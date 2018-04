KRITISKE: Merete Smith leder NIFs idrettsmedisinske etiske råd. Hun har med seg Sven Mollekleiv som medlem. Begge – samt de andre medlemmene av rådet – reagerer på at NIF-styret nå velger å legge det ned. Foto: Frode Hansen

Kritiske til at NIF legger ned etisk råd: – Må ikke skape et inntrykk av at noe foregår i lukkede rom

Publisert: 26.04.18 19:18

ULLEVAAL (VG) Tom Tvedt og resten av styret i Norges idrettsforbund vil legge ned sitt eget idrettsmedisinske etiske råd og heller hente inn eksperthjelp fra sak til sak. Det får medlemmene i rådet til å reagere.

De mener tvert imot at det etiske rådet bør styrkes. Mer åpenhet og uavhengighet er noe av det leder Merete Smith og Sven Mollekleiv ber om.

– Idretten har alt å vinne på at vi får åpne etiske diskusjoner og at krevende spørsmål blir stilt. Jeg tror det bidrar til økt tillit i befolkningen, sier Smith.

Det er bare tre år siden det forrige idrettsstyret bestemte seg for å etablere et idrettsmedisinsk etisk råd. Siden den gang har dopingproblematikk, astmakrangel, spillpolitikk og kampfiksing vært noe av det som har preget nyhetsbildet.

Fakta Disse sitter i NIFs idrettsmedisinske etiske råd: Merete Smith, jurist og generalsekretær i advokatforeningen

Reidun Førde, professor i medisinske etikk.

Eva Birkelund, medisiner, leder av Norsk forening for idrettsmedisin og fysisk aktivitet.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen, langrennsløper og medisinstudent.

Sven Mollekleiv, tidl. president i Norges Røde Kors og direktør i Veritas.

Inggard Lereim, professor dr. med.

Rett før påske kom likevel beskjeden om at idrettsforbundet vil legge ned det idrettsmedisinske etiske rådet.

Årsaken er ifølge Tom Tvedt at idrettsstyret tidlig bestemte seg for å legge ned alle utvalg. Både anleggs- og integreringsutvalget er allerede historie. Nå følger idrettsmedisinsk etisk råd etter i graven.

– Dette betyr ikke at vi ikke er opptatt av disse områdene. Heller tvert imot. Styret er klare på at vi ved å gjøre dette vil styrke områdene mer og knytte til oss uhildet nødvendig spisskompetanse fra sak til sak. Kanskje er det idrettsmedisin, kanskje er det etikk eller kanskje er det en kombinasjon. På andre fagområder vil vi sette ned ad hoc-utvalg med den kompetansen vi trenger, sier Tvedt til VG.

Forklaringen til idrettspresidenten imponerer ikke på Sven Mollekleiv:

– Det kan ikke være sånn at idrettsstyret bare selv tar kontakt med folk de ønsker, i saker som idrettsstyret selv mener er relevante. Satt på spissen vil det kunne oppfattes på samme måte som om man sier at «jeg vil dopingtestes når det passer meg», sier Mollekleiv.

– Er dette spørsmålet en del av den store debatten om åpenhet, som har pågått de siste to årene?

– For meg er det slik. Jeg synes at det å involvere idretten og offentligheten i viktige etiske spørsmål er et mål i seg selv. Vi må ikke skape et inntrykk av at noe foregår i lukkede rom eller bare for spesielt interesserte, sier han.

Merete Smith er enig:

– Det er bedre å ha et permanent utvalg som jobber kontinuerlig med disse spørsmålene. Det å ha ad hoc-løsninger vil ikke bli det samme. Man må ha en kontinuerlig debatt og dersom idrettsstyret selv skal sette ned utvalg, så vil det erfaringsmessig skje når det er et større problemstilling eller krise, sier hun.

Tom Tvedt sier intensjonen til NIF er helt motsatt.

– I lys av det norsk idrett har vært gjennom de siste årene er vi utrolig opptatt av å ha en armlengdes avstand. Det er nødvendig for å ha troverdighet og jeg gleder meg til å snakke direkte med utvalget om det. Derfor faller det Mollekleiv sier på sin egen urimelighet. Dette er jo noe av det vi har lært. I astmasaken brukte skiforbundet et eksternt, uavhengig utvalg, sier han.

Til daglig er Mollekleiv direktør i Det Norske Veritas, mens Smith er generalsekretær i Den Norske Advokatforening.

De to møter VG i resepsjonen til Norges Fotballforbund på Ullevaal stadion. Her har Mollekleiv gjennom flere år ledet fotballforbundets etiske komité.

Komiteen velges på forbundstinget og rapporterer både skriftlig og muntlig tilbake til fotballfamilien på hvert ting. På den måten sikres åpenhet.

Slik burde det vært i idrettsforbundet også, mener Mollekleiv og Smith. De mener det ville sikret full åpenhet rundt hva som blir diskutert og sikret et mer offentlig ordskifte.

– Tidligere så vi eksempler på at styret i NFF ikke tok så aktivt tak i saker som vi mente var klokt. Det går ikke lenger, siden det etiske rådet nå er uavhengig og svarer til tinget, sier Mollekleiv.

– Har du opplevd det samme i NIF?

– Ja, sier den tidligere Røde Kors-presidenten.

– Hvordan?

– Ikke på annen måte enn at vi ønsker oss et større mandat. Vi ønsker at flere av sakene kommer på dagsorden. Det hadde vært en kjemperessurs for idrettsstyret om komitélederen (Smith) ble tatt oftere inn i flere av sakene og kunne utfordret litt, sier han.

Merete Smith skyter inn:

– Jeg tror det er bra for idretten og tilliten til idretten at man våger å ta disse diskusjonene åpent. Idretten tåler det.

– Det handler ikke om hvem som sitter i dette utvalget, men at et utvalg bør velges av og blant hele idrettsbevegelsen på tinget og rapportere dit. Derfor ber vi idrettsstyret om å tenke seg om, sier Mollekleiv.

– Dersom rådet legges ned: Kan det komme en omkamp på idrettstinget i 2019?

– Dersom noen mener det er klokt at tinget gjør det, så er det ikke unaturlig at det reises et forslag. Men det er opp til særforbundene og kretsene å avgjøre, sier Sven Mollekleiv.