange kamper mellom oss, legger Ruud til.

Det kan for eksempel bli en duell mellom de to i ATP NextGen-turneringen i Milano i november. Der blir de syv høyest rangerte spillerne under 21 år kvalifisert, i tillegg til at et såkalt «wildcard» deles ut.

De Minaur er ifølge tennis-norge.com rangert som nummer seks på NextGen-listen, mens Ruud for øyeblikket er nummer ti. Det kan endre seg mye før talent-turneringen spilles med solide 1,2 millioner dollar i premiepotten.

Knuste tysker

Ruud feide tyskeren Yannick Hanfmann av grusen med 6–2, 6–2 i løpet av 58 minutters spill i kvartfinalen. De Minaur tapte første sett 3–6 mot kanadiske Felix Auger-Alassime, men slo voldsomt tilbake med 6–1, 6–2 og seieren.

Ruud kjemper om sin andre finaleplass i en ATP Challenger-turnering på kort tid. Han tapte 0–2 i sett mot Gianluigi Quinzi i Italia for to uker siden. Og i München i begynnelsen av mai imponerte han mot Roberto Bautista Agut, nummer 14 i verden, i München. Nå har han fulgt opp med solid spill i Portugal.

– Jeg spiller virkelig bra nå. Mot Hanfmann var jeg stabilt god. Det var mye som klaffet, og han hadde ikke helt dagen. Jeg fikk en god start, kunne senke skuldrene litt og bare fortsette. Det hjelper på formen og selvtilliten at jeg har mange seirer nå, sier Ruud.

Lørdag formiddag kl. 11.00 starter semifinalen, og i en eventuell finale møter han vinneren av duellen mellom portugiserne Gastão Elias (112 på rankingen) og Pedro Sousa (144).

– Jeg fokuserer ikke så mye på eventuell finalemotstander før etter semifinalen, men jeg drar jo til alle turneringer for å vinne hver eneste kamp. Nå tenker jeg at jeg har to kamper igjen, og at jeg er over halvveis til målet. Det er klart jeg kan vinne, sier Ruud.

Han er sikret i overkant av 2000 Euro som følge av semifinaleplassen, mens en eventuell seier vil gi 6190 Euro – nærmere 60.000 kroner i premie.

Uansett hvordan det går i Portugal, så skal Ruud spille ny Challenger-turnering i Tyskland neste uke før det blir kvalifisering til Grand Slam-turneringen French Open. Deretter er ikke løpet lagt.

– Hvis jeg vinner turneringen her i Portugal, og gjør det greit i Tyskland, så blir det kanskje litt roligere etter Paris. Det har blitt mange turneringer i det siste, sier Ruud.

I Heilbronner vil også pappa Christian være på plass, han har holdt seg hjemme i Norge – og reiser heller ikke til Portugal. Det er Joachim Bjerke som har trenerrollen denne helgen.

Gjorde «ranking-feil» i fjor

Ruud hoppet nylig opp til 174. plass på verdensrankingen, og kommer til å avansere ytterligere etter ukens turnering. I fjor var han helt oppe på 108. plass, og innrømmer at han fikk i overkant mye fokus på rankingen.

– Rankingen er jo veldig viktig, for det er spillernes lille varemerke. Systemet går veldig ut på at man må forsvare resultatene fra året før. Det har vært litt vanskelig for meg i år ettersom jeg gjorde det så bra i Rio i 2017. Og jeg blir stadig konfrontert med min beste plassering. Det er liksom det folk husker, sier Ruud og understreker:

– Jeg har et mer avslappet syn på rankingen nå. Jeg har som mål om topp 100 så fort som mulig. Men i fjor fikk jeg alle de poengene så tidlig at jeg var veldig, veldig nære allerede i februar. Da stresset jeg litt mye med å få de poengene jeg trengte istedenfor å ta meg skikkelig tid og ro for å prøve å bli en bedre spiller.

– Gjorde rankingjaget ditt at du gikk for mange turneringer og ble mer sliten enn nødvendig?

– Ja, jeg ble for opptatt av tallet bak navnet mitt. Jeg gikk for mange turneringer, og det var en feil vi gjorde i fjor.

PS ! Du kan se semifinalen mellom Ruud og de Minaur på hjemmesiden fra kl. 11.00. Finalen spilles søndag.

